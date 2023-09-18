Аккумулятору High-tech присвоено звание «Сделано в Германии»

Официально выпущен первый аккумулятор производства компании Gotion Germany Battery GmbH

В церемонии приняли участие губернатор Нижней Саксонии Штефан Вайль и другие высокопоставленные лица из Китая и Германии

В то же время компания Gotion подписала контракты со многими всемирно известными компаниями, такими как BASF China, ABB, Ebusco и Ficosa

ГЁТТИНГЕН, Германия, 19 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Утром 16 сентября в городе Гёттинген, известном университетском городке, расположенном в центре Германии, был официально представлен первый аккумулятор производства одной из местных компаний. Это событие стало поистине знаковым для этого первого в Европе предприятия Gotion, специализирующегося на производстве аккумуляторов. В церемонии приняли участие губернатор Нижней Саксонии Штефан Вайль (Stephan Weil) и генеральный консул Китая в Гамбурге Конг Ву (Cong Wu). В этот же день компания Gotion также подписала соглашения о сотрудничестве с такими всемирно известными компаниями как BASF, ABB, Ebusco и Ficosa.

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В рамках этого мероприятия его посетители совместными усилиями нажали на кнопку пуска, таким образом официально осуществив запуск первой автоматизированной линии по производству блоков аккумуляторных батарей, расположенной на немецком предприятии компании Gotion. Когда при помощи автоматически управляемой тележки из зоны испытаний гостям был неспешно доставлен первый блок аккумуляторных батарей, зал просто взорвался от всеобщего восторга и аплодисментов. "Мне просто невероятно повезло, это одно из лучших событий всей моей жизни". Такими словами Андреас, сотрудник этого предприятия в Гёттингене, который буквально за несколько минут до этого подписал первый произведенный блок аккумуляторных батарей, охарактеризовал это событие в своем воодушевленном обращении к 200 своим коллегам. Официальный ввод в эксплуатацию и начало работы линии по производству аккумуляторных батарей демонстрируют то, что компания Gotion начала процесс производства и поставок своей продукции в Европе. Аккумуляторам производства компании Gotion теперь уже официально присвоено гордое звание "Сделано в Германии".

"Наша производственная линия на заводе в Гёттингене имеет очень высокую степень автоматизации. Общий уровень автоматизации составляет около 70%, а на стадии сборки модулей он приближается к 80%", – заявил Рей Чен (Ray Chen), вице-президент компании Gotion Global. Клаус Годе (Klaus Gohde), генеральный директор завода в Гёттингене, подчеркнул, что между сотрудниками предприятия в Гёттингене существует высокая степень слаженности и согласованности действий, направленных на содействие процессу перехода завода от производства холодильного оборудования к производству аккумуляторов, при этом в компании применяется подход под названием "Единая Gotion". Кроме того, Стивен Кай (Steven Cai), технический директор компании Gotion, также представил публике информацию о стратегических планах компании в Европе. Согласно его докладу, текущий производственный план предприятия в Гёттингене находится на уровне 20 ГВт⋅ч, и, как ожидается, процесс его осуществления будет завершен в четыре этапа. Согласно оценкам, после полного ввода в эксплуатацию этого предприятия годовой объем выпуска продукции достигнет уровня 2 млрд евро. Петер Виллемсен (Peter Willemsen), главный операционный директор компании Gotion Global и управляющий директор предприятия в Германии, заявил, что дух сотрудничества между Китаем и Европой имеет важное значение в процессе, направленном на "возврат Европы к экологичному производству". Сегодня первая производственная линия предприятия Gotion в Гёттингене была официально переведена в режим серийного производства продукции. В настоящее время этот завод получил большое количество заказов из разных стран Европы. Ожидается, что процесс поставки продукции клиентам из Европы начнется в октябре этого года. К средине 2024 года фактическая производственная мощность может этого предприятия может достичь уровня 5 ГВт⋅ч. "Продукция, выпускаемая на этом заводе, включает в себя аккумуляторы для транспортных средств коммерческого назначения, систем аккумулирования энергии, а также транспортных средств для пассажирских перевозок. Кроме того, в рамках производственно-хозяйственной деятельности европейского подразделения компании Gotion этот завод будет выполнять функции научно-исследовательского, логистического центра и центра послепродажного обслуживания".

Высокий спрос на продукцию предприятия стал очевидным уже во время проведения церемонии нанесения надписи на первый аккумулятор. 16 сентября компания Gotion High-tech подписала соглашения о сотрудничестве с пятью всемирно известными компаниями. В рамках этого соглашения были учтены различные аспекты, включая материалы, необходимые для производства аккумуляторных батарей, особенности процесса разработки продукции, а также процесс поставки продукции для автомобильной и энергетической промышленностей. В частности, компания Gotion продолжит сотрудничество с компанией BASF China в части реализации проектов, связанных с материалами, используемыми в процессе производства аккумуляторных батарей. Компания Gotion и швейцарская компания ABB будут совместно работать над поставками и технологическими исследованиями в целях поддержки новых предприятий Gotion в Европе и США. В процессе сотрудничества с компанией Ebusco основное внимание будет уделяться разработке и производству систем аккумулирования энергии, а также проектов по разработке систем для аккумулирования энергии ветра и солнечной энергии. Кроме того, компания Gotion планирует сотрудничество с компаниями Ficosa and Idneo в области разработки передвижных систем аккумулирования энергии и зарядных систем, блоков аккумуляторных батарей, систем вторичной переработки аккумуляторных батарей, систем управления аккумуляторной батареей, а также различных инженерных решений в области технологий больших данных.

Ли Чжэнь (Li Zhen), президент компании Gotion, в своей вступительной речи отметил следующее: «На сегодняшний день официальный выпуск первого аккумуляторного блока является свидетельством упорного труда и изобретательности, проявленных всеми сотрудниками нашего предприятия.Мы рассчитываем на сотрудничество с европейскими предприятиями в целях стимулирования процесса сокращения объема углеродных выбросов в ЕС и стимулирования динамичного процесса развития как транспортных средств, так и имеющих к отношение отраслей».

Г-н Штефан Вайль, губернатор Нижней Саксонии, в своей речи заявил, что в прошлом наиболее важными составляющими транспортных средств, работающих на горючем топливе, являлись двигатели, однако в будущем одним из основных компонентов электромобилей станут аккумуляторы. Проект завода в Гёттингене обеспечивает компании Gotion очевидное преимущество, поскольку он позволяет производить аккумуляторы для удовлетворения высокого спроса, который прогнозируется для рынка Гёттингена на несколько последующих десятилетий.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2212897/image.jpg

SOURCE Gotion High-tech