Компания TCL представит решение для интеллектуальной энергетики на выставке IFA 2023

29 Aug, 2023, 12:21 ET
Фотоэлектрическая компания TCL представит революционное универсальное решение для интеллектуальной энергетики в жилых помещениях на выставке IFA 2023
БЕРЛИН, 29 августа 2023 г. /PRNewswire/-- Компания TCL, являющаяся одним из ведущих поставщиков экологически безопасных энергетических решений, недавно объявила о своем участии в предстоящей выставке IFA 2023. Мероприятие, которое пройдет в Берлине, Германия, с 1 по 5 сентября, ознаменует дебют инновационного универсального решения TCL для умной энергетики для жилых помещений.
Стенд TCL площадью 2013 квадратных метров, посвященный теме «Вдохновляя будущее», будет демонстрировать слежпющие экспозиции: «Передовые технологии», «Разумная жизнь», «Культура и дух», а также «Корпоративная социальная ответственность». Компания TCL Photovoltaic Technology, расположенная в экспрзиции «Передовые технологии», продемонстрирует свое недавно запущенное универсальное интеллектуальное энергетическое решение для жилых помещений для эффективного, экологичного и аварийного энергоснабжения.
Данное решение, представляющее целостный подход к устойчивому образу жизни и энергоэффективности, формирует экосистему интеллектуальной энергетики. Эта комплексная система, от выработки солнечной энергии и эффективного накопления энергии до бесперебойной работы теплового насоса, оптимизирует энергопотребление и повышает рентабельность. Пользователи получат выгоду от непрерывного электропитания и накопления энергии во время низкой нагрузки для её высвобождения во время пикового потребления.
Присутствие компании Photovoltaic Technology TCL на выставке IFA выходит за рамки простого представления продукции и отражает стремление компании катализировать процесс преобразования ландшафта экологически чистой энергетики. Будучи признанным производителем на рынке солнечной энергетики, компания TCL выпускает кремниевые панели, фотоэлектрические модули, а также осуществляет техническое обслуживание электростанций. Используя эти ресурсы и опыт, компания TCL предоставляют комплексные услуги, охватывающие разработку, производство и управление энергопотреблением.
По словам генерального директора зарубежного бизнес-центра компании Photovoltaic Technology TCL Вильяма Ли, глобальная деятельность компании в настоящее время сосредоточена на европейском рынке. Компания создала отделения связи в девяти странах, включая Италию, Испанию, Германию и Польшу, обслуживающие клиентов по всему миру, обеспечивая всестороннее послепродажное обслуживание и техническую поддержку.
Посетите стенд TCL в зале 21А берлинского Месседамма и станьте свидетелем инноваций, формирующих чистую энергетику.
Информация о компании TCL Photovoltaic Technology:
TCL Photovoltaic Technology – поставщик интеллектуальных услуг полного жизненного цикла экологически чистой энергии под управлением TCL Industries. В соответствии с глобальной тенденцией экологически чистой и цифровой интеграции TCL Photovoltaic Technology использует преимущества научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, логистических цепей, складских и логистических сетей для сосредоточения внимания на новой области солнечной энергетики. Компания предлагает универсальные решения в сфере бытовой и коммерческой энергетики и стремится к созданию интеллектуальной системы управления энергопотреблением TCL, созданию интеллектуальной платформы экологически чистой энергетики и постепенному превращению в одного из лидеров в сфере экологически чистой энергетики. Более подробная информация представлена на сайте https://www.tcl.com/global/en/photovoltaic
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2196527/Visit_TCL_Photovoltaic_Technology_Hall_21A.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2196528/TCL_Residential_Energy_Management_System.jpg
SOURCE TCL Photovoltaic Technology
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