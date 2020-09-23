«Смена парадигмы в пользу большей ценности»: компания Huawei предлагает 100 типовых решений на базе сценариев, основанных на устойчивом партнерстве

2020 год стал экстраординарным — в этом году мы наблюдаем бурное развитие технологий наряду с реформами в различных отраслях. Огромный потенциал перехода на цифровые технологии должен быть реализован на основе взаимовыгодной координации между пятью техническими областями, где средства сетевого взаимодействия, облачные вычисления, искусственный интеллект и приложения формируют окружающую среду 5G невиданными ранее способами.

Превратив угольные шахты в цифровые структуры с использованием более 10 сценариев, компания Huawei добилась всеобъемлющего цифрового охвата, поставив всю горнодобывающую деятельность на цифровые и интеллектуальные рельсы.

При создании технопарка Malanshan Video Cultural Creative Industrial Park компания Huawei взаимодействовала со своими клиентами и партнерами в целях формирования облачной платформы для обеспечения съемочного процесса, оптимизации всего видеопроизводства, включая съемку, монтаж, трансляцию, хранение и передачу, а также сокращения длительности цикла на 30% и снижения затрат на 20%.

Компания Huawei издавна придерживается передовых методов для обеспечения лучшего будущего. В 2018 году логистический комплекс компании Huawei в Дунгуане претерпевал преобразования, длившиеся в течение полугода. Благодаря автоматизированному оборудованию и интеллектуальным алгоритмам эффективность доставки (объем поставляемых товаров на душу населения) выросла на 67%, а цикл доставки сократился более чем на 50%.

Г-н Пен завершил свою речь следующим образом: «При цифровизации сценариев существуют три решающих фактора. Первым из них является ультрасовременная технология, обеспечивающая объединение ИКТ с основными сценариями. Второй представляет собой отраслевые ноу-хау, в рамках которых мы должны глубоко анализировать отраслевую информацию и овладевать отраслевыми знаниями. И наконец, все сводится к практической реализации. Речь идет о претворении всего этого в жизнь и переходе от теории к реальности на фоне непрерывных исследований и внедрения инноваций».

Новая парадигма цифровой трансформации

Цифровая экосистема, с помощью которой компания Huawei создает и распространяет свои ценности, имеет решающее значение для построения благоприятного цифрового будущего.

В эпоху цифровых технологий суть бизнеса заключается в том, чтобы «увеличить размер пирога» и добиваться взаимовыгодных результатов, а не сводить все к игре с нулевой суммой. Для этого компания Huawei предлагает построить «цифровой экокуб», имеющий три измерения. Первое измерение заключается в нацеленности на будущее цифровизации, получении ясного представления о неудовлетворенных потребностях из многочисленных сегментированных сценариев в различных отраслях, что и является предпосылкой для «большего пирога». Второе измерение состоит в объединении разнообразных возможностей различных партнеров и полноценное использование их сильных сторон, что составляет основу концепции «выпекания большего пирога». Третье представляет собой выработку различных подходов к сотрудничеству и реализации бизнес-моделей, а также целенаправленную работу по совместному созданию и обмену ценностями. Это постоянно действующая сила, которая способствует непрерывному расширению масштабов рынка.

В качестве примера можно привести аэропорт Шэньчжэнь. Работая с ведущими в отрасли партнерами по разработке комплексных решений и основываясь на взаимовыгодной координации между пятью техническими областями, обеспечивающей интеграцию оконечных устройств, управлении данными и отраслевых приложениях, компания Huawei разработала разнообразные и сегментированные решения на основе сценариев, включая планирование полетов, распределение стояночных мест и наземное обеспечение. В 2019 году это позволило сократить число пассажиров, пользующихся межтерминальными автобусами, примерно на 2,6 млн человек, повысив эффективность контроля безопасности на 60%. Это обеспечило повышение безопасности аэропорта с одновременным ростом эффективности его функционирования и улучшением качества обслуживания путешественников с учетом их индивидуальных потребностей.

На данный момент компания Huawei, имея в распоряжении 100 комплексных решений на основе сценариев, создает дополнительные отраслевые ценности, тесно связанные с партнерами.

«Нельзя отыскать новую землю со старой картой», — утверждает Пен, призывая клиентов с энтузиазмом встречать происходящие изменения, а также сформировать новую парадигму цифровой трансформации в масштабах отраслей ради лучшего будущего.

На конференции HUAWEI CONNECT 2020 ведущая транснациональная компания в сфере ИКТ также призвала своих клиентов, имеющих выдающиеся достижения в области цифровой трансформации, к обмену опытом.

Генеральный директор Shenzhen Airport Group Чэн Цзинзу (Chen Jinzu) заявил, что аэропорт Шэньчжэнь является первопроходцем в деле перехода на цифровые технологии, внося свой вклад в создание модели «умного» гражданского аэропорта с использованием знаний и опыта, полученных в процессе преобразования аэропорта Шэньчжэнь.

Генеральный директор Shenzhen Metro Group Тан Наоджи (Tang Shaojie) сообщил, что компания Shenzhen Metro, являющаяся основополагающим элементом системы общественного транспорта, будет способствовать интеграции станций в городскую инфраструктуру, достижению высокой степени объединения различных видов транспорта в городе Шэньчжэне и всем регионе, а также совместному строительству «Региона большого залива на путях» с реализацией сопутствующей программы «умный город».

Воздавая должное партнерам по всему миру за их усилия, направленные на развитие бизнеса и обеспечение общего успеха за последние годы, компания Huawei вручила им награды за выдающиеся партнерские достижения за 2020 год. В число таких наград вошли премии Excellent Global Channel Partner, Excellent Global Strategic Partner, Excellent Global Distributor, Excellent Global Industry Solution Partner, Excellent Global Talent Ecosystem Partner и Excellent HUAWEI CLOUD Channel Partner. В то же время компания Huawei провозгласила свою декларацию отраслевой экосистемы, предусматривающую совместную реализацию инновационного потенциала и развитие в целях достижения общего успеха в будущем.

HUAWEI CONNECT 2020 ― ежегодное флагманское мероприятие, организуемое компанией Huawei для представителей глобальной сферы информационно-коммуникационных технологий, которое проходит в Шанхае с 23 по 26 сентября 2020 года. HUAWEI CONNECT — открытая платформа, предназначенная для содействия нашим клиентам и партнерам в осуществлении этих изменений, обмене опытом и совместной работе в целях создания новых ценностей. В рамках данного мероприятия, проходящего в этом году, мы будем изучать тенденции и возможности в области внедрения цифровых технологий, демонстрировать передовые информационно-коммуникационные технологии, продукты и решения, а также представим взгляд изнутри на результаты совместной реализации инновационного потенциала и поделимся передовым опытом в плане перехода на цифровые технологии. Наша конечная цель заключается в построении открытой и устойчивой отраслевой экосистемы, которая будет приносить пользу всем заинтересованным сторонам и создавать новые ценности для всех отраслей. Более подробная информация представлена на сайте по адресу:

https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1279714/HUAWEI_CONNECT_2020.jpg

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