Компания TCL представит решение для интеллектуальной энергетики на выставке IFA 2023

Фотоэлектрическая компания TCL представит революционное универсальное решение для интеллектуальной энергетики в жилых помещениях на выставке IFA 2023

БЕРЛИН, 29 августа 2023 г. /PRNewswire/-- Компания TCL, являющаяся одним из ведущих поставщиков экологически безопасных энергетических решений, недавно объявила о своем участии в предстоящей выставке IFA 2023. Мероприятие, которое пройдет в Берлине, Германия, с 1 по 5 сентября, ознаменует дебют инновационного универсального решения TCL для умной энергетики для жилых помещений.

Visit TCL Photovoltaic Technology at Hall 21A. TCL Residential Energy Management System

Стенд TCL площадью 2013 квадратных метров, посвященный теме «Вдохновляя будущее», будет демонстрировать слежпющие экспозиции: «Передовые технологии», «Разумная жизнь», «Культура и дух», а также «Корпоративная социальная ответственность». Компания TCL Photovoltaic Technology, расположенная в экспрзиции «Передовые технологии», продемонстрирует свое недавно запущенное универсальное интеллектуальное энергетическое решение для жилых помещений для эффективного, экологичного и аварийного энергоснабжения.

Данное решение, представляющее целостный подход к устойчивому образу жизни и энергоэффективности, формирует экосистему интеллектуальной энергетики. Эта комплексная система, от выработки солнечной энергии и эффективного накопления энергии до бесперебойной работы теплового насоса, оптимизирует энергопотребление и повышает рентабельность. Пользователи получат выгоду от непрерывного электропитания и накопления энергии во время низкой нагрузки для её высвобождения во время пикового потребления.

Присутствие компании Photovoltaic Technology TCL на выставке IFA выходит за рамки простого представления продукции и отражает стремление компании катализировать процесс преобразования ландшафта экологически чистой энергетики. Будучи признанным производителем на рынке солнечной энергетики, компания TCL выпускает кремниевые панели, фотоэлектрические модули, а также осуществляет техническое обслуживание электростанций. Используя эти ресурсы и опыт, компания TCL предоставляют комплексные услуги, охватывающие разработку, производство и управление энергопотреблением.

По словам генерального директора зарубежного бизнес-центра компании Photovoltaic Technology TCL Вильяма Ли, глобальная деятельность компании в настоящее время сосредоточена на европейском рынке. Компания создала отделения связи в девяти странах, включая Италию, Испанию, Германию и Польшу, обслуживающие клиентов по всему миру, обеспечивая всестороннее послепродажное обслуживание и техническую поддержку.

Посетите стенд TCL в зале 21А берлинского Месседамма и станьте свидетелем инноваций, формирующих чистую энергетику.

Информация о компании TCL Photovoltaic Technology:

TCL Photovoltaic Technology – поставщик интеллектуальных услуг полного жизненного цикла экологически чистой энергии под управлением TCL Industries. В соответствии с глобальной тенденцией экологически чистой и цифровой интеграции TCL Photovoltaic Technology использует преимущества научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, логистических цепей, складских и логистических сетей для сосредоточения внимания на новой области солнечной энергетики. Компания предлагает универсальные решения в сфере бытовой и коммерческой энергетики и стремится к созданию интеллектуальной системы управления энергопотреблением TCL, созданию интеллектуальной платформы экологически чистой энергетики и постепенному превращению в одного из лидеров в сфере экологически чистой энергетики. Более подробная информация представлена на сайте https://www.tcl.com/global/en/photovoltaic

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2196527/Visit_TCL_Photovoltaic_Technology_Hall_21A.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2196528/TCL_Residential_Energy_Management_System.jpg

SOURCE TCL Photovoltaic Technology