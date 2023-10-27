Решение Huawei FTTO удостоено награды «Выдающееся применение POL» на форуме BBWF 2023

News provided by

Huawei

27 Oct, 2023, 19:39 ET

ПАРИЖ, 28 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- На форуме Broadband World Forum (BBWF) 2023 решение Huawei FTTO (оптоволокно в офис) удостоено награды «Выдающееся применение технологий POL», которая стала подтверждением того, насколько хорошо решение Huawei было воспринято отраслью пассивных оптических локальных сетей (POL).  

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По мере того как углеродная нейтральность привлекает к себе все больше внимания по всему миру, технология «оптоволокно на входе — медь на выходе» становится идеальным выбором для сетей корпоративных кампусов. Сегодня широко признано, что полностью оптические сети кампусов являются основой для создания интеллектуальных сетей кампусов. Являясь лидером на рынке полностью оптических сетей кампусов, компания Huawei в 2018 году выпустила решение FTTO. Это решение обеспечивает распространение оптоволокна от помещений для оборудования сверхнизкого напряжения (ELV) до каждого помещения, рабочего стола и устройства, позволяя одной оптической сети поддерживать работу всех приложений кампуса.  

На конференции HUAWEI CONNECT 2023 компания Huawei представила решение FTTO 2.0 для применения в кампусах. Это решение, опирающееся на ключевые технологии XGS-PON Pro и Wi-Fi 7, реализует скорости 12,5/25 Гбит/с для помещений, 2,5/10 Гбит/с для точек доступа (AP) и 2,5 Гбит/с для настольных систем. По сравнению с исходным решением FTTO, в версии FTTO 2.0 значительно улучшена производительность и расширены функции. Например, в ней реализована ультраширокая полоса пропускания и упрощенная архитектура, а также обеспечено высокое качество и высокая энергоэффективность, в полном соответствии с требованиями отраслевых клиентов в плане создания экологичных сетей для кампусов со скоростью передачи данных 10 Гбит/с. На Всемирном мобильном конгрессе 2023 компания Huawei представила первый в отрасли прототип решения POL 50 Гбит/с.

Решение FTTO компании Huawei получило масштабное коммерческое применение по всему миру. На сегодняшний день более 6000 корпоративных клиентов выбрали решение FTTO компании Huawei в таких отраслях, как образование, здравоохранение и сфера гостеприимства. По данным отчета IDC о состоянии рынка POL в Китае за 2-й кв. 2022 года, компания Huawei занимает первое место по доле рынка POL в Китае четыре года подряд.  

Гу Йунбо (Gu Yunbo), президент по корпоративному оптическому направлению в линейке оптических продуктов Huawei для бизнесе, сказал: «Компания Huawei привержена созданию самых передовых и экологичных решений для оптических сетей кампусов и продуктов для глобальных корпоративных клиентов. Эта награда, которой удостоилось решение FTTO компании Huawei, не только подтверждает совершенство этого решения, но также является свидетельством мощных инновационных возможностей и лидерства компании Huawei на рынке оптических сетей кампусов. В будущем компания Huawei продолжит работу с клиентами и партнерами для продвижения коммерческого развертывания экологичных оптических сетей кампусов, обеспечивающих скорость 10 Гбит/с, с применением более инновационных технологий».

Подробнее о решении FTTO компании Huawei читайте на сайте:

https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-optical-network/campus-optix 

КОНТАКТЫ: [email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2259381/image_986294_24274079.jpg

SOURCE Huawei

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