《解放者报》重新推出以重塑全国种族正义对话

波士顿2021年3月17日 /美通社/ -- 波士顿大学反种族主义研究中心和Boston Globe Opinion今天宣布合作推出《解放者报》，作为一个新的媒体平台来重塑美国的种族对话。

《解放者报》在19世纪时曾作为一份反奴隶制报纸加速了奴隶制的废除。在其历史传统和影响力的基础之上，这份报纸将根据当前情况进行重新设计，以放大批判性的声音、想法、辩论和循证观点，加速实现种族平等。

“当《解放者报》最初于1820年创立时，人们很难相信45年后奴隶制将不复存在；同样，我认为今天也会有许多人无法想象一个消除了种族主义和不平等现象的国家”， 《解放者报》联合创办人兼波士顿大学反种族主义研究中心创始主任Ibram X. Kendi表示， “这一经过重新构思的平台将结合最优秀的学术成果和新闻内容，以便针对我们时代的种族问题进行分析、评论并探究真相。”

《解放者报》将建立一个混合式新闻编辑室来展示批判性声音和思想，以波士顿大学反种族主义研究中心和《波士顿环球报》这两家创始机构的支持为基础，产生原创观点和思想新闻内容。其内容将包括世界一流专家供稿的评论文章，以及由学生记者所报道的社区意见。慈善资金将确保《解放者报》的内容向公众免费提供。

“波士顿深厚的报纸传统可追溯到19世纪”，《解放者报》联合创办人兼《波士顿环球报》社论专页编辑Bina Venkataraman表示， “重新推出《解放者报》为记者以及读者提供了机会以参与一项具有历史意义的工作：一个建立在数据、社区经验和学术基础上的思想引擎，在种族公正方面引发新的对话和进步。”

《解放者报》目前正在寻找两名联合主编来领导该计划，并计划在2021年晚些时候启动其新闻编辑室。除了联合创办人Kendi和Venkataraman之外，创始团队的成员还包括《波士顿环球报》专栏作家兼MSNBC供稿人Kimberly Atkin以及 波士顿大学反种族主义研究中心叙事副主任Monica Wang博士。该项目将由一个知名领袖和思想人士组成的咨询委员会提供支持，委员会成员包括：Joy Reid、Eddie Glaude、Sewell Chan、Nikole Hannah-Jones、Emily Ramshaw、S. Mitra Kalita、Jelani Cobb、Annette Gordon-Reed、Heather McGhee、Peniel Joseph、Jose Antonio Vargas、Julian Brave NoiseCat、Ian F. Haney López和Sunny Bates。

要了解更多信息并注册获取该项目的通讯《Unbound》，请访问www.theemancipator.org。

要通过社交媒体获知最新信息，请在推特上关注《解放者报》：@The_Emancipator。

关于波士顿大学反种族主义研究中心

波士顿大学反种族主义研究中心的使命是汇聚各学科的研究人员和实际工作者，以寻找新颖而实用的方法来了解、说明和解决看似难以克服的种族不平等和不公正问题。中心促进详尽的种族研究、以研究为基础的政策创新、以数据驱动的教育和宣传运动，以及叙事变革倡议。中心努力建立一个为所有人确保公平和公正的反种族主义社会。

关于Boston Globe Opinion

Boston Globe Opinion团队（即：Globe Opinion）旨在通过向领导人和机构问责、放大出人意料且意义重大的声音、挖掘有价值的辩论和展示针对社会最大问题的解决方案来推动进步。Globe Opinion致力于继承波士顿新闻传统的精髓，并设想出新方法来放大针对当今最紧迫问题的强有力的声音和观点。

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