Как EVB улучшает электромобильность в Топ-10 аэропортов Испании - Валенсии?

Как EVB улучшает электромобильность в аэропорте Валенсия – одном из лучших аэропортов Испании?

МАДРИД, 29 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- В связи с растущими глобальными опасениями по поводу изменения климата, использование электромобилей (EV) в Испании растет быстрыми темпами. Аэропорты, как жизненно важные транспортные узлы, активно адаптируются к этим тенденциям, исследуя инновационные бизнес-модели. В данной связи аэропорт Валенсии в Испании сотрудничает с EVB (суббрендом Beny, специализирующимся на интеллектуальных решениях для зарядки) для создания зарядной станции, оснащенной 80 зарядными устройствами переменного тока для электромобилей и 4 зарядными устройствами постоянного тока для электромобилей, предлагая удобные решения для зарядки. Успешная реализация этого проекта оживила деятельность аэропорта и ознаменовала значительный шаг в продвижении электромобильности в Испании.

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Каковы характеристики проекта?

Местонахождение: Валенсия, Испания.

Продукция: Аэропорт оснащен 4 зарядными устройствами постоянного тока для электромобилей BADC82-D и 80 зарядными устройствами переменного тока для электромобилей BCPC-D2N-P, которые предлагают широкий спектр вариантов зарядки и обеспечивают быстрое и медленное пополнение энергии.

Результаты: Установка, тестирование и эксплуатация зарядной станции прошли без проблем, а зарядные устройства расположены в стратегических местах на парковке аэропорта, обеспечивая удобный доступ для пользователей. Это не только повышает стандарты обслуживания аэропорта, но и способствует положительному влиянию на экологию путешествий.

Что известно об аэропорте Валенсии?

Аэропорт Валенсии, расположенный в восточном испанском городе Валенсия, функционирует как жизненно важный международный центр, способствующий значительному воздушному движению и логистической деятельности. Из последних данных Aena за 2023 год следует, что за год была осуществлена перевозка 9,95 миллионов пассажиров, выполнено 82 000 воздушных перевозок, а грузооборот составил 13,65 миллиона тонн, что ставит его в десятку самых загруженных аэропортов Испании. С ростом числа электромобилей растет спрос на парковку и зарядные устройства. Для удовлетворения этих потребностей руководство аэропорта модернизирует места для зарядки для повышения качества обслуживания и учета меняющихся предпочтений пользователей.

Что вызывает необходимость зарядки?

Все больше водителей электромобилей предпочитают парковаться в аэропорту и заряжать свои электромобили, будь то из-за удобства, экономической эффективности или адаптируемости. В зависимости от продолжительности парковки парковка в аэропорту обычно подразделяется на следующие категории:

Долгосрочная парковка: Обычно выбирается путешественниками, отправляющимися в деловые поездки или отпуск, что требует увеличения продолжительности парковки в аэропорту, от 1 до 3 дней или даже от полумесяца до месяца.

Краткосрочная парковка: Обычно выбирается пассажирами для высадки или посадки друзей или членов семьи, путешествующих по воздуху, или для посетителей аэропорта. Продолжительность парковки обычно составляет от 1 до 2 часов.

Другие типы парковок: Персоналу аэропорта также требуются места для парковки, как правило, в рабочее время.

Как решения EVB отвечают потребностям пользователей?

Команда EVB провела обширные обсуждения с руководством аэропорта и предоставила им индивидуальные решения для зарядки электромобилей, соответствующие различным типам групп пользователей парковки:

Для долгосрочной парковки:

Требования: Пользователи, которым требуется увеличенная продолжительность парковки, отдают предпочтение дистанционному управлению и управлению скоростью зарядки. Кроме того, учитывая коммерческий характер парковки аэропорта, использование площадей и инвестиционные затраты являются критическими факторами.

Решения: Зарядное устройство EVB BCPC-D2N-P, оснащенное двойными розетками и двумя зарядными пушками, облегчает одновременную зарядку двух транспортных средств, оптимизируя использование пространства. Каждый зарядный пистолет обеспечивает зарядную мощность 7,4 кВт, адекватно удовлетворяя потребности долгосрочных пользователей парковки. Кроме того, его совместимость с протоколом OCPP1.6J позволяет пользователям удаленно управлять зарядным устройством через мобильное приложение из любой точки мира. Примечательно, что эти зарядные устройства имеют ряд защитных функций, повышающих безопасность зарядки и обеспечивающих пользователям спокойствие даже вдали от дома.

Краткосрочная парковка:

Требования: Пользователи, которые паркуются в аэропорту всего на 1 - 2 часа, отдают приоритет быстрому пополнению мощности. Для аэропорта решающее значение имеет максимальное использование ограниченного пространства и ресурсов для размещения большего числа пользователей, а также удобное техническое обслуживание.

Решения: Напольное зарядное устройство постоянного тока EVB BADC82-D может похвастаться впечатляющей мощностью зарядки 82 кВт, способной быстро восполнить 444 кВт пробега в течение одного часа. Оснащенное тремя зарядными пушками, оно позволяет одновременно заряжать три автомобиля, устраняя время ожидания и максимизируя использование ресурсов. Благодаря выдающимся характеристикам рассеивания тепла и многочисленным функциям защиты оно обеспечивает безопасность и надежность процесса зарядки. Кроме того, его модульная конструкция обеспечивает удобство установки и обслуживания, что в конечном итоге снижает затраты на техническое обслуживание аэропорта. Поддерживая такие способы оплаты, как PayPal и оффлайн-транзакции, оно предлагает пользователям удобный, безопасный и гибкий способ оплаты.

Другие варианты парковки:

Требования: В зависимости от конкретных обстоятельств.

Решения: Персонал аэропорта может выбрать зарядные устройства переменного тока при достаточности характеристик и зарядные устройства постоянного тока, если требуется быстрое пополнение, что зависит от их фактических потребностей.

Чего удалось добиться?

Расширенное предоставление услуг: Интеграция 84 зарядных устройств для электромобилей EVB увеличила возможность обслуживание в аэропорту на 172 пункта зарядки, что заметно повысило качество обслуживания и укрепило конкурентное преимущество аэропорта.

Удовлетворение разнообразных требований: Зарядные устройства для электромобилей предлагают разнообразную зарядную мощность и режимы, удовлетворяя разнообразные требования пользователей и улучшая их опыт в целом.

Внедрение нового подхода: Аэропорт перешел от традиционной бизнес-модели к инновационной. Этот проект не только повысил коэффициент использования парковки аэропорта, но и расширил денежные потоки, обеспечивая доход от сборов за парковку и тарифов на зарядку электромобилей.

Экологичные путешествия: Распространение зарядных станций побуждает больше пассажиров выбирать электромобили, тем самым сокращая выбросы углерода и выступая за сохранение окружающей среды.

Заключение

После развертывания зарядной станции в аэропорту Валенсии частые путешественники, использующие воздушный транспорт, выразили свое удовлетворение, заявив: «С установкой зарядных станций в аэропорту мое беспокойство о запасе ходе устраняется, и я знаю, что моя машина будет полностью заряжена по возвращении из деловых поездок. Кроме того, я могу удобно использовать быстрые зарядные устройства для подзарядки своего автомобиля при высадке членов семьи в аэропорту».

Этот проект является значительным успехом, отвечающим требованиям пользователей, способствующим устойчивому развитию, повышению репутации компании и, самое главное, предлагающим ценную информацию и опыт для будущих аналогичных проектов в области зарядных устройств для электромобилей. По мере развития отрасли электромобилей EVB по-прежнему стремится сотрудничать с большим количеством предприятий, постоянно внедряя решения высшего уровня и обеспечивая пользователям во всем мире все более удобный и эффективный опыт зарядки.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2373133/Photo.jpg