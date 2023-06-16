Компания Mattson Technology отреагировала на необоснованные утверждения, выдвинутые в СМИ

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Mattson Technology, Inc.

16 Jun, 2023, 02:37 ET

Никаких доказательств в поддержку обвинений, выдвинутых против компании Mattson, не предоставлено

Опрометчивые обвинения компании Applied Materials являются необоснованными и несостоятельными

ФРИМОНТ, Калифорния, 16 июня 2023 г. /PRNewswire/-- Сегодня компания Mattson Technology, Inc. (далее – "Mattson") отреагировала на необоснованные обвинения, выдвинутые в недавно опубликованной статье Bloomberg News, в которой обсуждается находящийся на рассмотрении правовой спор компании Mattson Technology с компанией Applied Materials (далее – "Applied").

Мы признаем, что подобные ложные обвинения часто применяются в нашей отрасли и в бизнес-стратегиях наших конкурентов. Судебный процесс направлен на установление истины, и мы уверены в том, что он будет и впредь проводиться аналогичным образом. Нам очень повезло, что эти ложные утверждения не нарушают нашу способность удовлетворять потребности наших клиентов.

Компания Mattson по-прежнему стремится поставлять высокотехнологичное и высокоэффективное оборудование для обработки полупроводниковых пластин с целью дальнейшего предоставления нашим клиентам экономически эффективных решений при одновременном соблюдении всех применимых нормативно-правовых обязательств.

Проще говоря, претензии, выдвинутые против компании Mattson, не имеют под собой никаких оснований. Мы уверены в том, что решение будет принято в нашу пользу. Жалоба, поступившая от компании Applied Materials в рамках этого дела, была подана около 16 месяцев назад и не содержала в себе никаких доказательств в поддержку необоснованных обвинений, выдвинутых против компании Mattson. Несмотря на интенсивный судебный процесс, со времени представления дела не было получено никаких соответствующих доказательств, и в будущем подобные доказательства не будут представлены, поскольку утверждения являются абсолютно ложными.

Несправедливое обвинение компании Mattson в том, что она наняла бывших сотрудников Applied для завладения интеллектуальной собственностью этой компании, является необоснованным и несостоятельным. При найме этих лиц компания Mattson действовала надлежащим образом. Для справки. За несколько последних лет более 15 ключевых технологов и руководителей компании Mattson перешли в компанию Applied, и в целом в настоящее время в компании Applied работает более 40 бывших сотрудников компании Mattson.

Также важно отметить тот факт, что в Калифорнии, где находятся штаб-квартиры обеих этих компаний, довольно развита система договоров на трудоустройство с защитой права сотрудника на уход с любой работы без объяснения причин и оснований. Таким образом, когда работодатель намеренно препятствует реализации этим сотрудником его права на свободу выбора работы, он совершает незаконные действия. Недопущение конкурентных действий, осуществляемое в этом случае компанией Applied, препятствует реализации этим сотрудником его права на свободу выбора работы и является незаконными согласно законодательству штата Калифорния.

Кроме того, компания Mattson не принимала никакого участия и не знала ни о каком поведении, направленном на описанный в статье уход сотрудников компании Applied. Опять-таки, ситуации, когда при уходе из компании сотрудники выполняют сброс корпоративных телефонов, содержащих персональные данные и фотографии, или не желают разглашать название своего нового работодателя до выхода на работу, в случае увольнения сотрудников считаются обычной практикой.  

Кроме того, компания Mattson не просила каких-либо кандидатов на должность приносить информацию от своего бывшего работодателя. Напротив, в случае д-ра Лаи компания Mattson приняла решение о его трудоустройстве с заключением соглашения о том, что он не будет предоставлять такую информацию – соглашения, относительно которого д-р Лаи предоставил подтверждение, подкрепленное обширным судебно-экспертным анализом, результаты которого были представлены суду.   

У компании Applied Materials было почти полтора года для того, чтобы доказать эти беспочвенные претензии в суде. Она не смогла этого сделать. Вызывает разочарование тот факт, что компания Applied Materials использовала известную медиаплощадку в качестве платформы для повторения этих необоснованных утверждений без представления каких-либо доказательств.

Информация о компании Mattson Technology, Inc,
Mattson Technology: компания, основанная в штате Делавэр, штаб-квартира находится в г. Фримонт (шт. Калифорния, США), занимается проектированием, производством, реализацией и обслуживанием оборудования для обработки полупроводниковых пластин. Производимое компанией Mattson оборудование с применением технологии сухого снятия покрытия, плазмохимического травления, технологии быстрой термической обработки и отжига миллисекундными лазерными импульсами используется в крупномасштабном производстве ведущими производителями памяти и логических микросхем по всему миру. Инновации компании Mattson в области обработки поверхности на атомном уровне (atomic surface engineering®) направлены на решение важнейших задач в области трехмерной логики и производства памяти. Подробная информация о компании представлена на веб-сайте www.mattson.com.

Контактная информация компании:

Mattson Technology, Inc. Отдел корпоративных коммуникаций

[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2103270/Mattson_Logo.jpg

SOURCE Mattson Technology, Inc.

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