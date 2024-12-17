Компания Robertshaw подтверждает свои европейские обязательства после продажи завода в Словакии

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Robertshaw

Dec 17, 2024, 09:45 ET

ТРНАВА, Словакия, 17 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Robertshaw Controls Company («Robertshaw» или «Компания»), ведущая мировая компания в области проектирования, конструирования и производства, опубликовала разъяснение относительно продажи в октябре своего завода в Трнаве, Словакия, подтверждая неизменную приверженность компании европейскому рынку.

Почти сразу после завершения этой продажи компания Robertshaw обнаружила ряд неточных и вводящих в заблуждение утверждений. Одновременно с передачей завода была проведена реструктуризация операций компании Robertshaw в США, что позволило Robertshaw избавиться от долгов в объеме около 650 млн долларов США, значительно улучшив ликвидность и обеспечив Компании финансовую гибкость для инвестиций в рост и улучшение обслуживания своей глобальной клиентской базы. Эта реструктуризация проводилась совершенно независимо от продажи завода, и любая информация об обратном является ложной. Компания продолжает неуклонно поддерживать европейский рынок и сохраняет приверженность долгосрочным операциям и продолжению роста на многих существующих производственных площадках по всему миру.

Продажа завода отвечала наилучшим интересам Компании и 130 сотрудников завода в Трнаве, которые в результате продажи смогли сохранить свои рабочие места на заводе. Компания Robertshaw искренне ценит усердный труд, опыт и профессионализм этих сотрудников и рада, что они смогли сохранить должности на заводе при новом владельце.

Финансовая устойчивость Компании подтверждается 125-летней годовщиной с ее основания и 125-летней непрерывной историей инноваций. «Сегодня у нас работает более 4800 сотрудников в 14 странах по всему миру, — сказал Джон Хьюитт (John Hewitt), главный исполнительный директор Robertshaw. — Многое изменилось, но одно осталось неизменным — наша приверженность улучшению всего, что касается электрических и газовых кухонных плит, холодильников, отопления, стирки и сушки одежды и многого другого. Мы будем рады продолжать производство инновационных и высококачественных изделий для наших клиентов на протяжении следующих 125 лет».

О компании Robertshaw
Компания Robertshaw является мировым лидером в области проектирования, конструирования и производства компонентов управления для бытовой техники. Компания Robertshaw поставляет передовые компоненты и системы для управления распределением воды, других жидкостей и газов, которые помогают создавать исключительные изделия, повышающие уровень безопасности, комфорта, здоровья и счастья.

Контакты для СМИ: Кэти Кречмар (Katie Kretschmar), [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2441986/Robertshaw_Brand_Architecture_Logo.jpg

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