Компания Dahua представляет беспроводные камеры для эффективного управления малым бизнесом

ХАНЧЖОУ, Китай, 24 ноября 2023 г. /PRNewswire/ — Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик решений и услуг AIoT для видео, провела онлайн-презентацию линейки беспроводных систем Dahua Wireless Series. Линейка включает в себя серии Turret, Picoo, Bullet и Hero, представляющие собой интеллектуальные и эффективные решения для обеспечения безопасности повседневной деятельности небольших коммерческих предприятий.

With the continuous advancement of technology and changes in consumer needs, the security camera market is facing diversified demands. After a series of innovations and research, Dahua launched its wireless camera range adopting the latest wireless technology. This lineup features easy-to-operate with intelligent functions to provide security and convenience for various small and medium-sized scenarios.

Благодаря беспроводной связи и функции plug-and-play новые устройства обеспечивают удобство настройки, позволяя устранить такие распространенные трудности, как сложные схемы подключения и отладка. В дополнение к системе безопасности некоторые модели оснащены искусственным интеллектом с функцией точного обнаружения, а также системой оповещения в реальном времени, режимом обеспечения конфиденциальности, двусторонней связью и другими функциями для нужд различных предприятий. Пользователи также могут удаленно управлять устройствами с помощью приложения Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) и программного обеспечения Dahua Security System (DSS). Эти камеры не только обеспечивают безопасность, но и являются удобным инструментом для повышения эффективности управления бизнесом, что делает их идеальным решением для кафе, небольших магазинов, супермаркетов и других малых предприятий.

Линейка Dahua Wireless Hero: Умный помощник в магазине

Серия камер Hero включает модели A1 и C1, отличающиеся друг от друга внешним видом без ущерба для основных характеристик, таких как:

Обзор 360° без «слепых зон»: Управление камерой может осуществляться через приложение DMSS, обеспечивающее полноценное наблюдение за всей территорией объекта.

Управление камерой может осуществляться через приложение DMSS, обеспечивающее полноценное наблюдение за всей территорией объекта. Акцент на человеке: Обнаружение и отслеживание людей; определение траектории движения для последующего анализа.

Обнаружение и отслеживание людей; определение траектории движения для последующего анализа. Режим обеспечения конфиденциальности: С помощью приложения DMSS камера может опускаться, что позволяет обеспечить реальную защиту конфиденциальности.

С помощью приложения DMSS камера может опускаться, что позволяет обеспечить реальную защиту конфиденциальности. Связь в любое время и в любом месте: Удобство дистанционной связи; через приложение DMSS пользователи могут в любое время связаться с людьми, находящимися на объекте.

Кроме того, камеры серии Hero позволяют записывать и воспроизводить видео в HD-качестве и обеспечивают четкое изображение в ночное время благодаря мощной ИК-подсветке дальностью до 10 м. В случае регистрации события приложение также немедленно отправляет на мобильный телефон пользователя Push-уведомление.

Пример использования камеры серии Hero в кафе. Когда кафе закрыто, владелец или менеджер могут наблюдать за помещением в режиме реального времени через приложение. В рабочее время все инциденты фиксируются, а владелец может наблюдать за происходящим и общаться с персоналом с помощью двусторонней аудиосвязи.

Более подробную информацию о серии беспроводных камер Dahua Wireless можно получить на официальной странице.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2284076/dahua.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg