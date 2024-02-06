Выход IGEL на новые рынки благодаря партнерству с Midis Group Ink

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IGEL

06 Feb, 2024, 19:12 ET

Стратегическое партнерство IGEL и Midis Group Ink по выходу на рынок позволит открыть специализированные офисы IGEL в Восточной Европе, на Среднем Востоке и в Африке

На развивающихся рынках компании ускоренными темпами переходят на ОС IGEL. В этом процессе уже задействованы 70 стран.

САН-ФРАНЦИСКО, 7 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- IGEL, провайдер безопасной операционной системы для оконечных устройств сегодняшнего и завтрашнего дня, а также Midis Group, технологический партнер, имеющий сеть из 170 компаний в 70 странах мира, сегодня объявили о своем стратегическом партнерстве по выходу на рынок с целью экспансии компании IGEL в Восточную Европу, на Средний Восток и в Африку. Данное партнерство даст компании IGEL возможность использования целевых региональных ресурсов на рынках всех основных развивающихся регионов и поможет открыть новые офисы IGEL в ОАЭ и Польше. За счет использования крупной сети дистрибьюторов и поставщиков услуг, а также региональных экспертов Midis Group новое партнерство ускорит глобальное внедрение IGEL OS, защищенной операционной системы для оконечных устройств, разработанной для VDI, DaaS, SaaS и безопасного серфинга в Интернете.

Midis Group – это доверенный партнер по выходу на рынок для поставщиков технологий. Клиентами группы являются Apple, Hewlett Packard Enterprise (HPE), IBM и Google, а также Cloud Software Group (Citrix), Symantec, SAP и Dell Technologies, которые используют местный технологический и деловой опыт компании для своего роста. Большой охват местного рынка Midis Group обеспечит IGEL поддержку на региональном уровне для ускоренного внедрения IGEL OS, а также поможет общим клиентам на развивающихся рынках получить быстрые преимущества от использования безопасной, эффективной и устойчивой платформы IGEL в вычислительной среде конечного пользователя этих компаний.

«Существуют большие возможности для глобального роста IGEL, поскольку мы расширяем вычислительные возможности конечного пользователя с помощью безопасного трансформационного решения, которое необходимо компаниям для сокращения стоимости владения оконечными устройствами вкупе с потрясающим пользовательским опытом», – сказал Карстен Томсен (Carsten Thomsen), вице-президент подразделения развивающихся рынков, IGEL. «Партнерство с Midis Group – это знаковое событие в нашей стратегии международного роста. Специальные ресурсы, которыми они обладают в Восточной Европе, на Среднем Востоке и в Африке, позволят нам использовать новые возможности для развития IGEL, помогая быстрее осуществлять экспансию на новые рынки и увеличивать долю рынка компании».  

«IGEL поставляет по-настоящему трансформационное решение для безопасного использования оконечных устройств в сети вашей компании», – сказал Эрнест Сейлз (Ernest Sales), президент местного отделения и со-президент по розничным продажам в Midis Group. «Мы бесконечно рады сотрудничать с IGEL для завоевания клиентов по всей Восточной Европе, Среднему Востоку и Африке, а также с нетерпением ждем ускоренного выхода компании на рынок для наших общих клиентов за счет использования опыта нашей большой региональной сети».

IGEL OS – безопасная операционная системы на базе Linux, обладающая передовой моделью превентивной безопасности IGEL Preventative Security Model™, которая была разработана для поддержания концепций «нулевого доверия» и SASE, нацеленных на устранение уязвимостей оконечных устройств, на которые нацелены злоумышленники. Идеально подходящая для VDI, DaaS, SaaS и защищенного серфинга в Интернете, устройства на операционной системе IGEL OS сочетают в себе первоклассный пользовательский опыт и простоту управления. Узнайте больше на сайте: www.igel.com/igelos.

О компании IGEL
IGEL является лидером в предоставлении безопасной ОС для оконечных устройств компаний сегодняшнего и завтрашнего дня. Разработанная для VDI, DaaS, SaaS и безопасного серфинга в Интернете, операционная система IGEL OS обеспечивает первоклассный опыт использования и простоту управления, экономя деньги, подстегивая рост, поддерживая принцип устойчивого развития и продвигая организации вперед. IGEL OS поддерживает подход «нулевого доверия» (Zero Trust) к безопасности за счет использования уникальной модели превентивной безопасности IGEL Preventative Security Model, позволяющей устранить те векторы атаки, которые наиболее часто используются злоумышленниками. Компания, которой доверяют компании-лидеры в области здравоохранения, в финансовом секторе, рознице, производстве и государственном секторе по всему миру, IGEL обладает растущей экосистемой из более, чем 125 партнеров, интегрированных в экосистему IGEL Ready. Партнеры компании находятся в более, чем 50 странах мира. Дополнительную информацию о компании IGEL см. на веб-сайте: www.igel.com

О группе Midis Group

Имея в своем распоряжении свыше 5 500 профессионалов, около 100 ведущих в мире поставщиков технологий и уверенный 50-летний опыт надежной работы, Midis Group является мультинациональной организацией, состоящей из более, чем 170 компаний по всей Европе, Среднему Востоку и Африке.

Группа известна своим передовым предложением управляемых ИТ-услуг и консультационной поддержки, интеграции систем, облачных решений и услуг по обработке данных, инфраструктурных решений, решений в области программного обеспечения и аппаратных средств, а также дистрибуции технологий и розничной торговли.

В 2006 году группа Midis Group вошла в список 100 глобальных компаний роста по мнению Мирового экономического форума (World Economic Forum). Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.midisgroup.com.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/644425/4531665/IGEL_Logo.jpg

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