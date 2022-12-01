КОМПАНИЯ KENNAMETAL ВНЕДРЯЕТ ИННОВАЦИИ НОВОГО УРОВНЯ

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Kennametal Metal Cutting

Dec 01, 2022, 14:12 ET

Новые и усовершенствованные инструменты для резки и обработки металла 

ПИТТСБУРГ, 1 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Kennametal пополнила свою серию инструментов и решений для резки металла Innovations новыми продуктами, которые обеспечивают клиентам максимальную эффективность и производительность при механической обработке в самых разных областях — от производства электромобилей и аэрокосмической промышленности до общего машиностроения.

Каждый продукт, представленный этой осенью, обеспечивает расширенные возможности и превосходную производительность, позволяя решать самые сложные задачи клиентов в области механической обработки.

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Kennametal introduces expanded Innovations series of metal cutting tools and solutions
Kennametal introduces expanded Innovations series of metal cutting tools and solutions

Модульная сверлильная платформа KenTIP™ FS была расширена и теперь включает сверла с прямой канавкой для статического применения на токарных станках и сверла с прямой канавкой с держателями для комбинированного сверления и зенкерования. Кроме того, платформа теперь включает универсальную вставку KenTIP FS GTP с конструкцией наконечника GOdrill. GOtip — единственная вставка в платформе KenTIP FS, предназначенная для сверления нескольких материалов, и идеально подходит для клиентов, которым нужен один инструмент для работы на нескольких заготовках при сверлении отверстий среднего и большого диаметра.

Твердосплавные сверла были модернизированы на высокопроизводительной платформе Kenna Universal™ Drill. Модернизированные сверла включают модели серии B979 класса KCU15A с глубиной сверления 12xD, которые могут использоваться в различных материалах без необходимости сверления предварительного отверстия. Кроме того, на платформе появились ступенчатые сверла серии B73* класса KCU15 для сверления керновых отверстий традиционных размеров.

Что касается высокопроизводительного развертывания отверстий в стали и чугуне, новое сверло KenReam™ S обеспечивает максимальную скорость удаления металла в глухих и сквозных отверстиях как в стали, так и в чугуне. Уникальная конструкция обеспечивает превосходную технологическую надежность и неизменное качество отверстий.

Серия KOR™, предназначенная для динамического фрезерования с уменьшенным радиальным зацеплением и полной длиной среза, была расширена за счет включения в нее инструментов серии KOR™ 5DA с длиной среза 5xD для фрезерования алюминия.

Революционная модульная система Duo-Lock™ для твердосплавных концевых фрез сочетает высокую точность обработки и повторяемость длины с максимальной стабильностью, что делает ее точным и практически непревзойденным инструментом. Эта серия сочетает производительность серии концевых фрез HARVI™ I TE с модульными возможностями модульной системы Duo-Lock.

Расширенная линейка модульных буровых штанг с отверстием для подачи СОЖ и зубчатым интерфейсом была разработана для повышения прочности соединения и точности при высверливании выступов глубиной до 4xD.

Платформа для торцевого фрезерования Dodeka™ Mini 45 для легкой и получистовой обработки или черновой обработки стали и нержавеющей стали была расширена за счет включения четырех новых геометрий, которые обеспечивают идеальные углы поворота, превосходное стружкообразование и надежную геометрию пластин без вибрации.

Более подробная информация об этих передовых инструментальных решениях представлена на странице Kennametal Innovations.

Информация о компании Kennametal 

Компания Kennametal Inc., которая более 80 лет является лидером в области промышленных технологий, обеспечивает производительность своих клиентов благодаря материаловедению, инструментарию и износостойким решениям. Заказчики из аэрокосмической, землеройной, энергетической, общей машиностроительной и транспортной отрасли обращаются за оборудованием в компанию Kennametal, чтобы производить свою продукцию с точностью и эффективностью. Ежедневно около 8600 сотрудников помогают клиентам более чем в 60 странах оставаться конкурентоспособными. В 2021 финансовом году выручка компании Kennametal составила около 1,8 млрд долларов США. Подробная информация о компании представлена на сайте www.kennametal.com. Следите за новостями @Kennametal в социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn и YouTube.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1958195/129609_22_KMT_Fall_Innovation_Social_Post_2500x2500.jpg

SOURCE Kennametal Metal Cutting

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