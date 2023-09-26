Конкурс Golden Panda Awards способствует росту кооперации, доверия и культурного обмена

ЧЭНДУ, Китай, 26 сет. 2023 г. /PRNewswire/ -- Новостной репортаж Global Times

В современном взаимосвязанном мире, в котором судьбы стран тесно переплетены, сосуществование и взаимный обмен между цивилизациями являются важными движущими силами развития человеческого общества и поддержания мира во всем мире.

В ходе форума художники разного этнического происхождения, говорящие на разных языках, выступили с инициативой Golden Panda Initiative, чтобы сделать мир лучше. Она заключается в реализации миссии по построению гармоничной и взаимовыгодной цивилизации в нашу эпоху; совместном создании памятников культуры, отражающих общие ценности; выступлении в роли дружественных послов культурного обмена и взаимного обогащения знаниями; а также постоянном раскрытии энергии культурного наследия и инноваций среди молодежи.

https://www.globaltimes.cn/page/202309/1298829.shtml

https://www.facebook.com/watch/?v=1326680251297312

https://twitter.com/globaltimesnews/status/1705975562525987183

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=5Gx_OAG9Cv4

SOURCE Global Times