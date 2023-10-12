ПРЕДСТАВЛЯЕМ ENTRIVA: ПРОСТОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗ И ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ БЕЗ СТРЕССА

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CIBT

12 Oct, 2023, 08:01 ET

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ENTRIVA: НОВЫЙ ПОДХОД К ПОЛУЧЕНИЮ ВИЗ И ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧТОБЫ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ БЫЛИ ПРОСТЫМИ И БЕЗ СТРЕССА

Опираясь на более чем 30-летний опыт компании CIBT в сфере организации поездок, компания Entriva разработала оптимизированное планирование глобальных поездок.

НЬЮ-ЙОРК, 12 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания CIBT, ведущий глобальный поставщик корпоративных услуг по получению виз и иммиграционных услуг, анонсировала новый бренд, Entriva, уникальное цифровое решение для путешествий, позволяющее обычному человеку просто и без стресса получить визу и паспорт. Entriva предлагает услуги по организации поездок по более чем 190 направлениям.

Служба Entriva появилась в тот момент, когда рост количества глобальных поездок по сравнению с 2022 годом превышает 200 % и у многих возникают трудности со сложным планированием поездок, в том числе с новыми и обязательными документами, например миграционными картами и визами. Страны быстро вводят все новые требования для въезда, которые могут создавать сложности для тех, кто собрался в поездку, и нередко приводят к разочарованию и отмене планируемых путешествий.

Entriva опирается на более чем 30-летний опыт компании CIBT по предоставлению связанных с поездками и иммиграцией услуг 75 % компаний из списка Fortune 500, отправляющимся в командировки бизнесменам, глобальным компаниям по организации поездок и ценным клиентам. «Entriva — это не просто технология. Entriva — это движение, обеспечивающее удобство и спокойствие всему рынку тех, кто собирается в поездку и стремится найти решение для подготовки к поездке», — сказал Марк Каплан (Marc Kaplan), генеральный директор CIBT.

Появление Entriva упрощает планирование поездок и получение виз, что позволяет отправляющимся в поездку «вздохнуть с облегчением и более комфортно путешествовать», избавившись от стресса, связанного с изучением сложных требований для глобальных поездок. «Собственное исследование показало нам, что путешественники обычно испытывают большой стресс при планировании международных поездок и подготовке к ним, — сказал Ракса Назрык (Raksa Nazryk), директор по продуктам CIBT и президент Entriva. — Отправляющиеся в поездку описывают идеальный процесс оформления проездных документов как успокаивающий и позволяющий настроиться на интересную поездку. Опираясь на опыт компании CIBT, разработка службы Entriva для клиентов стала естественной эволюцией компании».

Передовые технологии, глобальное присутствие, специализированные знания и доступ к требованиям стран в режиме реального времени лежат в основе возможностей Entriva по предоставлению целостных, защищенных и экономичных услуг по подготовке к поездкам. Продуманная простая цифровая среда сокращает до минимума время подачи заявок и количество требуемых форм. А персонализированная учетная запись Entriva обеспечивает удобство доступа к планированию поездок и обновлениям статуса. Специалисты Entriva по организации поездок готовы помочь на любом этапе процесса подачи заявок, при этом все заявки проверяются совместно реальными специалистами и патентованной технологией компании перед отправкой.

Чтобы начать пользоваться услугами или познакомиться с дополнительной информацией, посетите веб-сайт Entriva.com или отправьте сообщение на адрес [email protected]. 

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2244588/entriva_Logo.jpg 

SOURCE CIBT

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