Усилия POWERCHINA по ESG в Сербии приносят пользу местным общинам и устойчивому развитию

Усилия POWERCHINA по достижению целей ESG в Сербии приносят пользу местным сообществам, поддерживая устойчивое развитие и строительство

ПЕКИН, 12 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Power Construction Corporation of China («POWERCHINA» или «Компания») недавно официально заложила первый камень в фундамент Сербского национального футбольного стадиона, который Компания строит в Белграде, стимулируя местное экономическое и социальное развитие. Компания POWERCHINA активно поддерживает развитие инфраструктурных связей в Сербии и повысила свои обязательства по факторам ESG (экология, социальная ответственность и корпоративное управление) в этой стране.

Saraorci Photovoltaic Project in Serbia Constructed by POWERCHINA

Проект Сербского национального футбольного стадиона и выставки EXPO Belgrade 2027, расположенный в юго-западной части Белграда, представляет собой крупный приоритетный строительный проект в Сербии. Он будет способен принимать футбольные мероприятия на уровне Чемпионата мира и Чемпионата Европы, стимулируя экономическое развитие. Центр конференций и выставок станет одной из крупнейших международных выставочных площадок в Юго-Восточной Европе и примет выставку EXPO 2027. После завершения строительства он станет знаковым сооружением в Белграде, которое может вместить почти 100 000 человек, и будет способствовать улучшению образа города, а также местному экономическому и социальному развитию.

Президент Сербии Александр Вучич (Aleksandar Vucic) выразил свое представление и ожидания в отношении строительного проекта в своем выступлении в этот день, отметив, что у сербов всегда были высокие мечты. Далее он сказал, что через два с половиной года Сербия откроет один из красивейших стадионов в Европе и даже мире, который предоставит более качественные спортивные сооружения и услуги народу Сербии. Он поблагодарил Китай за постоянную значительную поддержку развития Сербии и выразил надежду на сотрудничество с китайскими друзьями для завершения этого великого проекта.

Компания POWERCHINA развивает местные кадры в Сербии, создав местную команду, которая включает почти 100 человек, и обеспечив почти 1000 рабочих мест. На сегодняшний день коллектив компании POWERCHINA в Сербии насчитывает 930 сотрудников, включая почти 600 специалистов со всего мира. Г-жа Гордана (Gordana), местный сербский инженер, которая начала работу в компании POWERCHINA в 2021 году, прокомментировала: «Присоединение к большой семье POWERCHINA дало многим из нас платформу для роста и прогресса. Я встретила здесь друзей-единомышленников, и мне очень нравится работать с китайцами. В будущем я надеюсь использовать свои знания и навыки, чтобы внести вклад в развитие родного города».

Компания POWERCHINA также продвигает новые энергетические проекты в Сербии. Ожидается, что солнечная электростанция в Сараорчи, подключение которой к энергосистеме было запланировано на конц мая этого года, ежегодно будет вырабатывать более 16 млн кВт-ч зеленой энергии, которой хватит для 2500 домашних хозяйств, и поможет стране сократить выбросы углекислого газа на 16 000 тонн. Ветроэлектростанция Vetrozelena мощностью 300 МВт является крупнейшим в Сербии проектом в области новых источников энергии по единой установленной мощности, который поможет Сербии достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Компания POWERCHINA пожертвовала 10 000 евро на обновление школьного оборудования и лампы стоимостью 2000 евро для начальной школы в Белграде, а также предоставляет бесплатные медицинские осмотры людям, проживающим в районе ее деятельности.

Благодаря этим инициативам компания POWERCHINA достигла значительных результатов в строительстве инфраструктуры, способствуя устойчивому развитию и общественному благосостоянию в Сербии.

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