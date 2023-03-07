Компания Seraphim прошла «низкоуглеродную» сертификацию от CERTISOLIS, возглавив новую эру низкоуглеродных выбросов

ЧАНЧЖОУ, Китай, 7 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Ведущая в мире компания-производитель солнечных модулей Seraphim Energy Group Co., Ltd. («Seraphim») недавно объявила о получении «низкоуглеродного» сертификата от CERTISOLIS на свои модули серии S4.

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Эта сертификация, являющаяся обязательным предварительным условием для участия во французских аукционах Комиссии по регулированию энергетики (CRE), оценивает влияние выбросов углерода по всей производственной цепочке, начиная от производства кремния и до производства модулей. Получение данного сертификата не только означает, что Seraphim имеет право принимать участие в аукционах CRE, но и является убедительным доказательством приверженности компании обеспечению всех чистой энергией, а также ее превосходных возможностей экологичного производства.

«Модуль серии Seraphim S4 имеет углеродный след всего 417,11 кг экв. CO2/кВтп, что примерно на 15% ниже по сравнению с аналогичными моделями китайских и европейских производителей, представленных во Франции», — заявил Хурри Сюй, представитель вице-президента Smart Energy, TÜV SÜD Greater China.

«Целью компании Seraphim является обеспечение мира экологически чистой и доступной солнечной энергией. В последние десятилетия Seraphim внедрила множество инновационных разработок в производство и продукты, и мы будем придерживаться этих методов для того, чтобы сделать мир более экологичным и лучшим местом», — заявил президент компании Seraphim Ян Юн (Yang Yong).

С момента своего основания в 2011 году компания Seraphim добилась значительных успехов и непрерывно расширяет границы нашей отрасли с точки зрения производственных исследований и разработок, а также технологических инноваций. Используя эту стратегию, компания получала награду 1-ого уровня от BNEF в течение 9 лет подряд и награду «Лучший производитель» от PVEL 5 раз. Обладая общей мощностью 12 ГВт в 2023 году, Seraphim предоставляет клиентам по всему миру высококачественные продукты и профессиональные услуги. К концу 2022 года в более чем 100 странах мира было установлено больше 20 ГВт модулей Seraphim. Отличная производительность этих продуктов была широко проверена в различных природных условиях.

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SOURCE Seraphim