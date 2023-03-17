Компания Pylontech получает первый в мире сертификат на натрий-ионные аккумуляторы

ШАНХАЙ, 17 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- 3 марта 2023 года компания Pylontech (Stock № 688063) получила первый в мире сертификат на натрий-ионные аккумуляторы, выданный организацией TÜV Rheinland и основанный на стандартах UL 1973-2022, МЭК 62619-2022, МЭК 62660-2-2018 и МЭК 62660-3-2022. Данный сертификат знаменует собой развитие и зрелость технологий производства натрий-ионных аккумуляторов Pylontech, что прокладывает путь для их применения в системах накопления энергии.

Pylontech Obtains the World's First Sodium Ion Battery Certificate from TÜV Rheinland

По данным BNEF, к концу 2030 года общемировая установленная мощность накопителей энергии предположительно достигнет 233 ГВт⋅ч, с совокупным годовым темпом роста 21%. Таким образом, технологический прорыв в сфере натрий-ионных аккумуляторов дополняет литий-ионные аккумуляторы и эффективно снижает давление на сферу накопителей энергии.

Являясь специализированным поставщиком систем накопления энергии, Pylontech использует свои преимущества в независимых исследованиях и разработках элементов и вертикальной интеграции производственной цепочки для обеспечения надежной и безопасной системы накопления энергии в долгосрочной перспективе. К концу 2022 года Pylontech поставила более 1 000 000 систем накопления энергии. Благодаря богатому опыту в области накопления энергии на литиевых аккумуляторах, компания Pylontech будет стимулировать применение натрий-ионных аккумуляторов в сфере накопления энергии за счет своих технологических инноваций, и приносить дополнительные выгоды пользователям.

«Звание первой компании, получившей международные стандарты безопасности натрий-ионных аккумуляторов, несомненно, укрепляет позиции Pylontech — специализированного производителя систем накопления энергии с комплексными научно-исследовательскими и производственными возможностями. Мы будем стремиться эффективно использовать наши возможности для ускорения процесса достижения углеродной нейтральности независимо от технологических, экономических и экологических проблем», — заявил вице-президент подразделения по международному бизнесу гиганта ESS Джеффри Сонг (Geoffrey Song).

Информация об организации TÜV Rheinland

TÜV Rheinland является ведущей в мире независимой сторонней организацией по тестированию, инспекции, сертификации, обучению и консалтингу с более чем 150-летним опытом работы по всему миру.

Информация о компании Pylontech

Компания Pylontech была основана в 2009 году как специализированный поставщик аккумуляторных систем накопления энергии (BESS) путем консолидации своего опыта в области электрохимии, силовой электроники и системной интеграции в целях предоставления надежных систем накопления энергии по всему миру. Благодаря удвоению объемов поставок на протяжении 8 лет подряд она стала одним из ведущих мировых поставщиков систем накопления энергии.

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SOURCE Pylontech