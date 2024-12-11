Компания J.F. Lehman & Company привлекла 2,2 млрд долларов в Fund VI

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- J.F. Lehman & Company («JFLCO»), ведущая частная инвестиционная компания среднего размера, специализирующаяся исключительно на аэрокосмическом, оборонном, морском, государственном и экологическом секторах, сегодня объявила об успешном закрытии сделки своего последнего флагманского фонда JFL Equity Investors VI, L.P. и аффилированных инвестиционных компаний («Фонд VI»). Предложение стоимостью 2,23 миллиарда долларов является крупнейшим за 33-летнюю историю компании и значительно превысило лимит подписки по сравнению с целевым показателем в 1,6 миллиарда долларов.

Фонд VI позволит JFLCO продолжить реализацию своей давней инвестиционной стратегии, используя более трех десятилетий специализированных отраслевых знаний и продемонстрированных операционных возможностей, чтобы помочь компаниям полностью реализовать свой потенциал. Новый фонд увеличивает общие активы под управлением фирмы до 7 миллиардов долларов по состоянию на 30 ноября 2024 года.

«Весьма успешный результат этих маркетинговых усилий отражает нашу способность привлекать действительно ценные компании, добиваться ощутимых улучшений в нашем портфеле и существенное доверие к нашей команде, — сказал Луис Н. Минц (Louis N. Mintz), партнер. — Мы полны решимости продолжать генерировать привлекательную доходность с поправкой на риск, продолжая развертывать и управлять Фондом VI».

«Мы благодарны за поддержку со стороны наших давних партнеров, многие из которых поддержали наши усилия на раннем этапе процесса с большей убежденностью, — добавила Карина Перельмутер, управляющий директор по связям с инвесторами и маркетингу. — Мы также высоко ценим доверие и уверенность в нашей команде со стороны многих новых партнеров, поддерживающих нашу отраслевую стратегию».

Компания UBS Securities LLC выступила агентом по размещению для Fund VI, а Davis Polk & Wardwell LLP — юридическим консультантом.

О J.F. Lehman & Company, Inc.

Основанная в 1992 году, компания J.F. Lehman & Company специализируется исключительно на инвестициях в аэрокосмическую, оборонную, морскую, государственную и экологическую отрасли. Фирма имеет офисы в Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия

http://www.jflpartners.com

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