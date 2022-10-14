Конференция HUAWEI CONNECT 2022 в Дубае: инновационная инфраструктура как движитель цифровизации промышленности

ДУБАЙ, ОАЭ, 14 октября 2022 года /PRNewswire/ -- На конференции HUAWEI CONNECT в Дубае (ОАЭ) более 3000 заинтересованных участников отрасли собрались вместе для обсуждения темы "Инновационная инфраструктура для полной реализации возможностей цифровых технологий". Представители Министерства высшего образования и научных исследований Египта, нигерийской компании Galaxy Backbone Limited, компании Huawei и других организаций поделились своим новейшим практическим опытом в сфере цифровизации и творчески обсудили новые направления цифровой трансформации в промышленности.

Steven Yi, President of Huawei Middle East & Africa Area

Ротационный председатель Huawei Кен Ху выступил с программным докладом, в котором он обозначил три аспекта возможного содействия экосистемы ИКТ в преодолении общих барьеров в процессе цифровой трансформации:

Расширение цифровой инфраструктуры, включая более надежную связь и более устойчивые и разнообразные вычислительные ресурсы.

Помощь организациям в движении за рамки внедрения облачных технологий и выхода на уровень максимального использования их потенциала с упором на передовые технологические услуги, позволяющие двигаться вперед семимильными шагами.

Создание и расширение локальных цифровых экосистем, включая укрепление партнерских ресурсов, кадрового резерва в сфере цифровизации и оказание большей поддержки МСП.

Президент Huawei Middle East & Africa Стивен Ии в своем вступительном слове выразил благодарность клиентам и партнерам за их неизменное доверие и подтвердил приверженность Huawei делу содействия развития на местном уровне. Он также рассказал о трех ключевых инициативах Huawei и клиентов и партнеров компании по повышению эффективности и результативности в цифровой сфере. Компания, ее клиенты и партнеры работают вместе над созданием прочного фундамента цифровых технологий для всех и укреплением локальных цифровых экосистем в интересах будущего цифровых государств.

Основанные на проработанных сценариях инновационные технологии расширяют возможности цифровой инфраструктуры и способствуют повышению уровня отдачи от цифровизации.

Вице-президент компании Huawei Enterprise BG Боб Чен говорил о важности синергии множества технологий как решающего фактора для успешного выявления наиболее подходящей технологии того или иного сценария. В своем программном выступлении он сказал: "Инновационная цифровая инфраструктура ускоряет цифровую трансформацию, данные - это основа цифровой трансформации, а получение, обработка передача, хранение и анализ данных - ключевые этапы процесса. Компания Huawei предоставляет клиентам комплексные продукты и портфели продуктов для поддержки сквозной обработки данных, в конечном итоге, ускоряя их цифровую трансформацию".

В том, что касается подключения к сетям обмена данными, компания Huawei представила шлюз-маршрутизатор для гиперконвергентных систем NetEngine AR5710, идеально подходящий для филиалов предприятия небольшого и среднего размера, и - ультракомпактный универсальный агрегирующий маршрутизатор NetEngine 8000 F8. Эти новейшие продукты помогают заложить прочную основу системы передачи данных для дальнейшего повышения отдачи от использования цифровых технологий.

В том же, что касается собственно передачи данных, Huawei изучает потенциал применения новых версий реализации стационарных сетей пятого поколения (F5G) в самых разных отраслях. Кроме того, Huawei и один из клиентов компании в Дубае совместно внедрили цифровое решение по проверке трубопроводных коридоров с использованием технологии волоконно-оптического зондирования, позволяющей осуществлять мониторинг трубопроводов в автоматическом режиме.

В части технологий хранения данных компания Huawei и разработчик программного обеспечения для управления данными компания Commvault совместно внедрили решение по защите данных, которое обеспечивает клиентам предприятия полную и надежную сквозную защиту данных. Это решение закладывает надежную и эффективную основу для системы хранения данных, позволяющую предприятиям добиться максимального эффекта от их использования.

Президент Huawei Cloud Strategy & Industry Development Джой Хуанг отметил, что подход Huawei к цифровой трансформации опирается на три компонента: более экологичная инфраструктура, текущие инновации и обмен опытом. Huawei Cloud стремится быть лучшим партнером в области цифровизации для клиентов, и работает с партнерами и клиентами в направлении создания системы универсального внедрения цифровых технологий как услуги.

Инновационная инфраструктура внедряется в целом ряде отраслей с прицелом на стимулирования цифровизации промышленности

В ходе конференции клиенты, представляющие различные отрасли промышленности в регионе Ближнего Востока и Африки, также поделились новейшим передовым практическим опытом сотрудничества с Huawei в области цифровой трансформации.

Помощник Министра высшего образования и научных исследований Египта д-р Чешам Фарук Али заявил, что ИКТ сделают образование более ориентированным на людей и ускорят пересмотр и переработку методов преподавания и обучения. Опыт Huawei в области сетей образовательного и научно-исследовательского профиля, облачных сетей и ИИ стал ключевым фактором поддержки и создания условий для цифровизации высшего образования в Египте.

Директор по информационным технологиям Galaxy Backbone Limited Baffajo Beita сообщил, что Galaxy и Huawei совместно внедряют инновации для оказания Нигерии помощи в создании единой облачной сети электронного правительства, ускоряя цифровизацию функций государственного управления и экономики страны.

Программа расширения возможностей Huawei: создание процветающей цифровой экосистемы для глобальных партнеров

В ходе конференции компания Huawei объявила о новой программе расширения возможностей под эгидой Huawei, которая направлена на содействие развитию процветающей цифровой экосистемы для глобальных партнеров. В рамках этой программы Huawei будет работать с партнерами над совместными инновационными решения с использованием платформы OpenLabs, расширять возможности партнеров путем привлечения новых рамочных решений, обновленного плана деятельности и интегрированной платформы, а также подготовки кадрового резерва по программам Huawei ICT Academy и Huawei Authorized Learning Partner (HALP). Компания Huawei также объявила об инвестировании в эту программу в интересах содействия ее глобальным партнерам 300 миллионов долларов в течение следующих трех лет.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1920448/image.jpg

SOURCE Huawei