Компания Dahua Technology успешно прошла сертификацию системы управления соответствием ISO 37301

ХАНЧЖОУ, Китай, 31 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик решений и услуг AIoT (Интернет вещей с ИИ), ориентированных на видео, официально получила сертификат системы управления соответствием ISO 37301:2021 от Британского института стандартов (BSI). Эта веха делает Dahua первой китайской компанией в отрасли ориентированных на видео технологий AIoT, которая прошла эту сертификацию.

Mr. Xu Zhicheng (right), Dahua Senior VP and General Manager of Compliance Management Office, received the certification from Mr. David Zhu (left), Business Director of BSI Greater China.

Стандарт ISO 37301, принятый Международной организацией по стандартизации (ISO), является международным стандартом систем управления соответствием и рассматривается как «золотой ключ» для преодоления глобальных трудностей, связанных с нормативным соответствием. Он предоставляет организациям систематическую и очень практичную основу для удовлетворения правовых, нормативных, отраслевых и социальных требований. Получение этого сертификата означает не только высокий уровень зрелости системы корпоративного управления, но и достижение возможностей управления соответствием мирового класса.

Во время церемонии г-н Сюй Чжичэн подчеркнул, что соблюдение нормативных требований служит краеугольным камнем высококачественного развития компании Dahua и является важнейшей движущей силой ее глобальной конкурентоспособности. Он подчеркнул, что получение сертификата ISO 37301 знаменует важный шаг в стремлении Dahua к созданию надежной системы управления соответствием и поддерживает глобальные стратегические достижения компании. Г-н Сюй также заявил, что это достижение является отправной, а не конечной точкой, побуждающей компанию повышать свою адаптивность и инновационные возможности в современных сложных рыночных условиях. Двигаясь вперед, компания Dahua будет использовать это достижение для непрерывного сопоставления с международными стандартами, укрепления своих методов управления соответствием и целостной интеграции соответствия в свою экономическую деятельность.

Г-н Дэвид Чжу высоко оценил достижения компании Dahua в формировании ее системы управления соответствием. Он подчеркнул, что в процессе сертификации на аудиторскую группу произвела большое впечатление хорошо структурированная система управления нормативным соответствием компании, эффективные механизмы управления, решительная поддержка со стороны высшего руководства и приверженность развитию культуры нормативного соответствия. Эти характеристики демонстрируют передовой подход компании Dahua и выдающиеся методы управления соответствием. Эта сертификация дополнительно усилит систему управления соответствием компании Dahua как на внутреннем, так и на международном уровнях, укрепляя ее роль лидера в стимулировании развития отрасли.

Сертификация отражает эффективные возможности Dahua в области корпоративного управления, управления рисками и устойчивого развития. В будущем компания Dahua сохранит свою приверженность соответствию международной перспективе, постоянному совершенствованию стандартов управления и чувству корпоративной социальной ответственности, а также будет сотрудничать с глобальными партнерами для создания более интеллектуального и устойчивого будущего.

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