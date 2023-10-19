Компания GeniusBOS принимает заказы на трансформаторы среднего напряжения

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GeniusBOS

19 Oct, 2023, 09:25 ET

НОРУОЛК (Коннектикут), 19 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания GeniusBOS объявила сегодня о получении заказов на трансформаторы среднего напряжения для поставки на внутренний рынок США. Компания намерена продолжить работу в этом важном сегменте своего ассортимента продукции.

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GeniusBOS Receives Orders For Medium Voltage Transformers
GeniusBOS Receives Orders For Medium Voltage Transformers

Эндрю Уорден (Andrew Worden), генеральный директор GeniusBOS, заявил: «Наши клиенты высказывали мнение, что трансформаторы слишком дороги, сроки выполнения заказов слишком велики, а уровень обслуживания оставляет желать лучшего. Отвечая на этот запрос, мы вывели на рынок линейку трансформаторов среднего напряжения мощностью от 1 до 10 кВА. Отрадно видеть, что клиенты уже размещают у нас заказы на это оборудование».

О компании GeniusBOS

Компания GeniusBOS является абсолютным лидером по передовым разработкам в области компонентов баланса системы (BOS) и трансформаторов среднего напряжения. Неустанное стремление к инновациям привело нас к созданию уникальных решений, продуманных до мельчайших деталей, вместе с клиентами и для клиентов.

Каждое изделие GeniusBOS — это итог тернистого пути от исследований и разработки до тщательных испытаний. Наше современное оборудование и передовые технологии позволяют нам создавать решения для BOS и трансформаторов, обеспечивающие нам место в авангарде технического прогресса.

GeniusBOS является стопроцентной дочерней компанией корпорации GameChange Solar Corp.

Дополнительную информацию о компании GeniusBOS можно получить на веб-сайте www.geniusbos.com.

Контакты:
GeniusBOS
[email protected]
+1 (603) 630-5489

Наш почтовый адрес:
230 East Avenue
Suite 100
Norwalk, CT 06855

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2250226/GeniusBOS_Receives_Orders.jpg

SOURCE GeniusBOS

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