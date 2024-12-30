Компания Dahua Technology успешно прошла сертификацию системы управления соответствием ISO 37301
News provided byDahua Technology
Dec 30, 2024, 17:11 ET
ХАНЧЖОУ, Китай, 31 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик решений и услуг AIoT (Интернет вещей с ИИ), ориентированных на видео, официально получила сертификат системы управления соответствием ISO 37301:2021 от Британского института стандартов (BSI). Эта веха делает Dahua первой китайской компанией в отрасли ориентированных на видео технологий AIoT, которая прошла эту сертификацию.
Стандарт ISO 37301, принятый Международной организацией по стандартизации (ISO), является международным стандартом систем управления соответствием и рассматривается как «золотой ключ» для преодоления глобальных трудностей, связанных с нормативным соответствием. Он предоставляет организациям систематическую и очень практичную основу для удовлетворения правовых, нормативных, отраслевых и социальных требований. Получение этого сертификата означает не только высокий уровень зрелости системы корпоративного управления, но и достижение возможностей управления соответствием мирового класса.
Во время церемонии г-н Сюй Чжичэн подчеркнул, что соблюдение нормативных требований служит краеугольным камнем высококачественного развития компании Dahua и является важнейшей движущей силой ее глобальной конкурентоспособности. Он подчеркнул, что получение сертификата ISO 37301 знаменует важный шаг в стремлении Dahua к созданию надежной системы управления соответствием и поддерживает глобальные стратегические достижения компании. Г-н Сюй также заявил, что это достижение является отправной, а не конечной точкой, побуждающей компанию повышать свою адаптивность и инновационные возможности в современных сложных рыночных условиях. Двигаясь вперед, компания Dahua будет использовать это достижение для непрерывного сопоставления с международными стандартами, укрепления своих методов управления соответствием и целостной интеграции соответствия в свою экономическую деятельность.
Г-н Дэвид Чжу высоко оценил достижения компании Dahua в формировании ее системы управления соответствием. Он подчеркнул, что в процессе сертификации на аудиторскую группу произвела большое впечатление хорошо структурированная система управления нормативным соответствием компании, эффективные механизмы управления, решительная поддержка со стороны высшего руководства и приверженность развитию культуры нормативного соответствия. Эти характеристики демонстрируют передовой подход компании Dahua и выдающиеся методы управления соответствием. Эта сертификация дополнительно усилит систему управления соответствием компании Dahua как на внутреннем, так и на международном уровнях, укрепляя ее роль лидера в стимулировании развития отрасли.
Сертификация отражает эффективные возможности Dahua в области корпоративного управления, управления рисками и устойчивого развития. В будущем компания Dahua сохранит свою приверженность соответствию международной перспективе, постоянному совершенствованию стандартов управления и чувству корпоративной социальной ответственности, а также будет сотрудничать с глобальными партнерами для создания более интеллектуального и устойчивого будущего.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2588470/Mr_Xu_Zhicheng__right__Dahua_Senior_VP_General_Manager_Compliance.jpg
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