Компания Dahua представляет беспроводные камеры для эффективного управления малым бизнесом
24 Nov, 2023, 09:39 ET
ХАНЧЖОУ, Китай, 24 ноября 2023 г. /PRNewswire/ — Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик решений и услуг AIoT для видео, провела онлайн-презентацию линейки беспроводных систем Dahua Wireless Series. Линейка включает в себя серии Turret, Picoo, Bullet и Hero, представляющие собой интеллектуальные и эффективные решения для обеспечения безопасности повседневной деятельности небольших коммерческих предприятий.
Благодаря беспроводной связи и функции plug-and-play новые устройства обеспечивают удобство настройки, позволяя устранить такие распространенные трудности, как сложные схемы подключения и отладка. В дополнение к системе безопасности некоторые модели оснащены искусственным интеллектом с функцией точного обнаружения, а также системой оповещения в реальном времени, режимом обеспечения конфиденциальности, двусторонней связью и другими функциями для нужд различных предприятий. Пользователи также могут удаленно управлять устройствами с помощью приложения Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) и программного обеспечения Dahua Security System (DSS). Эти камеры не только обеспечивают безопасность, но и являются удобным инструментом для повышения эффективности управления бизнесом, что делает их идеальным решением для кафе, небольших магазинов, супермаркетов и других малых предприятий.
Линейка Dahua Wireless Hero: Умный помощник в магазине
Серия камер Hero включает модели A1 и C1, отличающиеся друг от друга внешним видом без ущерба для основных характеристик, таких как:
- Обзор 360° без «слепых зон»: Управление камерой может осуществляться через приложение DMSS, обеспечивающее полноценное наблюдение за всей территорией объекта.
- Акцент на человеке: Обнаружение и отслеживание людей; определение траектории движения для последующего анализа.
- Режим обеспечения конфиденциальности: С помощью приложения DMSS камера может опускаться, что позволяет обеспечить реальную защиту конфиденциальности.
- Связь в любое время и в любом месте: Удобство дистанционной связи; через приложение DMSS пользователи могут в любое время связаться с людьми, находящимися на объекте.
Кроме того, камеры серии Hero позволяют записывать и воспроизводить видео в HD-качестве и обеспечивают четкое изображение в ночное время благодаря мощной ИК-подсветке дальностью до 10 м. В случае регистрации события приложение также немедленно отправляет на мобильный телефон пользователя Push-уведомление.
Пример использования камеры серии Hero в кафе. Когда кафе закрыто, владелец или менеджер могут наблюдать за помещением в режиме реального времени через приложение. В рабочее время все инциденты фиксируются, а владелец может наблюдать за происходящим и общаться с персоналом с помощью двусторонней аудиосвязи.
Более подробную информацию о серии беспроводных камер Dahua Wireless можно получить на официальной странице.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2284076/dahua.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg
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