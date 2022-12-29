Телевизоры KONKA с передовой технологией OLED впервые выходят на европейский рынок

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 29 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания KONKA Group Co., Ltd. (далее «Компания»; 000016.SZ), одна из ведущих технологических компаний, доставила первую партию своих высокотехнологичных телевизоров OLED в Европу поездом Китайско-европейского железнодорожного экспресса. Более 3000 телевизоров KONKA с экраном размером 55 и 65 дюймов готовы обеспечить клиентам по всему региону поистине захватывающее качество домашнего просмотра, сравнимое с кинотеатром.

KONKA 812 Series OLED TV

В эту партию входит серия KONKA 812 с 8,3 миллионами самоподсвечивающихся пикселей, которые могут включаться и выключаться по отдельности для достижения бесконечной контрастности с идеальным черным цветом для обеспечения действительно впечатляющего качества изображения. Этот ультратонкий телевизор также отличается панорамным акустическим полем кинематографического класса и многочисленными технологиями защиты от нечеткости изображения.

Благодаря огромному опыту и знаниям компании в области технологий Mini LED, OLED и Micro LED телевизоры KONKA известны в отрасли своими выдающимися визуальными эффектами и качеством изображения. Теперь KONKA решила отправить свою высокотехнологичную продукцию в Европу, подчеркивая, что она не хочет конкурировать с другими производителями телевизоров по цене. Вместо этого компания решила завоевать позиции на европейском рынке за счет дифференцированной и качественной продукции. Как и всегда, для производства этой партии соблюдались высочайшие стандарты и строгий контроль качества, начиная с поставки образцов и заканчивая серийным производством.

Для вывода высокотехнологичных телевизоров KONKA на европейский рынок зарубежное подразделение KONKA заключило новое соглашение о партнерстве со своим долгосрочным партнером OEM в Европе. Этот партнер уже занял первое место в продажах телевизоров для своего собственного бренда на местном рынке, ранее специализируясь на моделях нижнего и среднего ценового сегмента. Теперь, стремясь к расширению бизнеса, эта компания решила представить бренд KONKA в качестве продукции верхнего ценового сегмента. Обе стороны оптимистично оценивают потенциал продукции на этом рынке, поскольку они уже давно поставляют телевизоры с качественными экранами. Это, наряду с опытом локальных операций, заложило прочный фундамент дальнейших успехов.

Кроме того, поставленная партия включает более 20 000 интеллектуальных светодиодных устройств и предметов кухонной техники. Выбрав Европу в качестве одного из своих ключевых рынков, KONKA планирует рост на этом рынке с целью формирования на континенте полномасштабного ассортимента продукции.

Информация о компании KONKA Group Co., Ltd.

Деятельность компании KONKA, основанная на технологических инновациях, охватывает бытовую электронику, полупроводниковые технологии, экологически безопасные технологии, промышленные парки, обслуживание платформ, инвестиции и финансы. Компания KONKA, основанная в 1980 году, является первым китайским совместным предприятием с зарубежным участием по производству бытовой электроники, зарегистрированным на Шэньчжэньской фондовой бирже. С 1999 года KONKA входит в число 100 лучших китайских компаний, а также в десятку наиболее ценных брендов Китая. Компания KONKA, годовой доход которой превышает 7,0 млрд долларов, имеет более 40 филиалов, 200 торговых представительств, более 3000 центров обслуживания и более 15 000 сотрудников.

Для получения более подробной информации посетите сайт компании www.konkaglobal.com.

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