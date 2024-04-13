БРЕНД NOBU HOSPITALITY РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ НА БАЛКАНАХ

АНОНСИРОВАНЫ ДВА ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПРОЕКТА В БОЛГАРИИ

Нью-Йорк, 13 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality, известный бренд роскошного образа жизни, культовых отелей, ресторанов и резиденций, с радостью объявляет о реализации двух эксклюзивных проектов в Болгарии — Nobu Hotel and Restaurant Sofia и Nobu Hotel and Restaurant Varna. Эти объекты, владельцами которых являются компании BSPF Bulgaria EAD и GHV-Dolphins EAD, призваны занять заметное место в гостиничном секторе Балканского региона.

Nobu Hotel and Restaurant Sofia станет украшением центра одной из старейших столиц Европы, расположившись в историческом здании Bankers Building рядом с Национальным театром имени Ивана Вазова, в окружении бутиков, художественных галерей и основных туристических достопримечательностей Софии.

Второй объект бренда находится в оживленном приморском городе Варна на востоке Черноморского побережья Болгарии. Nobu Hotel and Restaurant Varna, расположенный на набережной Черного моря, призван стать заметным явлением в люксовом сегменте индустрии гостеприимства в Варне и создать новый эталон качества для гостей.

В ходе реализации проекта функции советника владельца выполнял Ивайло Лефтеров (Ivaylo Lefterov), финансовым советником выступила корпорация Deloitte, а юридическим консультантом — фирма Penkov, Markov & Partners. Юридическим консультантом Nobu Hospitality выступила фирма Paul Hastings.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2385230/SOFIA_HOTEL.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2385231/VARNA_COASTLINE.jpg