Партнерство iHerb с доктором Озом для продвижения миссии здоровья и велнеса по всему миру

Прославленный эксперт в области медицины возьмет на себя роль глобального консультанта компании ради доступности продуктов для здоровья и велнеса для всех

ИРВИН, штат Калифорния, 5 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- iHerb, одна из ведущих мировых площадок электронной коммерции в области товаров для здоровья и велнеса, объявила о новом партнерстве с доктором Мехметом Озом (Mehmet Oz) в качестве мирового консультанта. С учетом его опыта работы в качестве кардиохирурга, автора медицинской литературы и телеведущего доктор Оз будет заниматься помощью людям со всего мира в деле оптимизации их личных целей в области здоровья через образование и устранение препятствий социального и иного характера, стоящих на пути использования и доступности высококачественных продуктов для здоровья, включая витамины, минералы, пищевые добавки, средства по уходу за кожей, а также полезные продукты питания.

Dr. Oz and iHerb Partner Up! Making Health and Wellness Accessible to All

«В основе нашего сотрудничества с доктором Озом лежат общие взгляды на то, что здоровье и велнес должны быть правом каждого человека, и реализация этого права возможна через сострадание и совместные усилия, — сказал Емун Забихи (Emun Zabihi), генеральный директор iHerb. — Являясь компанией, которая предлагает свыше 40 000 товаров для здоровья и велнеса премиум-класса миллионам потребителей в более чем 180 странах мира, мы обладаем возможностями и опытом для позитивных и значимых перемен к лучшему, чтобы еще больше людей в разных уголках мира жили лучше. Мы бесконечно рады тому, что доктор Оз теперь с iHerb, и вместе мы приложим максимум усилий к выполнению этой миссии».

Страстный сторонник идеи хорошей жизни (The Good Life) благодаря всеобъемлющему здоровью и велнесу, на протяжении многих лет доктор Оз неуклонно акцентирует внимание потребителей на важности проверки источника и эффективности продуктов для здоровья, а также упорно и категорично выражает свою озабоченность фальсифицированными пищевыми добавками.

«Я сделал целью всей своей жизни предоставлять людям возможность управлять своим здоровьем и жить более полноценной жизнью, — сказал доктор Оз. — iHerb является ведущим в мире онлайн-магазином, где можно приобрести проверенные продукты для здоровья. Я рад нашему сотрудничеству , позволяющему выстроить отношения с клиентами, которые ищут безопасные и доступные продукты для решения своих задач в области здоровья. Приверженность компании iHerb качеству, безопасности и прозрачности устанавливает мировой стандарт в области создания ориентированных на ценность продуктов для здоровья и велнеса для потребителей по всему миру».

Основанная в Калифорнии в 1996 году компания iHerb предлагает сегодня премиальный выбор товаров для здоровья, красоты и личного ухода, а также полезных продуктов более чем 10 миллионам активных покупателей по всему миру, говорящим на 16 языках. Бренд выгодно отличается от своих конкурентов, предлагая лучшие возможные цены на товары и самые удобные способы делать покупки, гарантируя, что каждый продукт надежно хранится в одном из пунктов iHerb с контролируемой средой.

Более подробную информацию о д-ре Озе см. на его странице https://www.iherb.com/lp/dr-oz.

О компании iHerb

iHerb вдохновляет людей на улучшение здоровья, ощущение счастья и благополучия. Являясь глобальной платформой электронной коммерции, мы стремимся предлагать нашим клиентам лучший в мире выбор продуктов для здоровья и велнеса по наиболее привлекательным ценам, доставляемых наиболее удобным для них способом. Мы верим, что здоровье и велнес не должны быть привилегией, а правом каждого, и реализация этого права стала возможной благодаря состраданию и нашим совместным усилиям. И каждый человек на земле, кем бы он ни был и где бы ни находился, должен иметь простой доступ к продуктам, которые помогут ему жить самой здоровой и лучшей жизнью. www.iherb.com.

О докторе Озе

Доктор Оз — известный кардиохирург, автор медицинской литературы, телеведущий и знаковая фигура в медицинском сообществе и мире велнеса, имеющий внушительный список достижений. Он является почетным профессором Колумбийского университета, автором восьми бестселлеров по версии New York Times, включая серию книг «ВЫ: инструкция по применению», создателем журнала Hearst «The Good Life» и основателем HealthCorps, организации, занимающейся устранением неравенства в области здоровья и улучшения жизни за счет просвещения и расширения возможностей. За годы своей деятельности Оз стал обладателем многочисленных премий и наград, включая девять наград Daytime Emmy® Awards за телешоу The Dr. Oz Show, имеет звание одного из 100 наиболее влиятельных людей по версии журнала Time Magazine, является самой влиятельной знаменитостью по версии Forbes, одним из 75 наиболее влиятельных людей 21 века по версии журнала Esquire Magazine. Он имеет великолепное образование, получив степень бакалавра в Гарвардском университете и совместный диплом MD и MBA Школы медицины Пенсильванского университета и Уортонской бизнес-школы. К своим самым большим достижениям он также относит жену Лизу, четверых любимых детей и четверых внуков.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=zqFuCUMYtKw

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/742063/4321044/iHerb_Logo.jpg

SOURCE iHerb