Компания Goodnotes становится первым разработчиком цифрового блокнота на основе ИИ

С запуском Goodnotes 6 Goodnotes становится первой в мире компанией-разработчиком цифрового блокнота на основе искусственного интеллекта, бесконечно совершенствуя возможности для творчества, обучения, работы и создания заметок

В своем последнем обновлении Goodnotes внедрила первые в своем роде возможности рукописного ввода на основе искусственного интеллекта, такие как Spellcheck (проверка орфографии) для рукописных заметок и AI Math Assistance (помощь в математике с использованием искусственного интеллекта) для подготовки к математическим тестам

Goodnotes 6 также включает в себя такие долгожданные функции, как чернильные жесты, Scribble to Erase, настраиваемые шаблоны и папки, а также новый магазин цифровых канцелярских принадлежностей внутри приложения.

В скором времени Goodnotes запустит другие революционные функции, позволяющие пользователям извлекать ответы на контекстные вопросы из своих заметок

ЛОНДОН, 9 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Goodnotes, любимое цифровое приложение для заметок и приложение года для iPad 2022, представляет Goodnotes 6, расширяющий границы рукописного ввода с помощью новых функций с поддержкой ИИ, таких как Spellcheck and AI Math Assistance (проверка орфографии и математическая помощь ИИ). Goodnotes 6 изменит то, как люди взаимодействуют с информацией в личном и профессиональном плане.

Automatically correct typos in your own handwriting Fall in love with handwriting again New in-app marketplace for digital stationery like stickers, planners, covers, and more

Миссия Goodnotes — устранить барьеры для идей и знаний, чтобы пользователи могли найти все, что им нужно для ведения заметок, в одном приложении, будь то обмен информацией, планирование, поиск выхода, вдохновляющее творчество или изучение идей и материалов других.

Goodnotes 6 повышает качество цифровых заметок благодаря новейшим функциям:

Spellcheck — проверка орфографии на основе искусственного интеллекта, которая мгновенно исправляет рукописные опечатки в собственном тексте пользователя.

Интерактивные материалы для подготовки к экзаменам SAT и другим стандартизированным тестам со встроенными подсказками и AI Math Assistance — математическая помощь с использованием искусственного интеллекта для выявления ошибок

Новая внутренняя торговая площадка, с которой пользователи могут загружать новые шаблоны, наклейки и цифровые канцелярские принадлежности непосредственно в приложении

Динамичные шаблоны, которые позволяют пользователям настраивать размер и цвет цифровой бумаги в своих блокнотах, а также настраиваемые папки

Новые чернильные жесты, такие как Scribble to Erase и Circle to Lasso

«Наша команда очень рада переосмыслить способы взаимодействия людей с информацией и внедрить подлинные инновации в опыт ведения цифровых заметок, — заявил основатель и генеральный директор компании Goodnotes Стивен Чан (Steven Chan). — Мы очень рады наконец передать Goodnotes 6 в руки наших пользователей, которые, надеемся, почувствуют волшебство более умного и восхитительного Goodnotes с новым пользовательским интерфейсом и первыми в отрасли функциями рукописного ввода на базе искусственного интеллекта».

Наряду с запуском Goodnotes 6, компания Goodnotes в партнерстве с Motto, глобальной компанией по стратегическому брендингу, представила свой ребрендинг. Ребрендинг включает в себя обновленную стратегию бренда, фирменный стиль и обновленный логотип, символизирующий радость и приключения при создании цифровых заметок.

Goodnotes 6 можно бесплатно загрузить на iOS, iPadOS и macOS. Также можно бесплатно использовать до 3 блокнотов. Полный набор функций можно разблокировать, получив неограниченное количество блокнотов за 9,99 долларов США в год или при единоразовой покупке за 29,99 долларов США (применяются местные цены).

Существующие платные пользователи GoodNotes 5 могут продолжать пользоваться GoodNotes 5 или перейти на Goodnotes 6 со скидкой. Goodnotes 6 по-прежнему будет бесплатным для образовательных учреждений через Apple School Manager.

Вслед за релизом Goodnotes 6 компания Goodnotes продолжит инвестировать и создавать функции ведения заметок с использованием ИИ, которые улучшат само ведение заметок и позволят пользователям по-новому пользоваться рукописной и печатной информацией.

Информация о компании GOODNOTES

Goodnotes — ведущее приложение для создания заметок с ИИ, которое выбирают миллионы пользователей по всему миру. Выпущенное в 2011 году, Goodnotes стартовало как усовершенствование бумажных заметок, предоставляя возможность делать рукописные цифровые заметки, искать рукописный текст и организовывать все в цифровую библиотеку. Сегодня Goodnotes — пионер в области генеративного искусственного интеллекта для цифрового рукописного ввода в сфере повышения производительности. Совсем недавно Goodnotes было названо Apple лучшим приложением года для iPad 2022.

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SOURCE Goodnotes Limited