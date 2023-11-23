Компания Cognizant выбрана Alm. Brand Group для автоматизации предоставления услуг

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Cognizant Technology Solutions

23 Nov, 2023, 02:00 ET

В результате нового сотрудничества компания Cognizant возьмет на себя выполнение бизнес-процессов, которые сейчас выполняются сторонними организациями, и автоматизирует их для повышения эффективности и удобства клиентов

ТИНЕК, Нью-Джерси, 23 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Cognizant (Nasdaq: CTSH) объявила о новом сотрудничестве с Alm. Brand Group, ведущей страховой компанией Дании. Компания Cognizant начнет выполнять ряд бизнес-процессов, которые раньше выполнялись другими сторонними поставщиками услуг компании Alm. Brand Group. Новые отношения будут в первую очередь направлены на автоматизацию многих из этих процессов и задач с целью повышения эффективности, удобства клиентов и повышения конкурентоспособности группы. 

В рамках этого сотрудничества компания Cognizant рассчитывает автоматизировать ряд процессов, включая оформление страховых полисов и административные задания, которые традиционно являются многократно повторяющимися действиями, выполняемыми вручную. Предполагается, что эти меры приведут к повышению эффективности благодаря возможности выполнения большего количества заданий в более короткие сроки и, следовательно, повысит удобство клиентов. Компания Cognizant также поможет определить потенциальные возможности дальнейшей автоматизации силами специалистов по автоматизации компании Alm. Brand Group. Более того, компания Cognizant обратится к возможностям и глубоким знаниям своего специализирующегося на страховании и автоматизации центра передовых технологий в Вильнюсе, Литва, сотрудники которого говорят на датском и других языках Северной Европы. За 2024 год компания Cognizant планирует консолидировать все процессы Alm. Brand Group, выполняемые сторонними организациями, в Вильнюсе.

Камилла Амструп (Camilla Amstrup), исполнительный директор Группы, отвечающая в Alm. Brand Group за коммерческие виды страхования, сказала: «В последнее время развитие, связанное с поручением выполнения бизнес-процессов сторонним организациям, все больше связано с автоматизацией этих бизнес-процессов для повышения эффективности и удобства клиентов и, следовательно, повышением нашей конкурентоспособности. Поэтому руководство компании Alm. Brand Group выбрало в качестве нового партнера по аутсорсингу компанию Cognizant, так как они очень хорошо разбираются в совместной с компаниями работе над автоматизацией всех или части бизнес-процессов партнера».  

Томас Джюрсоу (Thomas Djursoe), менеджер по стране компании Cognizant Denmark, сказал: «Мы в восторге от того, что будем работать с компанией Alm. Brand Group, помогая им автоматизировать выполняемые вручную и повторяющиеся процессы. Страховая отрасль имеет огромный потенциал с точки зрения модернизации деятельности, и автоматизация является очень эффективной технологией повышения эффективности, снижения расходов и обеспечения удобства клиентам. Автоматизация часто позволяет предприятиям подготовиться к будущему, углубляя трансформацию и повышая готовность к развитию технологий, например генеративному ИИ. Предприятия — и отрасли, — для которых переход на новые цифровые технологии является задачей первостепенной важности, часто могут получить дополнительные конкурентные преимущества.

О компании Alm. Brand Group
Компания Alm. Brand Group является объединенной, ведущей страховой группой Дании, специализирующейся на видах страхования, не связанных со страхованием жизни. В общей сложности у компании 700 000 клиентов. Эта вторая по размеру страховая компании Дании, специализирующая на видах страхования, не связанных со страхованием жизни.

О компании Cognizant  
Cognizant (Nasdaq: CTSH) проектирует современные предприятия. Мы помогаем клиентам модернизировать технологии, переосмысливать процессы и преобразовывать работу, чтобы они могли сохранять лидерство в нашем быстро меняющемся мире. Вместе мы делаем повседневную жизнь лучше. Подробнее на веб-сайте www.cognizant.com или на каналах @cognizant.

За дополнительной информацией обращайтесь:








Европа, Ближний Восток и Африка / Азиатско-Тихоокеанский регион / Южная и Северная Америка:

Кристина Шнайдер (Christina Schneider) 

[email protected]  

Индия:

Рашми Васишт (Rashmi Vasisht) 

[email protected]







Alm. Brand Group:

Миккель Николайсен (Mikkel Nikolajsen)

+45 22185711


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