Модель L20 Ultra от Dreame Technology с 1-й* в отрасли технологией MopExtend™ на базе ИИ

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Dreame Technology

01 Sep, 2023, 03:00 ET

Компания Dreame Technology представляет на выставке IFA 2023 революционный флагманский робот-пылесос L20 Ultra с первой* в отрасли технологией MopExtend™ на базе искусственного интеллекта

БЕРЛИН, 1 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Dreame Technology, которая является лидером отрасли в области производства бытовой техники, представляет на выставке потребительской электроники и бытовой техники IFA 2023 свой новый флагманский робот-пылесос L20 Ultra, оснащенный передовыми технологиями. Проходящая в Берлине с 1 по 5 сентября всемирно известная выставка потребительской электроники и бытовой техники — это идеальное место для демонстрации возможностей модели L20 Ultra, включая новую революционную технологию MopExtend™ на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает тщательную уборку вдоль краев мебели и стен. Робот-пылесос L20 Ultra также оснащен рядом других мощных функций, обеспечивающих пользователям революционное качество уборки.

Модель L20 Ultra является новейшей разработкой компании Dreame Technology в области «умной» бытовой техники, которая выводит понятие тщательной уборки на совершенно новый уровень — это полностью автоматический робот-пылесос, который моет полы и чистит себя сам. Кроме того, робот-пылесос L20 Ultra станет первым продуктом с совершенно новым логотипом компании Dreame Technology и возглавит совершенно новую эру технологий Dreame Technology.

Первая* в отрасли технология MopExtend ™ на базе искусственного интеллекта

Стремясь решить проблему, связанную с тем, что при уборке вдоль краев мебели и стен всегда остаются неубранные участки, компания Dreame Technology разработала собственные эксклюзивные базовые технологии — Mop-Extend™ и систему очистки Duo-Scrub™, чтобы предоставить лучшее решение этой проблемы.

Встроенная технология Mop-Extend™ включает в себя несколько позиционно-чувствительных детекторов, которые способны автоматически и точно определять углы и края. При обнаружении углов и краев происходит дальнейшая активация технологии Mop-Extend™, которая позволяет максимально приблизить швабру к краям стен для более глубокой и тщательной уборки каждого уголка. Кроме того, алгоритмы технологии Mop-Extend™ помогают модели L20 Ultra добиваться превосходного качества уборки вдоль краев мебели и стен даже в сложных домашних условиях, обеспечивая более тщательное и эффективное решение проблем клиентов, связанных с уборкой вдоль краев.

Робот-пылесос L20 Ultra, оснащенный двумя высокоскоростными вращающимися швабрами системы очистки Duo-Scrub™, предназначен для борьбы со стойкими пятнами и въевшейся грязью. Кроме того, модель L20 Ultra имеет встроенную технологию обнаружения грязи, которая на основе данных от предыдущих циклов уборки определяет, требуется ли в помещении дополнительная уборка. Например, робот-пылесос L20 Ultra может реагировать на сезонные изменения и связанные с ними последствия (такие как появление шерсти домашних животных, пыльцы или дополнительной грязи, принесенной в дом), и использовать эту информацию для обеспечения уровня уборки, синхронизированного с бытовой техникой Dreame Technology.

Автоматический всесторонний процесс уборки

Модель L20 Ultra, оснащенная недавно усовершенствованной автоматической базовой станцией, может обеспечивать потребителям еще более высокую степень автоматизации уборки по сравнению с предыдущими моделями. Благодаря технологии DualBoost 2.0 и мешку-пылесборнику объемом 3,2 л автоматическая базовая станция может хранить мусор до 75 дней без необходимости его ручного извлечения. Кроме того, модель L20 Ultra может самостоятельно производить очистку и сушку швабры. При загрязнении швабр автоматическая базовая станция осуществит их очистку в резервуаре для воды емкостью 4,5 л. После завершения самоочистки швабры пройдут быстрый процесс сушки горячим воздухом, который может длиться до 2 часов, чтобы предотвратить образование плесени и неприятных запахов.

Уровень автоматизации также улучшен за счет системы автоматического долива воды и чистящих средств. Робот-пылесос L20 Ultra будет автоматически наполнять резервуар для воды, чтобы швабра оставалась влажной и всегда была готова к эффективной уборке. Кроме того, чистящие средства также могут доливаться автоматически, что избавляет пользователей от многих проблем.

Продвинутая с истема у борки

Робот-пылесос L20 Ultra разработан для обеспечения непревзойденной производительности за счет усовершенствованной системы уборки и различных функций, позволяющих справляться с задачами в различных бытовых условиях.

Благодаря усовершенствованной системе всасывания Vormax™ от Dreame Technology модель L20 Ultra оптимизирует процесс уборки и повышает ее эффективность, вытягивая бытовой мусор с ковров, ковровых покрытий и твердых напольных покрытий. Мощная система всасывания Vormax™ имеет мощность всасывания 7 000 Па и обеспечивает превосходную уборку. Данная мощность гарантирует эффективное удаление мусора при достижении поразительно высокой скорости его сбора. А подъемная резиновая щетка обеспечивает легкое удаление волос с технологией чистки шваброй для обеспечения мощной уборки в рамках адаптируемой конструкции.

Кроме того, модель L20 Ultra оснащена ультразвуковой системой распознавания ковровых покрытий и технологией чистки шваброй, что позволяет повысить эффективность чистки ковров и ковровых покрытий. При распознавании ковров и ковровых покрытий пользователь может выбрать один из трех вариантов чистки ковров: чистку шваброй, поднятие швабры или избегание ковровых покрытий, что позволяет справляться с чисткой различных видов ковров и ковровых покрытий или вообще избегать их смачивания.

Другие интеллектуальные функции включают в себя интеллектуальную навигацию Pathfinder™, которая с помощью искусственного интеллекта и технологии 3D-структурного освещения сканирует пространство впереди, распознает и обходит препятствия, предотвращая всасывание случайно оставленных на полу предметов, что, в свою очередь, позволяет не прерывать запланированный процесс уборки и обеспечивает выполнение поставленной задачи.

Флагманская модель L20 Ultra сочетает в себе повышенную мощность, технологию искусственного интеллекта и многолетние исследования и разработки, благодаря чему она представляет собой робот-пылесос, который для пользователя станет революцией в уборке. Прорывная технология Mop Extend обеспечивает превосходную уборку, позволяя роботу-пылесосу L20 Ultra приближаться к труднодоступным местам вдоль краев мебели и стен, а также убирать между мебелью и небольшими пространствами.

Кроме того, компания Dreame Technology также продлила свою гарантию до трех лет. По сравнению со стандартной двухлетней гарантией, пользователи получают не только модель L20 Ultra с высокой производительностью, но и гарантию надежности и защиты, что обеспечивает высочайшее качество уборки без лишних хлопот.

Цена и доступность

Этот компактный и эффективный робот-пылесос L20 Ultra будет доступен для приобретения с 1 сентября 2023 года в Германии, Франции, Италии и Испании через официальные магазины Dreame на сайте Amazon, а также через другие местные розничные каналы по цене от 1 199 евро. Кроме того, по цене 1 299 евро будет доступен комплект L20 Ultra Complete, состоящий из робота-пылесоса L20 Ultra с дополнительными чистящими средствами и сменными насадками для швабр, а также других дополнений и инструментов, срок службы которых может составлять до 1 года.Доступность, цена и технические характеристики каждой модели могут меняться в зависимости от ситуации на местном рынке и предпочтений потребителей.

При покупке одного робота-пылесоса L20 Ultra в розничных магазинах Германии с 1 по 14 сентября клиенты получат один фен Dreame Hair Glory в подарок! 

Чтобы стать свидетелем новой революции в области уборки и лично увидеть модель L20 Ultra в действии, посетите Dreame на выставке IFA 2023. Мы находимся в павильоне: City Cube_A, стенд CCA-209.

Для получения дополнительной информации о роботе-пылесосе L20 Ultra посетите наш официальный сайт: https://de.dreametech.com/

Информация о компании Dreame Technology 

Компания Dreame Technology была основана в 2017 году и занимается производством инновационных потребительских товаров со специализацией на интеллектуальной бытовой технике, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях FacebookInstagram и Twitter. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://de.dreametech.com/.

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SOURCE Dreame Technology

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