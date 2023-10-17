Компания Pantum демонстрирует новейшие продукты и технологии на 134-й Кантонской ярмарке

ГУАНЧЖОУ, Китай, 17 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Pantum, ведущий поставщик решений для печати, специализируется на разработке, производстве и дистрибуции лазерных принтеров и картриджей с тонером и готова продемонстрировать свои новейшие предложения продуктов и революционные инновации в рамках своего первого участия в 134-й Китайской ярмарке импортных и экспортных товаров (CIEF), также известной под названием Кантонской ярмарки. Мероприятие началось 15 октября 2023 г. в провинции Гуанчжоу, Китай.

Pantum at the Canton Fair 1 Pantum at the Canton Fair 2 Pantum at the Canton Fair 3

В настоящее время компания Pantum освоила полный спектр технологий и продуктов всех уровней для удовлетворения различных потребностей пользователей. Компания Pantum обладает полным ассортиментом продуктов, от начального уровня до высокого, от однофункциональных до многофункциональных, от монохромных до цветных, формата от a4 до a3, от лазерных принтеров до продуктов расширенной функциональности. На этой Кантонской ярмарке пользователи увидят изменения в новых продуктах.

Как бренд, впервые выходящий на Кантонскую ярмарку, компания Pantum представит две новых серии высокоэффективных продуктов, спроектированных для обеспечения простоты и удобства использования: серия CM2100, серия цветных лазерных принтеров со скоростью печати 20 стр/мин формата A4, и серия BM2300, серия монохромных лазерных принтеров со скоростью печати 22 стр/мин формата A4. Компания Pantum занимает стенд B32-34 в зале 6.1 комплекса Кантонской ярмарки.

Леон Чжан (Leon Zhang), заместитель директора по маркетингу компании Pantum, выразил мнение: «Пятидневная Кантонская ярмарка, самая важная выставка Китая, а также крупнейшая экспортно-импортная ярмарка, имеет огромное влияние в мировом масштабе. Участие в этой влиятельной международной ярмарке дает компании Pantum возможность не только представить свои флагманские продукты и сильный бренд покупателям со всего мира, но также является ключевым шагом в процессе ускорения нашего глобального развития. Мы надеемся на сотрудничество с партнерами внутри страны и за ее пределами для достижения общего успеха».

Серия CM2100 предлагает непревзойденные возможности печати за счет исключительной цветопередачи и замечательной скорости печати до 20 стр/мин на бумаге формата A4. В этой серии также совмещается возможность сканирования с помощью устройства автоматической подачи листов (ADF) и планшета, давая пользователям возможность сканирования многостраничных документов и компилирования изображений в единый файл для повышения эффективности труда. Эта серия также совместима с ChromeOS, модель с модулем Wi-Fi поддерживает конфигурацию сети Bluetooth, а модель с устройством автоматической подачи листов (ADF) оборудована сенсорным экраном с диагональю 3,5 дюйма.

Серия BM2300 ориентирована на упрощение эксплуатации, она обеспечивает установку без драйверов при подключении к системам Win8.1/Win10/Win11. Модель с модулем Wi-Fi обеспечивает возможность конфигурации сети Bluetooth, а также поддерживает двойной диапазон Wi-Fi 2,4/5 ГГц и управляющее программное обеспечение Pantum PiPMe.

В то же время на Кантонской ярмарке компания Pantum отмечает два новых монохромных высокоскоростных лазерных принтера, предназначенных для офисов, которые обладают исключительной эффективностью и не требуют лишних усилий при эксплуатации. Серия BM5200 устанавливает новые стандарты производительности, предлагая скорость печати до 42 стр/мин формата A4, однопроходное дуплексное сканирование (дуплексное устройство автоматической подачи листов — DADF), время до выхода первого листа (FPOT) менее 5,9 секунды, при максимальной емкости подачи листов до 1410 страниц. Модель BM5200ADW поддерживает двойной диапазон Wi-Fi 2,4/5 ГГц, конфигурацию Bluetooth и управляющее программное обеспечение Pantum PiPMe.

Цветной лазерный принтер CM270ADN A3 имеет скорость печати 25 стр/мин и поддерживает автоматическую дуплексную печать, функции копирования и сканирования. Он поддерживает безопасную и конфиденциальную печать с прямым сканированием или печатью с USB-диска. Цветная панель с диагональю 7 дюймов также повышает эффективность управления и удобство пользователя.

Экспозиция компании Pantum на Кантонской ярмарке включает различные цветные и монохромные принтеры формата A3 и A4 со скоростью печати от 20 до 42 стр/мин, принтеры для печати этикеток и сканеры.

Компания Pantum всегда стремится представлять интересные новые модели, ориентированные на удовлетворение потребностей предприятий и индивидуальных пользователей. Компания приглашает всех гостей посетить стенд Pantum на Кантонской ярмарке и лично оценить новейшие технологии и исключительную производительность своих принтеров, сканеров и принтеров для печати этикеток. Следите за другими интересными новостями от Pantum.

О компании Pantum

Основанная в 2010 году компания Pantum является производителем принтеров, обладающим обширным портфелем продуктов, включающим принтеры, материалы для печати, решения для печати и услуги. Компания Pantum начала свой выход на зарубежные рынки с 2011 года и в настоящее время работает в более чем 110 странах по всему миру. С помощью своей патентованной технологии компания Pantum стремится удовлетворять меняющиеся потребности в печати, предлагая экономичные, удобные и энергоэффективные изделия, а также надежные решения для печати. Сегодня компания Pantum продолжает обеспечивать дополнительную выгоду своим клиентам за счет не требующих больших затрат изделий и услуг премиум-класса.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте, в сетях Facebook, Instagram и YouTube.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2247390/1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2247388/2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2247389/3.jpg

SOURCE Pantum