Партнер NEOWIZ компания Intella X запускает программу грантов на сумму в 10 млн долларов для поддержки разработчиков игр экосистемы Web3

ПАНГИО (Южная Корея), 3 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Intella X совместно с южнокорейским гигантом игровой индустрии NEOWIZ представляет свою программу грантов для области разработки игр (Gaming Initiative Grant Program), в рамках которой предусмотрен грант на сумму $10 млн, предназначенный для поддержки разработчиков игр для экосистем Web2 и Web3 в процессе создания ими самых современных и высококачественных игр для игровой платформы Intella X Web3.

Intella X Launches $10M Gaming Accelerator Grant Program to Supercharge Web3 Gaming Ecosystem.

Эти выдающиеся гранты направлены на стимулирование инноваций, расширение прав и возможностей разработчиков игр, а также содействие внедрению технологии блокчейн в игровую индустрию. Компании Intella X и NEOWIZ, которые обеспечивают финансовую поддержку и ресурсы, стремятся расширить свою игровую экосистему Web3 за счет привлечения новых талантливых разработчиков игр.

"Компания Intella X осознает, что разработчики игр являются движущей силой революции в игровой индустрии в рамках экосистемы Web3. Наша программа грантов для области разработки игр на сумму 10 млн долларов предназначена для того, чтобы пробудить творческий потенциал разработчиков и предоставить им важнейшие ресурсы и поддержку для создания принципиально новых игровых продуктов", – заявил Хосе Ко (Jose Ko), генеральный директор компании Intella X. "Поддерживая этих разработчиков, мы не только развиваем процветающую игровую экосистему, но и активно формируем будущее игр в рамках экосистемы Web3".

Кандидаты могут подавать заявки на участие в программе на главной странице веб-сайта Intella X. Они будут проходить тщательный анализ, включая собеседование и комплексную юридическую экспертизу, осуществляемую комитетом по грантам компании Intella X (Intella X Grant Committee). Этот комитет будет оценивать соответствующие требованиям проекты с использованием комплексного подхода и с учетом таких факторов как потенциальное влияние, инновационную составляющую, технико-экономическое обоснование, устойчивое развитие и соответствие целям компании Intella X.

Программа грантов Intella X Gaming Initiative Grant Program кардинальным образом меняет правила игры в игровой среде экосистемы Web3 и обеспечивает разработчикам поддержку, необходимую для воплощения их идей в реальность.

Для подачи заявки перейдите на главную страницу веб-сайта Intella X, а затем откройте форму заявки на участие в программе грантов.

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О компании NEOWIZ

Основанная в 1997 году компания NEOWIZ (KOSDAQ:095660) считается первопроходцем и одной из ведущих корейских компаний, осуществляющих свою деятельность в игровой индустрии. Начиная с 2003 года эта компания успешно выпустила широкий ассортимент игр для ПК и мобильных устройств на платформе https://www.pmang.com/, а также совместно с другими компаниями разработала и выпустила такие невероятно успешные игры как FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: TheHero Slayer, Cats & Soup, а также долгожданную игру Lies of P, которая трижды завоевала первое место на выставке компьютерных игр Gamescom.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2065458/Intella_X_image.jpg

SOURCE NEOWIZ Corporation