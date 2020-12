„Christmas Every Day": Die Hongkonger Harbour City präsentiert weihnachtliche Dekorationen und Online-Aktivitäten

HONGKONG, 5. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Wer in Asien die ultimative Weihnachtsstimmung erleben will, ist in Hongkong genau richtig. Die „Harbour City" ist das größte und vielfältigste Einkaufszentrum in Hongkong. Mit seinen prachtvollen, großflächigen Dekorationen und einer Reihe festlicher Veranstaltungen ist ihr Besuch jedes Jahr zu Weihnachten ein Muss.