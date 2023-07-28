Препарат HANQUYOU отмечает свое трехлетие блестящими достижениями

News provided by

Henlius

28 Jul, 2023, 08:17 ET

ШАНХАЙ, 28 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Препарат HANQUYOU (трастузумаб, торговое название в Европе: Zercepac®; торговые названия в Австралии: Tuzucip®  и Trastucip®), первый китайский биоаналог трастузумаба, разработанный независимо компанией Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK), отмечает третью годовщину своего одобрения на продажу в Европейском Союзе.

В настоящее время препарат HANQUYOU показан для лечения раннего HER2-положительного рака молочной железы и рака желудка. Он был разработан в соответствии с рекомендациями Национального управления медицинской продукции (National Medical Products Administration, NMPA), Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). 27 июля и 12 августа 2020 года препарат HANQUYOU был успешно одобрен для продажи в Европейском Союзе и Китае. На сегодняшний день HANQUYOU— это разработанный в Китае биоаналог, который получил наибольшее количество разрешений на продажу, охватив 41 страну и регион с общим объемом поставок более 3 миллионов единиц по всему миру. Более того, заявка на получение разрешения на маркетинг этого биологического препарата (BLA) была принята Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), благодаря чему препарат HANQUYOU потенциально становится первым китайским биоаналогом, который был одобрен в Китае, ЕС и США.

Компания Henlius активно продвигает зарубежную коммерческую реализацию HANQUYOU, сотрудничая с такими глобальными партнерами, как Accord, Abbott, Eurofarma Elea, Jacobson Group и KG Bio, в целях предоставления своих терапевтических средств пациентам как на основных биофармацевтических рынках США и Европы, так и на развивающихся рынках. На сегодняшний день HANQUYOU (Zercepac ® ) продается примерно в 20 европейских странах.  Кроме того, в 2022 году компания Henlius еще больше расширила свое географическое присутствие за рубежом, выпустив препарат HANQUYOU на рынок в Камбодже, Австралии, Сингапуре и Аргентине.

Препарат HANQUYOU широко применяется в клинической практике. На сегодняшний день HANQUYOU помог примерно 140 000 пациентов в Китае. Чтобы помочь большему числу пациентов, компания Henlius постоянно повышает доступность препарата HANQUYOU за счет эффективного доступа на рынок и расширения. HANQUYOU был включен в национальный каталог медицинского страхования Китая с момента его выпуска на рынок, и в странах и регионах, включая Великобританию (Великобританию), Францию и Германию, предоставляется компенсация на национальном уровне за расходы на его покупку.  Благодаря быстрому признанию на рынке препарат HANQUYOU получил устойчивый коммерческий рост. По состоянию на конец 2022 года выручка от продаж HANQUYOU на внутреннем рынке достигла примерно 1,69 млрд юаней, выручка от продаж за рубежом превысила 120 млн юаней, а выручка от лицензирования за рубежом превысила 280 млн юаней.

Руководствуясь принципом "Не оставим без внимания ни одного пациента с HER2-положительным статусом", компания Henlius будет прилагать все усилия для расширения возможностей в области инноваций, производства и коммерциализации, неуклонно продвигая препарат HANQUYOU на рынке и вселяя больше надежды пациентам по всему миру.

SOURCE Henlius

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