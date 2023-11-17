Изделия Smart Life компании Hisense победили в конкурсе CES 2024 Innovation Awards

ЦИНДАО, Китай, 17 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Три изделия компании Hisense, глобальной корпорации по производству бытовой электроники и техники, были признаны победителям конкурса CES® 2024 Innovation Awards: 110 UX, автомобильная проекционная система и интеллектуальная встраиваемая посудомоечная машина.

Ежегодный конкурс CES Innovation Awards ассоциации Consumer Technology Association (CTA), проводящей выставку CES, награждает за выдающийся дизайн и конструкцию новых бытовых технических устройств.

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Революция в технологиях дисплеев, определяемая сценариями использования

Как первопроходец в сфере инноваций для отрасли светодиодных дисплеев, компания Hisense достигла беспрецедентных уровней яркости и реалистичности качества изображения с использованием собственной технологии ULED X. Это кульминация более чем десяти лет исследований и разработок компании Hisense, достижение вершины качества изображения LED для домашних развлечений.

Телевизор Hisense 110 UX — признание в категории аудио- и видеокомпонентов и аксессуаров отмечает монументальный скачок компании Hisense в сфере инноваций для светодиодных дисплеев. Модель 110 UX представляет новый уровень точности и эффективности дисплеев за счет использования более чем 40 000 зон подсветки на просторном 110-дюймовом экране, что сводит к минимуму утечку фоновой подсветки и повышает контрастность. Использование мощной технологии Mini LED позволяет достичь беспрецедентного уровня яркости до 10 000 нит, что значительно повышает контрастность и расширяет динамический диапазон.

В то же время компания Hisense внедряет передовую технологию дисплеев в автомобильную отрасль своей первой автомобильной проекционной системой, получившей признание в категории развлечений для транспортных средств. За счет целостной интеграции высокоэффективной лазерной голографической системы отображения информации на лобовом стекле (HUD) компании Hisense, панорамного проекционного дисплея и внешних проекционных систем, Hisense революционно меняет взаимодействие с интеллектуальными подключенными к сети автомобилями.

Будущее бытовой техники Smart Life

Со времени выхода на рынок США с первым полноразмерным холодильником в 2019 году компания Hisense продолжает расширять свой каталог битовой техники, в который добавились газовые и электрические плиты, верхние микроволновые печи, посудомоечные машины, а также кулеры для вина и напитков.

Новая интеллектуальная встраиваемая посудомоечная машина получила признание за интеллектуальные функции и дизайн. Новейшая интеллектуальная посудомоечная машина Hisense позволяет загрузить посуду, выбрать программу очистки, и моющее средство будет добавлено автоматически точно в нужном количестве для каждой мойки.

«Эта награда — лишь начало того, что компания Hisense предложит в сфере бытовой техники, — сказал Дэвид Голд (David Gold), президент подразделения Hisense Americas. — Опытный коллектив в США привержен качеству изделий и развитию инноваций, поэтому бытовая техника компании Hisense продолжит совершенствоваться и расширяться с головокружительной скоростью. Мы будем рады представить широкий ассортимент новых изделий в течение следующих нескольких лет, и ведущее положение компании Hisense в этой категории в США и по всей Америке будет укрепляться».

Компания Hisense впервые представит эти удостоенные наград изделия на выставке CES® 2024, которая пройдет с 9 по 12 января в центральном зале Выставочного центра Лас-Вегаса, стенд 18217.

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