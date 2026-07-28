Гепатит D остается недооцененной угрозой для лиц, инфицированных гепатитом B

ПЕКИН, 28 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Во Всемирный день борьбы с гепатитом кампания 2026 года призывает к устранению барьеров, препятствующих тестированию, лечению и уходу при гепатите. Гепатит D (ВГД), самая тяжелая форма хронического вирусного гепатита, встречается только у лиц, инфицированных гепатитом B. По оценкам ВОЗ, около 12 миллионов человек во всем мире инфицированы ВГД. Тем не менее, болезнь в основной массе остается недооцененной.

Центральная Азия, в том числе Монголия, западная часть Китая, Афганистан, Пакистан и некоторые части Ближнего Востока, находится в зоне высокой распространенности ВГД. Национальные эпидемиологические данные для большей части данного региона остаются ограниченными. Это означает, что истинное положение вещей может быть недооценено. Тем не менее, имеющиеся исследования указывают на наличие серьезной проблемы. ВГД был обнаружен примерно у 13 % людей с гепатитом В в Казахстане и 15 % в Кыргызстане, в то время как в ходе стационарного исследование в Узбекистане у 84 % протестированных пациентов с гепатитом В были обнаружены антитела к ВГД.

Ранняя диагностика заболевания особенно важна из-за быстрого развития ВГД. В ходе одного глобального исследования было установлено прогрессирование заболевания до цирроза печени примерно через пять лет и до рака печени в среднем примерно через 10 лет. Тем не менее, доступ к тестированию, подтверждающему наличие РНК ВГД остается ограниченным во многих странах с низким и средним уровнем дохода, в результате чего инфекции не диагностируются, а истинное положение вещей трудно оценить. Варианты лечения также ограничены. По состоянию на июль 2026 года только две ВГД-специфические терапии получили одобрение регулирующих органов во всем мире, и ни одна из них не была одобрена в Центральной Азии.

Поскольку специфическое для ВГД лечение недоступно или труднодоступно на местном уровне, некоторые пациенты из данного региона едут в Пекин, Урумчи и другие китайские города для получения медицинской помощи. В январе 2026 года препарат Libevitug получил условное одобрение в Китае в качестве первого в стране препарата для лечения хронического гепатита D и первого в мире моноклонального антитела, одобренного для лечения вирусного гепатита. Клинические данные, собранные для одобрения препарата, продемонстрировали его хорошую эффективность и улучшение ригидности печени. Libevitug работает за счет блокировки проникновения вируса, не влияя непосредственно на нормальный транспорт желчных кислот.

Чтобы вывести ВГД из тени и помочь большему количеству людей получить своевременную диагностику и уход, необходимо повысить осведомленность общественности о данном заболевании, расширить тестирование и поддерживать обмен научными знаниями.

«Улучшение лечения гепатита D потребует устойчивого сотрудничества во всем регионе», — сказал Бин Чен (Bin Chen), генеральный директор компании Huahui Health, разработчика Libevitug. «Мы по-прежнему привержены работе с партнерами в части научного обмена и клинических исследований, чтобы прогресс мог в конечном итоге принести пользу большему количеству пациентов».