《Latino Wall Street》回應傳統媒體及電視行業近期大規模裁員

儘管2024年以及自新冠疫情以來的過去四年充滿挑戰，我們依然堅信，來年將為所有人帶來一個和平與繁榮的新時代。我們相信每個人都擁有獨特的才能與特殊的使命，我們堅信您將找到上天為您準備的道路。

在《Latino Wall Street》，我們堅決反對審查制度以及任何限制人類潛能的行為。我們堅信言論自由、資本主義、繁榮發展，尤其是將財務自由作為強大工具，以賦能我們的家庭和社區。這些核心原則一直指引著我們，成為美國西班牙裔社群中領先的財務教育平台。

儘管許多公司今年面臨挑戰，《Latino Wall Street》在銷售和拓展方面創下了破紀錄的成就，在過去90天內，已經影響了超過3000萬人的生活。因此，我們並未進行任何裁員。相反地，於2025年，我們將創造新的工作機會，以加強和擴展我們的團隊。

雖然我們理解無法聘用所有受近期裁員影響的人員，但我們誠邀來自Telemundo、Univisión、CNN及其他網絡的最具才華的個人申請，並成為我們日益壯大的團隊的一部分。

我們特別尋找的是：

主持人和記者 ，負責報導 邁阿密 和 首都華盛頓 的議題。

，負責報導 和 的議題。 攝影師 和 社交媒體內容創作者

和 監製、網紅、具遠見的人才，能夠協助《Latino Wall Street》 邁向新高度。

如果您有興趣在《Latino Wall Street》的旗下一同開展新項目，或加入我們現有的計劃，我們非常期待與您見面。這是轉型的時刻，我們相信，只有齊心協力，我們才能建立非凡的事業，並成為全球拉丁裔的民主之聲。

若要申請，請填寫官方表格並提供所需資料，我們的團隊將會與您聯繫。

請在此填寫表格：https://forms.gle/HbE853A9KiKjUfKJA

我們相信新聞自由是美國憲法所保障的最重要權利，為我們的民主制度捍衛自由。因此，我們邀請來自各個政治背景的專業人士——無論是民主黨、共和黨，還是獨立人士——以及擁有不同觀點的人士，申請與我們共事。我們相信，通力合作，我們可以創建一個平台，讓政治光譜各方及多元觀點的聲音得以表達。

我們知道這是一個艱難的時刻，但我們也深信，這將是充滿希望的道路的起點。讓我們相信，所有的事發生都有其原因，而這次過渡將引領我們走向一個充滿機會和繁榮的未來。

以團結與樂觀態度行事，

Tony Delgado（@tonydelgado）與Gabriela Berrospi（@gabywallstreet）

《Latino Wall Street》創辦人

聯絡方式

New Concept PR公關公司

Fabiola Malka：[email protected]

Latino Wallstreet