„Targi Kantońskie. Globalny udział": 131. Targi Kantońskie rekordowe pod wieloma względami

Skuteczna platforma handlowa

131. Targi Kantońskie zbudowały wysoce wydajną i działającą nieustannie platformę handlową, ustanowioną ponad granicami państw. W najnowszej edycji targów wzięło udział łącznie 25500 firm, które zamieściły ponad 3052100 wystawianych produktów na oficjalnej stronie wydarzenia, osiągając poziom ponad 10,09 mln odwiedzających i 33,9 mln wizyt na stronie internetowej.

Usługi handlowe oferowane w ramach tegorocznych Targów Kantońskich wspierały dostawców i nabywców oraz pomagały im poszerzyć ich sieci biznesowe za pośrednictwem różnych forów, nowych usług i nowych modeli biznesowych, międzynarodowych stref e-handlu, stref finansowych i inteligentnych systemów obsługi klienta.

Poszerzenie sieci partnerstw handlowych

131. Targi Kantońskie odnotowały udział ponad 536000 zagranicznych nabywców z 228 krajów i regionów, co oznacza wzrost o 48% rok do roku, i o 41,8% miesiąc do miesiąca.

W międzyczasie Targi Kantońskie zawarły również umowy o współpracę z 14 zagranicznymi instytucjami przemysłowymi i handlowymi, co przyczyniło się do wzrostu łącznej liczby globalnych partnerów do 170 i jeszcze większego poszerzenia sieci handlu zagranicznego.

Promocja regionalnych klastrów przemysłowych działających na mniej rozwiniętych obszarach

131. Targi Kantońskie również stworzyły kreatywny moduł wsparcia w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Łącznie 975 firm z mniej rozwiniętych obszarów pojawiło się w strefie Rewitalizacji Obszarów Wiejskich w celu promowania i przyspieszenia rozwoju gospodarki tych regionów.

Precyzyjne inicjowanie kontaktów pomiędzy dostawcami i odbiorcami

W celu wsparcia precyzyjnego łączenia dostawców i nabywców, 131. Targi Kantońskie poprawiły dokładność i wydajność inicjowania kontaktów handlowych poprzez zastosowanie zamieszczonych logotypów i wygodniejszych w zastosowaniu e-wizytówek.

Podczas Targów Kantońskich odbyło się również dziesiątki wydarzeń służących nawiązywaniu kontaktów i promocji, skierowanych do przedstawicieli różnych rynków i branż. Na przykład 50 wirtualnych wydarzeń z serii „Trade Bridge" („Most Handlu") przeciągnęło niemal 4000 nabywców z 57 krajów i regionów, a osiem relacji na żywo z cyklu „Odkryj Targi Kantońskie poprzez pszczoły i miód" obejrzało ponad 1,4 mln widzów.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1813320/image_969985_32294903.jpg

SOURCE Canton Fair