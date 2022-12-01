Компания GWM представила модели автомобилей на новых источниках энергии в Таиланде

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GWM

Dec 01, 2022, 12:04 ET

БАОДИН (Китай), 1 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания GWM, «Глобальная интеллектуальная технологическая компания», представила свой парк передовых электромобилей на 39-й Международной автомобильной выставке в Таиланде 2022 года.

Компания показывает в Таиланде элегантную модель ORA Grand Cat, новый гибридный внедорожник HAVAL H6, внедорожник TANK500 HEV и некоторые другие популярные модели.

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Leading Electric Vehicle Market, GWM Presents Various NEVs in Thailand
Leading Electric Vehicle Market, GWM Presents Various NEVs in Thailand

Первая презентация модели ORA Grand Cat в Таиланде

Это первая в Таиланде презентация модели ORA Grand Cat — первого полностью электрического купе премиум-класса бренда ORA. Его внешний дизайн выделяется роскошью и современностью и включает стеклянную крышу, активную решетку радиатора, электрический задний спойлер и электронный звук выхлопной системы для любителей спортивных автомобилей.  

Модель ORA Grand Cat также оснащена интеллектуальной навигационной системой ORA Autopilot 3.0, которая обеспечивает более комфортное вождение. Салон оснащен мультимедийным сенсорным экраном с диагональю 12,3 дюйма, дисплеем с информацией для водителя с диагональю 10,25 дюйма, 11 динамиками infinity с независимым усилителем, а также электрическими сиденьями водителя и пассажиров с системами массажа и охлаждения, обеспечивающими максимальный комфорт и удовольствие.

Следующий уровень стиля нового гибридного внедорожника HAVAL H6 Hybrid

Компания GWM превзошла легендарное достижение модели HAVAL H6, которая десять месяцев подряд (с января по октябрь 2022 года) удерживала лидерство в местном сегменте компактных внедорожников, представив улучшенную версию с более стильным дизайном, а также с комфортом и удобством нового уровня.

Новый гибридный внедорожник HAVAL H6 Hybrid отличается выдающимся дизайном с решеткой радиатора в виде звездной матрицы и множеством первоклассных передовых технологий. Автомобиль построен на интеллектуальной модульной платформе L.E.M.O.N. компании GWM, которая может быть адаптирована к различным типам двигателей. Он приводится в движение 1,5-литровым турбодвигателем в сочетании с электромотором и многорежимной электрической гибридной трансмиссией.

Гибридный электромобиль TANK500 — это универсальность и удовольствие от «жизни без ограничений»

Модель TANK500, сочетающая элегантность с приводом на четыре колеса, обеспечивает универсальность и удовольствие от «жизни без ограничений». Модель оснащена гибридной комбинацией мощности, включающей 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом и 9-ступенчатую гидравлическую автоматическую коробку передач.

Модель оснащена новейшим интеллектуальным приводом на четыре колеса и интеллектуальными системами помощи при вождении, такими как TANK Turn, которые позволяют легко поворачивать за угол в узких местах. Передняя и задняя электрическая блокировка дифференциала помогает передавать усилие на колеса, чтобы избежать пробуксовки колес, а различные режимы вождения в условиях бездорожья автоматически меняются при изменении дорожного покрытия.

Президент компании GWM ASEAN Эллиот Чжан (Elliot Zhang) заявил: «С момента официального выхода на рынок Таиланда в феврале прошлого года компания GWM, как ведущий производитель электромобилей, придерживается стратегии дифференциации для создания качественных продуктов и услуг, новых возможностей и передовых технологий для потребителей в Таиланде».

В настоящее время компания GWM ускоряет свой переход на новые источники энергии и будет поставлять все больше автомобилей на новых источниках энергии на все новые рынки, предоставляя пользователям экологически чистые и интеллектуальные средства передвижения.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1958830/Leading_Electric_Vehicle_Market__GWM_Presents_Various_NEVs_in_Thailand.jpg

SOURCE GWM

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