Компания Palantir установила сотрудничество с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной

News provided by

PALANTIR TECHNOLOGIES INC.

29 Jun, 2023, 07:33 ET

Компания Palantir расширяет поддержку Украины, спонсируя чемпионку по теннису, благотворительницу и мать 

ДЕНВЕР, 29 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) (далее «Palantir») сегодня объявила о своей поддержке украинской профессиональной теннисистки и благотворительницы Элины Свитолиной (далее «Элина»). Партнерство с Элиной расширяет обязательства компании Palantir по поддержке Украины и ее непрерывных усилий по расселению беженцев, документированию военных преступлений и содействию реализации дополнительных проектов по восстановлению. 

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Elina Svitolina (Image credit Women’s Tennis Association)
Elina Svitolina (Image credit Women’s Tennis Association)

Спонсорская поддержка Элины — игрока с самым высоким рейтингом в истории Женской теннисной ассоциации Украины — является первой спонсорской поддержкой такого рода для компании Palantir. Эта спонсорская поддержка, основанная на миссии компании Palantir по защите и поддержке Украины в военных действиях, также будет поддерживать Фонд Элины Свитолиной (далее «Фонд»), созданный в 2019 году. Первоначально Фонд помогал и поощрял молодежь в Украине посредством стипендий, программ и специальных мероприятий. С начала войны Фонд переориентировался на оказание необходимой поддержки молодым украинским теннисистам и их семьям, переводя их в европейские теннисные академии и помогая им безопасно осуществлять свои мечты в области тенниса.

«Компания Palantir является другом Украины с начала российской агрессии, — заявила Элина Свитолина. — Я благодарна за работу, которую они выполняют, помогая моему правительству продолжать борьбу за мирное существование в пределах наших собственных границ. Palantir помогает в этом деле, и мое решение сотрудничать с ними способствует продвижению наших гуманитарных миссий».

Как посол в рамках инициативы United24 Элина занимается программой «Отстроить Украину» (Rebuild Ukraine). Она принимала участие в многочисленных проектах по восстановлению, в том числе в отстройке жилого дома, в котором проживает более 100 украинских семей. Гуманитарная деятельность Элины ориентирована на оказание помощи в восстановлении ее родной Украины, и в достижении этой цели помогают технологии компании Palantir на местах по всей стране. Сотрудничество с Элиной расширяет отношения Palantir с Украиной, и мы работаем плечом к плечу с нашими коллегами над восстановлением пострадавших от войны районов. 

«Сотрудники Palantir гордятся тем, что поддерживают Элину и ее работу на благо Украины, — заявила Лиза Гордон (Lisa Gordon), руководитель отдела глобальных коммуникаций и бренда Palantir. — Мы едины в нашей поддержке и приверженности народу Украины, и очень рады потенциальному результату этого партнерства».

Генеральный директор компании Palantir Алекс Карп (Alex Karp) стал первым западным руководителем, посетившим Украину в июне 2022 года после начала войны. С тех пор действия Palantir в Украине сосредоточились на переселении беженцев, предоставлении технологий украинцам на поле боя и восстановлении школ в пострадавших от войны районах. 

Информация о компании Palantir Technologies Inc. 

Основополагающее программное обеспечение завтрашнего дня. Предоставленное сегодня. Дополнительную информацию можно получить на сайте https://www.palantir.com.

Заявления о перспективах

Настоящий пресс-релиз содержит заявления о перспективах в рамках значения Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками и Раздела 21E Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года с поправками. Эти заявления могут относиться, помимо прочего, к ожиданиям компании Palantir в отношении суммы и условий контракта, а также ожидаемых результатов работы наших программных платформ. Заявления о перспективах по своей природе подвержены рискам и неопределенности, некоторые из которых невозможно предсказать или оценить. Заявления о перспективах основаны на информации, имеющейся на момент подготовки этих заявлений, и на тот момент были основаны на текущих ожиданиях, а также убеждениях и предположениях руководства в отношении будущих событий. Эти заявления подвержены рискам и неопределенности, многие из которых связаны с факторами или обстоятельствами, находящимися вне нашего контроля. К таким рискам и неопределенностям относится следующее: наша способность удовлетворять уникальные потребности клиентов; неспособность наших платформ удовлетворять потребности клиентов или выполнять их так, как хотелось бы; частота или серьезность любых ошибок программного обеспечения и внедрения; надежность наших платформ; а также возможность клиента изменить или расторгнуть договор. Дополнительная информация об этих и других рисках и неопределенностях включена в документы, которые мы периодически подаем в Комиссию по ценным бумагам и биржам. За исключением случаев, предусмотренных законодательством, мы не принимаем на себя каких-либо обязательств по публичному обновлению или пересмотру любых заявлений о перспективах, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или по иным причинам.

Контакты для прессы:
Лиза Гордон (Lisa Gordon)
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2143602/PALANTIR_TECHNOLOGIES_INC_Elina_Svitolina.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1914914/4142227/Palantir_Technologies_Logo.jpg

SOURCE PALANTIR TECHNOLOGIES INC.

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