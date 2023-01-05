Партнеры Tech4Nature изучат влияние туризма на биоразнообразие в Испании

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Huawei

Jan 05, 2023, 21:00 ET

Компания Huawei и Международный союз охраны природы  (МСОП) запустили новаторский проект по защите биоразнообразия, в том числе популяции ястребиного орла, в природном парке Сант-Льоренс-дель-Мунт и л'Обак.

БАРСЕЛОНА (Испания), 6 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei и Международный союз охраны природы (МСОП) выбрали природный парк Сант-Льоренс-дель-Мунт и л'Обак в провинции Барселона для нового проекта Tech4Nature по изучению влияния туризма на экосистему парка, в частности, на ястребиного орла.

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Bonelli's eagle
Bonelli's eagle

После пандемии количество посетителей парка явно увеличилось, что отражает тенденцию к росту популярности организованного досуга и туризма в природных и охраняемых зонах пригородов. В результате руководители парка стали замечать изменения в поведенческих привычках ястребиного орла, который вьет гнезда в парке и включен в испанскую Красную книгу птиц как уязвимый вид. 

Этот проект, старт которого запланирован на февраль 2023 года, предусматривает разработку и развертывание компанией Huawei и ее партнерами высокотехнологичного решения, включающего в себя камеры, GPS-приемники и облачную платформу, которая будет служить в качестве инфраструктуры для вычислительных операций и хранения. Это решение, образующее систему обнаружения тревожных сигналов, будет обеспечивать наблюдение и мониторинг передвижений орла и определять факторы, влияющие на его репродуктивный успех. Так, вмешательство человека в районах размножения уже было выявлено в качестве серьезной угрозы для орла.

Собранные данные будут направляться на облачную платформу для анализа с помощью искусственного интеллекта. Результаты анализа помогут руководителям парка быстро и эффективно реагировать на потенциальные риски для окружающей среды и повышать осведомленность общественности в области охраны природы.

«Проект поможет нам получить больше информации для управления и регулирования общественного пользования, — заявил Анхель Миньо (Ángel Miño), директор природного парка, входящего в юрисдикцию провинциального совета Барселоны. — Кроме того, с учетом планируемого выпуска видеороликов и других информационных материалов проект позволит ближе познакомить с темой сохранения биоразнообразия широкую общественность. В сотрудничестве с Huawei и МСОП этот проект позволяет нам совершить качественный скачок за счет внедрения новых технологий в мониторинг и сохранение видов».

Г-н Миньо подчеркнул, что расширение партнерских отношений между государственным и частным секторами с охватом университетов и делового мира является одним из ключевых аспектов стратегии управления парком и имеет важнейшее значение для успеха, если говорить о повышении результативности исследований и защиты биоразнообразия. С его точкой зрения согласны и другие партнеры проекта. 

«Сотрудничество между государственными учреждениями и частным сектором становится все более необходимым для формулирования успеха перед лицом сложных экологических проблем, — заявил директор центра средиземноморского сотрудничества МСОП Антонио Тройя (Antonio Troya). — У нас есть возможность воспользоваться технологическими новшествами и интегрировать их в меры по сохранению наших экосистем. Этот проект показывает, как с помощью сотрудничества и интеграции мы можем остановить утрату биоразнообразия».

В рамках партнерства МСОП-Huawei Tech4Nature в соответствии с «зеленым списком» МСОП и инициативой Huawei TECH4ALL руководство парка — провинциальный совет Барселоны — приступит к реализации этого проекта в парке в начале 2023 года. Техническое решение будет разработано компанией Huawei в сотрудничестве с Университетом Жироны в 2023 и 2024 годах.

Партнерство Tech4Nature, целью которого является разработка технологических природоохранных решений для 300 охраняемых зон в течение трех лет и оценка эффективности проектов с учетом «зеленого списка» МСОП, сочетает в себе опыт МСОП в области охраны природы и опыт Huawei в разработке передовых цифровых технологий.

«Этот проект является первым в своем роде проектом, который мы запускаем в Испании после десятков успешных экспериментов по разработке решений для защиты различных видов и природных пространств в странах по всему миру с использованием передовых технологий, таких как облачные вычисления, искусственный интеллект и связь, — заявил глава подразделения Huawei в Испании Эрик Ли (Eric Li). — Роль технологической отрасли в решении этой задачи является ключевой, но поставленные цели могут быть действительно достигнуты только благодаря сотрудничеству со стратегическими и целеустремленными партнерами».

Этот проект должен не только позволить природному парку Сант-Льоренс-дель-Мунт и л'Обак обеспечивать баланс между защитой биоразнообразия и наслаждением для всех. Он также может стать моделью, которая будет усовершенствована и воспроизведена в других охраняемых зонах Испании.

Информация об инициативе Huawei TECH4ALL 

TECH4ALL — это долгосрочная инициатива Huawei по внедрению цифровых технологий, направленная на то, чтобы никто не остался за бортом в цифровом мире. Она сосредоточена на четырех областях: обеспечение равенства и качества образования, сохранение природы с помощью технологий, создание возможностей для инклюзивного здравоохранения и развитие.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт https://www.huawei.com/en/tech4all

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1977759/Bonelli_s_eagle.jpg

SOURCE Huawei

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