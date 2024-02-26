Инверторы POW-SunSmart 8KL3 и 12KL3 от PowMr -- новый стандарт автономного энергоснабжения

БЕРЛИН, 26 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- PowMr, ведущий поставщик инновационных решений в области возобновляемых источников энергии, с гордостью объявляет о запуске своих новаторских автономных инверторов

POW-SunSmart 8KL3 и 12KL3. Созданные для удовлетворения растущих потребностей потребителей, стремящихся к надежной и доступной энергетической независимости, эти ультрасовременные инверторы призваны произвести революцию в области решений для автономного энергоснабжения во всем мире.

POW-SunSmart 8KL3 Product Image

Предназначенные для трехфазных систем, инверторы POW-SunSmart 8KL3 и 12KL3 обеспечивают непревзойденную производительность и эффективность, отвечая практически любым нуждам бытового применения. Благодаря расширенным функциям и надежной конструкции они обеспечивают плавный переход к автономному питанию, гарантируя бесперебойное электроснабжение даже в самых сложных условиях.

Серия PowMr POW-SunSmart выходит на лидирующие позиции в отрасли, не уступая по функциональности таким признанным брендам, как инверторы DEYE. Путем применения самых современных технологий и лучших достижений технического прогресса компания PowMr сознательно и неизменно держит курс на демократизацию решений в области возобновляемых источников энергии.

«Мы рады предложить рынку автономные инверторы POW-SunSmart 8KL3 и 12KL3, — сказал Тони Цзоу (Tony Zou), генеральный директор PowMr. — Эти продукты представляют собой важную веху на пути реализации нашей миссии — расширения возможностей отдельных индивидов и целых сообществ за счет решений в области устойчивой энергетики Их исключительная эффективность и доступность призваны произвести революцию в автономном энергоснабжении и подать надежду на более экологичное будущее для человечества».

Инверторы POW-SunSmart 8KL3 и 12KL3 быстро завоевали популярность среди пользователей в Европе и других регионах с высоким сетевым напряжением. Клиенты высоко оценивают их надежность, эффективность и экономичность, что делает их предпочтительным выбором для автономных установок любого размера.

Ключевые характеристики автономных инверторов POW-SunSmart 8KL3 и 12KL3:

Максимальное входное напряжение до 800 В, что идеально подходит для большой мощности.

Эксклюзивная двойная активация BMS литий-ионного аккумулятора.

Передовая технология MPPT с КПД до 99,9%.

Настенный монтаж для экономии пространства дома.

Функция временного интервала для экономии затрат за счет тарифов для пиковых и базовых нагрузок.

Более подробную информацию об автономных инверторах POW-SunSmart 8KL3 и 12KL3 можно получить на веб-сайте https://powmr.com/.

О компании PowMr:

Компания PowMr — ведущий поставщик решений в области возобновляемых источников энергии, специализирующийся на солнечных инверторах, контроллерах заряда и системах накопления и хранения энергии. Стремясь к инновациям, качеству и доступности, PowMr предоставляет возможность отдельным индивидам и целым сообществам во всем мире использовать потенциал возобновляемых источников энергии для обеспечения устойчивого будущего.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2345320/POW_SunSmart_8KL3_Product_Image.jpg