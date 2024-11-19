АУКЦИОН «PLAYED, WORN & TORN» ОТ JULIEN'S ВЕРНЕТСЯ В ГОРОД МУЗЫКИ 20-21 НОЯБРЯ 2024 ГОДА

НЭШВИЛЛ, штат Теннесси, 19 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Аукционный дом Julien's Auctions с гордостью объявляет о возвращении знакового события в мире музыкальных реликвий — аукциона «Played, Worn & Torn Auction», который состоится в Музее и Зале славы музыкантов (Musicians Hall of Fame & Museum) в Нэшвилле (штат Теннесси). На этом двухдневном живом и онлайн-аукционе буде представлено более 800 культовых предметов из истории музыки.

Изюминки аукциона

The iconic 1956 Fender Stratocaster, Serial #09391 - known as “The Mary Kaye” - is heading to auction with an estimate of $200K-$300K! Julien's Guitar Expert Mike Adams enlightens on the legacy of this one-of-a-kind instrument, the first truly custom Stratocaster, famously played by “The First Lady of Rock n Roll” Mary Kaye herself.

Гитара Fender Stratocaster выпуска 1956 года, принадлежавшая Мэри Кей . Этот инструмент Stratocaster с серийным номером 09391, сочетающий отделку Transparent Blonde с золотой фурнитурой, — та самая гитара, которую держит Мэри Кей на легендарной рекламной фотографии Fender 1956 года. Известная как «The Mary Kaye», она использовалась в фильме «Ча-ча-ча Бум!» (Cha-Cha-Cha Boom!) , а затем прошла легендарный путь, побывав в руках таких известных музыкантов, как Джимми Креспо ( Jimmy Crespo ) из Aerosmith и Джон Энтвистл ( John Entwistle ) из The Who. Оценочная стоимость: 200–400 тыс. долларов.

. Этот инструмент Stratocaster с серийным номером 09391, сочетающий отделку Transparent Blonde с золотой фурнитурой, — та самая гитара, которую держит Мэри Кей на легендарной рекламной фотографии Fender 1956 года. Известная как «The Mary Kaye», она использовалась в фильме «Ча-ча-ча Бум!» , а затем прошла легендарный путь, побывав в руках таких известных музыкантов, как Джимми Креспо ( ) из Aerosmith и Джон Энтвистл ( ) из The Who. Оценочная стоимость: 200–400 тыс. долларов. Гитара Gibson L-5 выпуска 1939 года, принадлежавшая Сестре Розетте Тарп. Гитара-арктоп с серийным номером EA-5024 была создана для Сестры Розетты Тарп (Sister Rosetta Tharpe ) и принадлежала «крестной матери рок-н-ролла» до 1952 года. Этот инструмент — образец совершенства, верхняя дека которого выполнена из массива ситхинской ели, нижняя дека и обечайки — из клена «птичий глаз», а гриф — из огненного клена. Имя Тарп выгравировано на крышке стержня анкерного устройства, а сама гитара запечатлена на культовых фотографиях из ранних этапов ее карьеры. Оценочная стоимость: 40–60 тыс. долларов.

Другие ключевые лоты

Гитара Futurama Джорджа Харрисона раннего периода The Beatles : использовалась во время выступлений The Beatles в Гамбурге; оценочная стоимость: 600–800 тыс. долларов.

: использовалась во время выступлений The Beatles в Гамбурге; оценочная стоимость: 600–800 тыс. долларов. Кастомная гитара Sadowsky в стиле Telecaster, принадлежавшая Принсу : использовалась им во время концертного тура в поддержку альбома «Parade» в 1986 году; оценочная стоимость: 200–400 тыс. долларов.

: использовалась им во время концертного тура в поддержку альбома «Parade» в 1986 году; оценочная стоимость: 200–400 тыс. долларов. Личная коллекция Дона Эверли : содержит 161 лот, включая арктоп-гитару Gibson ES-5 выпуска 1949–1950 годов, на которой играл Айк Эверли ( Ike Everly ) (20–30 тыс. долларов), и рукописный текст песни «Keep A Loving Me» (3–5 тыс. долларов).

: содержит 161 лот, включая арктоп-гитару Gibson ES-5 выпуска 1949–1950 годов, на которой играл Айк Эверли ( ) (20–30 тыс. долларов), и рукописный текст песни «Keep A Loving Me» (3–5 тыс. долларов). Шляпа Фредди Меркьюри с мишурой : артист носил ее в период «Концертов для Кампучии» Queen в 1979 году; оценочная стоимость: 10–20 тыс. долларов.

: артист носил ее в период «Концертов для Кампучии» Queen в 1979 году; оценочная стоимость: 10–20 тыс. долларов. Специальная версия Fender Strat, принадлежавшая группе Otoboke Beaver (Surf Green) : использовалась Аккоринрин (Accorinrin) из Otoboke Beaver при создании и исполнении песен для альбомов Okoshiyasu!! Otoboke Beaver (2016) и Itekoma Hits (2019). Гитара была кастомизирована и украшена уникальным арт-дизайном; оценочная стоимость: 10–20 тыс. долларов.

: использовалась Аккоринрин (Accorinrin) из Otoboke Beaver при создании и исполнении песен для альбомов (2016) и (2019). Гитара была кастомизирована и украшена уникальным арт-дизайном; оценочная стоимость: 10–20 тыс. долларов. Головной убор из перьев от Боба Маки : его надевала Шер (Cher) на The Cher Show ; оценочная стоимость: 40–60 тыс. долларов.

: его надевала Шер (Cher) на ; оценочная стоимость: 40–60 тыс. долларов. Разбитая гитара Epiphone SG Долли Партон: использовалась во время ее фотосессии для Nashville Special 2023 HITS Daily Double; оценочная стоимость: 4–6 тыс. долларов.

Аукционный дом Julien's Auctions продолжает свою традицию поддержки музыкального сообщества через эксклюзивные благотворительные проекты, такие как «Lyrics for a Cause» от Music Health Alliance, представляющий тексты песен с автографами артистов, включая Билли Айлиш (Billie Eilish), Селену Гомес (Selena Gomez) и других (оценочная стоимость каждого лота: 600–800 долларов).

Сведения об аукционе

Живой и онлайн-аукцион : среда, 20 ноября, 10:00 СТ четверг, 21 ноября, 10:00 СТ

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За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт juliensauctions.com.

Контакты для СМИ: Мозелл Майли-Бейли (Mozell Miley-Bailey) | (646) 653-3105 | [email protected]

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=KL9Iny48P7g

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2510514/5033066/Juliens_Horizontal_Logo.jpg