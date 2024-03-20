Компания SolaX Power становится партнером Borussia Dortmund

ХАНЧЖОУ, Китай, 20 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- 19 марта компания SolaX Power с гордостью объявляет о том, что она стала партнером выдающегося немецкого футбольного клуба Borussia Dortmund. Это знаковое сотрудничество знаменует собой первый альянс между клубом Borussia Dortmund и предприятием в сфере хранения солнечной энергии, что отмечает значительный шаг вперед в продвижении глобальных инициатив, касающихся зеленой энергетики и содействия устойчивому развитию.

Borussia Dortmund, один из ведущих футбольных клубов Германии и Европы, может похвастаться богатой историей и обширной базой болельщиков. Обладая восемью титулами Бундеслиги и являясь первой немецкой командой, завоевавшей титул чемпиона Европы в 1966 году, этот клуб получил отечественное и международное признание. Страстное отношение к футболу клуба Borussia Dortmund, известного своей инновационной программой подготовки молодежи и стремлением воспитывать новые таланты, гармонично перекликается с непоколебимой преданностью компании SolaX Power развитию зеленой энергетики.

Занимающая ведущее положение в области хранения солнечной энергии компания SolaX Power заслужила широкое признание за свои новаторские технологии и надежные продукты на европейском рынке. В частности, в Германии SolaX Power пользуется звездной репутацией и занимает видное положение в отрасли. Инновационные энергетические решения компании не только удовлетворяют энергетические потребности домашних хозяйств и предприятий, но и вносят значительный вклад в достижение целей углеродной нейтральности.

SolaX Power, основанная в 2012 году, является публичной компанией, зарегистрированной на Шанхайской фондовой бирже STAR Market, и привержена реализации чистого и устойчивого будущего за счет инноваций в области солнечной энергии. Как всемирно признанный поставщик решений в области выработки и хранения солнечной энергии, а также новатор в производстве гибридных инверторов в Азии, компания SolaX Power превратилась в международную корпорацию с численностью сотрудников более 2000 человек по всему миру. Главный офис в Ханчжоу, Китай, и стратегически расположенные филиалы в Нидерландах, Германии, Великобритании, Австралии, Японии и США позволяют компании SolaX Power предоставлять свои услуги клиентам в более чем 80 странах.

Благодаря партнерству с Borussia Dortmund компания SolaX Power стремится использовать универсальную привлекательность футбола, чтобы усилить международное присутствие своего бренда и продвигать дух экологичного и устойчивого стиля жизни. Сотрудничество будет охватывать разные инициативы, в том числе рекламу на стадионах, мероприятия по вовлечению болельщиков и проекты в сфере социальной ответственности, для совместного развития слияния футбола с зеленой энергией и предложения болельщикам по всему миру более экологически ответственного просмотра матчей.

Компания SolaX Power с нетерпением ожидает возможности сотрудничества с Borussia Dortmund, которое открывает новую главу прогресса одновременно в области устойчивого развития и спорта.

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