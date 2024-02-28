Программа CNEC Global Leap представляет в Барселоне 7 подходов, ускоряющих внедрение ИИ

Программа CNEC Global Leap дебютирует в Барселоне, представляя семь технических подходов, ускоряющих внедрение ИИ

БАРСЕЛОНА, Испания, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Сообщество Cloud Native Elite Club (CNEC) успешно провело на MWC Barcelona 2024 семинар «Успех благодаря изначально облачным технологиям и ИИ». Более 50 лидеров и экспертов отрасли собрались, чтобы изучить передовые тенденции в области технологий и инноваций на 2024 год, поделившись ценными идеями и подходами к созданию приложений, изначально предназначенных для облака и ИИ.

Семь технических подходов для ускорения перехода на ИИ в разных отраслях

CNEC Global Leap Program Debuts in Barcelona, Highlighting Seven Tech Leaps to Accelerate Intelligence Plaque presented for the CNEC European Branch

Бруно Чжан (Bruno Zhang), технический директор Huawei Cloud, подчеркнул важную роль технологий, изначально предназначенных для облака и ИИ, в качестве движущей силы трансформации отрасли в интеллектуальную эпоху.

Он перечислил семь ключевых технических подходов для интеллектуальной модернизации различных отраслей:

архитектура: от построенной на основе процессоров с основными и резервными системами к гетерогенной одноранговой архитектуре;

вычислительные средства: от общего назначения до предназначенных для ИИ;

хранилища: от озера данных к специальному хранилищу для ИИ;

конвергенция данных и ИИ: от модели «данные + ИИ» к модели «данные для ИИ / ИИ для данных»;

разработка приложений: от полного/низкого/нулевого кода к программированию с помощью ИИ / самостоятельному программированию средствами ИИ;

мультимедийные технологии: от съемок к вычислениям и от производства к генерированию;

безопасность: от кибер- и информационной безопасности к подходу на основе нулевого доверия

Тейлор Долезал (Taylor Dolezal), глава экосистемы CNCF, подчеркнул, что изначально облачные технологии служат основой инфраструктуры ИИ, подчеркнув их потенциал для ускорения внедрения ИИ в масштабах всей отрасли. «CNCF может похвастаться многочисленными проектами, используемыми ведущими компаниями в области ИИ, такими как OpenAI, которые обеспечивают необходимую технологическую инфраструктуру для генеративного ИИ, — заявил г-н Долезал. — Кроме того, изначально облачные проекты, такие как K8sGPT, иллюстрируют, как мы можем использовать передовые возможности обработки естественного языка генеративного ИИ и возможности Kubernetes для стимулирования инноваций в отрасли».

«Облачные вычисления способствуют инновациям и развитию моделей ИИ», — сказала Ли Вэй (Li Wei), заместитель директора Института изучения облачных вычислений и больших данных Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT). «Облачные вычисления обеспечивают гибкую, масштабируемую и эффективную поддержку этих моделей, снижая затраты и повышая эффективность, — пояснила г-жа Ли. — Они также служат удобной платформой для разработки, развертывания и использования моделей».

Г-жа Ли подчеркнула, что новой парадигмой в области облачных вычислений является появление облачных служб на основе большой модели. Она подчеркнула важность установления отраслевых стандартов. «Стандартная структура облачной службы на основе большой модели включает четыре уровня: инфраструктуру, модели, службы и приложения. Эта структура предназначена для стандартизации и операционализации облачной службы на основе большой модели с хорошо структурированной отраслевой системой».

Создание надежной основы облака для инноваций в области «данные — ИИ» и новая ценность данных

На семинаре были представлены презентации представителей Huawei Cloud и различных лидеров отрасли, демонстрирующих инновационные подходы, используемые в различных секторах. Они поделились идеями об использовании облачных технологий для ускорения инноваций в области «данные — ИИ».

Иньяки Фуэнтес (Iñaki Fuentes), главный операционный директор TravelgateX, представил успешную трансформацию с использованием изначально облачных технологий с помощью Huawei Cloud. Внедрив контейнеры и микросервисы, они добились значительных улучшений: эффективная обработка более 6 миллиардов поисков отелей ежедневно, снижение затрат на облако на 20 %, повышение производительности более чем на 35 % и оптимизация эксплуатации.

Ли Го (Li Guo), эксперт Huawei Cloud SRE, представил свое детерминированное операционное решение — комплексный подход, основанный на подходах внутри Huawei Cloud. Это решение подчеркивает стабильность и надежность, эффективные ресурсы, надежную безопасность и гибкие службы. Huawei Cloud предлагает ряд служб, таких как OES, BOS, AMS и IMS, которые позволяют предприятиям расширять возможности эксплуатации и обслуживания (O&M), достигать большей эффективности и качества, а также ускорять цифровую трансформацию, используя в качестве ключевой движущей силы O&M.

Чонг Чен (Chong Chen), главный архитектор Huawei Cloud GaussDB (для MySQL), заявил, что эта служба может обеспечить высокую надежность и доступность, используя три зоны доступности (AZ), и в результате нулевую целевую точку восстановления (RPO) и отсутствие потери данных. Кроме того, всю систему баз данных будет легко масштабировать, наращивая или сокращая, и добавлять или удалять копии для чтения в течение нескольких минут в зависимости от требований рабочих нагрузок приложений без оценки емкости или выделения ресурсов. Такая архитектура хорошо подходит для потребностей базы данных в эпоху ИИ.

Программа CNEC Global Leap: расширение возможностей отраслей за счет технологий

Разработка специально для облака становится новой нефтью для подпитки глобальной цифровой экономики. Все больше предприятий будут строить и развивать свои службы в облаке. Признавая эту тенденцию, в 2020 году Фонд изначально облачных вычислений (Cloud Native Computing Foundation, CNCF), CAICT и Huawei Cloud совместно основали сообщество CNEC. Сообщество CNEC стремится решать проблемы, с которыми сталкиваются организации в процессе миграции в облако, использования облака и управления облаком. В настоящее время сообщество CNEC, объединяющее более 200 основных членов, создало комплексную систему управления, которая поддерживает более 800 технических менеджеров в различных отраслях, включая Интернет, финансы, логистику и автомобилестроение. Сообщество также создало филиалы в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.

Уильям Донг (William Dong), президент Huawei Cloud Marketing, подчеркнул приверженность компании в эпоху ИИ сотрудничеству с такими отраслевыми организациями, как CNCF и CAICT. Через такие технические сообщества, как CNEC, Huawei Cloud стремится связать бизнес с новейшими глобальными технологиями, оптимальными методиками и отраслевыми тенденциями. Эта инициатива позволяет предприятиям во всем мире использовать потенциал изначально облачных технологий и ИИ, в конечном итоге успешно осваивая данные и искусственный интеллект.

Как ожидается, в 2024 году сообщество CNEC будет уделять приоритетное внимание стратегической интеграции изначально облачных технологий и ИИ, чтобы ускорить глобальное внедрение и развитие ИИ. В ходе мероприятия сообщество CNEC представило свою программу Global Leap, основным тезисом которой стал «Успех благодаря изначально облачным технологиям и ИИ» и которая будет способствовать широкому техническому обмену, углубленным дискуссиям и демонстрациям пилотных методик.

Кроме того, Huawei Cloud была проведена церемония представления памятной таблички в честь создания Европейского филиала CNEC для улучшения обслуживания местных организаций. Эта инициатива свидетельствует о приверженности Huawei Cloud сотрудничеству с клиентами и партнерами для ускорения внедрения и развития инновационных технологий, в том числе решений, изначально созданных для облака, искусственного интеллекта и баз данных, в Европе. В конечном счете, эти совместные усилия направлены на раскрытие потенциала роста в различных отраслях за счет непрерывных технологических инноваций.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2349541/CNEC_Global_Leap_Program_Debuts_in_Barcelona_Highlighting_Seven_Tech_Leaps_to_Accelerate_Intelligenc.jpg

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