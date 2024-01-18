Отчет «Pure Impact» для достижения углеродной нейтральности в алмазной индустрии

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Shree Ramkrishna Exports Private Limited

18 Jan, 2024, 14:29 ET

Ведущая алмазная компания выпустила отчет в области устойчивого развития «Pure Impact», прокладывая путь к углеродной нейтральности индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий. 

Эпохальный отчет свидетельствует о 60 годах четко очерченных инициатив и партнерских соглашений компании SRK по улучшению устойчивости индустрии в целом. 

СУРАТ, Индия, 18 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Shree Ramkrishna Exports (SRK), одна из ведущих компаний в мире по обработке алмазов, выпустила сегодня свой первый отчет в рамках программы устойчивого развития компании (Pure Impact), в котором подчеркивается ее приверженность лидерству в области ESG и социальной ответственности корпораций, ускорении достижения целей углеродной нейтральности и продвижении двух инициатив – инициативы научно-обоснованных целей Science-Based Targets Initiative (SBTi), а также целей устойчивого развития Организации объединенных наций (UN SDGs). В отчете представлены инициативы в области образования, здравоохранения, благополучия сообществ, расширения прав и возможностей сотрудников, устойчивого развития и декарбонизации со стороны SRK, а также благотворительное подразделение компании – фонд SRK Knowledge Foundation.

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Launch of The Pure Impact Report
Launch of The Pure Impact Report

На протяжении этих шестидесяти лет SRK занималась не только алмазами, но делала все возможное для людей и планеты в целом. С учетом долгосрочного плана нулевых выбросов в Индии и во всем мире, компания разработала подробную дорожную карту по достижению углеродной нейтральности, которая соответствует как целям устойчивого развития ООН (ЦУР), так и научно-обоснованным целям (SBTi). В партнерстве с Глобальной сетью по достижению углеродной нейтральности the Global Network for Zero, SRK взяла на себя обязательство провести сертификацию в рамках программы углеродной нейтральности двух своих флагманских предприятий по обработке алмазов, SRK Empire и SRK House, к 2024 г. – на шесть лет раньше целей, поставленных ООН. Для достижения поставленной цели компания строит за пределами своей территории солнечную электростанцию, которая будет питать ее цеха, сажает деревья на территории площадью более 200 акров и делает много другое.

Другие достижения и инициативы, приведенные в отчете:

•  В среднем 4,5 % от чистой прибыли идет каждый год на улучшения благосостояния сообществ, программы в области здравоохранения приносят пользу 3,5 миллионам людей

•  $3,5 миллиона USD инвестировано в проекты солнечной энергетики, включая солнечные панели для 1 000 сотрудников, приобретение 750 крышных солнечных панелей для ветеранов, а также обеспечение электричеством от солнечной энергии целой деревни Дудхала из 350 домов

•  Получение сертификата LEED Platinum, сертификации самого высокого уровня, для SRK House и SRK Empire. Оба здания вошли в пятерку лучших зданий из всех, имеющих сертификацию LEED в мире в части операционной деятельности

•  Проведена встреча 2023 SRK Sustainability Conclave, первое мероприятие, призванное предоставить возможность лидерам индийского бизнеса внедрить эффективные стратегии углеродной нейтральности

•  Предоставила 60 000+ студентам образовательные пособия, включая 2 500 молодых людей, которые прошли обучение в авторизованных образовательных центрах SRK, SRK Institute of Diamonds и SRK Institute of Skills

•  Создала «The Footprints» – систему отслеживания применения этических методов добычи и устойчивых источников

•  Профинансировала строительство 100 плотин в регионе Саураштра

•  Получила сертифицированное членство в совете Responsible Jewellery Council (RJC) и вместе с его целевой группой продвигала идею соответствия ЦУР ООН (UN SDGs) в алмазной отрасли

«Отрасль натуральных алмазов имеет возможность внести невероятный вклад в дело защиты окружающей среды и достижение глобальных целей углеродной нейтральности, и SRK намерена показать, как это можно сделать», – сказал Шри Говинд Дхолакия (Shri Govind Dholakia), основатель и председатель совета директоров SRK Exports. «Мы сделали вопрос декарбонизации королевским бриллиантом в короне наших усилий, поскольку она влияет на каждый аспект нашей повседневной жизни: инфраструктуру, здоровье, сельское хозяйство, качество жизни и многое другое. Мы используем любой инструмент, имеющийся в нашем распоряжении, для защиты нашего персонала, планеты, народа Индии и всего мира. Работа, описанная в данном отчете, – это только начало».

SRK с нетерпением ждет наступления чистого будущего с нулевыми выбросами и берет на себя большие обязательства в отношении здоровья сообществ и планеты в целом. Чтобы узнать больше о текущих инициативах в области устойчивого развития, посетите сайт: https://srk.one/pure-sustainability.html.

О Shree Ramkrishna Exports 

Основанная Шри Говинд Дхолакия ака Говиндкака (Shri Govind Dholakia aka Govindkaka), компания SRK является одной из ведущих в мире компаний по обработке алмазов и экспорту конгломератов. Оцененная почти в 1,8 миллиардов USD, SRK имеет свыше 6 000 сотрудников и играет важнейшую роль в трансформации вклада Индии в глобальную экономику на протяжении последних шестидесяти лет. Организация, имеющая четкие цели развития, придерживается принципов «PURE» – доверия, транспарентности и упорства. SRK является лидером в индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий и ставит во главу угла устойчивые практики, соответствие нормативным требованиям и предпринимает срочные и необходимые усилия по ускорению достижения нулевых выбросов углекислого газа в Индии и за ее пределами. SRK имеет заслуженный статус компании, соблюдающей все нормативные требования, с самым большим количеством сертификаций системы и процессов по стандартам ISO. Помимо этого, свыше 4,5 % прибыли SRK направляет на различные благотворительные цели и программы благополучия сообществ. Берущая свое начало в постоянном стремлении Говиндкаки предоставить равные возможности, социальные лифты и универсальные стандарты жизни, компания-лидер алмазной отрасли держит четкую линию соблюдения принципов устойчивого развития и благополучия человека, которые всегда остаются краеугольными камнями ее растущей империи.

Контакты: 
Имя: Анвеша Ройчоудхури (Anvesha Roychowdhury),
эл. почта: anvesha.ac@srkexp.com

Фото:https://mma.prnewswire.com/media/2320455/Launch_of_The_Report.jpg
Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/2320456/SRK__Logo.jpg

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