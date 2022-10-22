Бренд ORA компании GWM пришел в Европу на пути к завоеванию глобального рынка

БАОДИН (Китай), 22 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- 17 октября первые модели автомобиля ORA, модного «чисто электрического бренда» автопроизводителя GWM, были представлены на Парижском автосалоне 2022 года, что ознаменовало его выход на основной рынок Европы на пути к более широкой глобальной экспансии.

GWM ORA Taps Europe as Latest Market Amid Global Push

В ответ на тенденцию электрификации и интеллектуализации компания GWM представила ORA в качестве своего первого бренда автомобилей, работающих на новых источниках энергии. На Парижском автосалоне 2022 года были представлены три модели ORA. Одна из моделей, ORA GOOD CAT (FUNKY CAT на европейском рынке), получившая пятизвездочный рейтинг Euro NCAP, была официально запущена в Европе и скоро будет доступна в Великобритании, Швеции, Германии, Израиле и Исландии.

Европа — это один из регионов с наиболее развитой автомобильной промышленностью в мире, где правила доступа на рынки для транспортных средств являются достаточно строгими. С 2021 года бренд ORA, используя всю производственную цепочку компании GWM, а также ее научно-исследовательские и производственные мощности, начал свою экспансию в Европе.

На выставке IAA Mobility 2021 бренд ORA представил свою европейскую стратегию, в соответствии с которой к 2025 году он представит в Европе более 10 моделей. В этом году бренд ORA принял участие в выставке Fully Charged Show в Лондоне и в 35-м Международном симпозиуме и выставке электромобилей EVS35 в Норвегии, вызвав большой интерес местных пользователей.

Кроме того, бренд ORA запустил свое приложение ORA APP в Европе и открыл свой европейский Демонстрационный центр в Германии, создав платформу для углубленного общения с пользователями. Дизайн Демонстрационного центра получил серебряную награду German Brand Award 2022 года Немецкого комитета по дизайну.

В Азии автомобили бренда ORA приняли участие в Бангкокском международном автосалоне 2021 года в марте прошлого года. Автомобиль ORA GOOD CAT получил награду Best Design EV Award за уникальный стиль. Всего семь месяцев спустя этот автомобиль был официально представлен на таиландском рынке и стал популярной моделью среди местных пользователей.

Чтобы предложить пользователям более удобную зарядку, бренд ORA создал в Таиланде станцию подзарядки, объединяющую функции фотоэлектрической генерации, хранения энергии и зарядки. Бренд ORA также скоординировал свои каналы продаж в онлайне и офлайне, создав новые розничные супермагазины в местных регионах с целью модернизации и преобразования своих предпродажных, продажных и послепродажных услуг.

В настоящее время бренд ORA компании GWM ускоряет свое продвижение на рынках Океании, Ближнего Востока и других регионов, а также активно готовится к выходу на глобальный рынок.

Директор по бренду и маркетингу компании GWM Europe Ребекка Грайецки (Rebecca Grajecki) на Парижском автосалоне 2022 года заявила: «Бренд ORA будет выходить на глобальный уровень и предоставлять цифровые, интеллектуальные и развлекательные продукты и услуги. Он станет интеллектуальным компаньоном, который будет сопровождать своих водителей в их приключениях, оставляя незабываемые воспоминания и ведя их к лучшему будущему — более экологичному и светлому будущему с безграничными возможностями».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1926824/GWM_ORA_Taps_Europe_as_Latest_Market_Amid_Global_Push.jpg

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