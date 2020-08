„THRIVE II: This Is What It Takes" wypuszcza zwiastun 8 sierpnia w 15 językach do kontynuacji jednego z najczęściej oglądanych filmów dokumentalnych wszech czasów

THRIVE II połączył przełomy w nauce, świadomości i aktywizmie, oferując realne rozwiązania, dając nam bezprecedensowe i odważne strategie na rzecz odzyskania naszego życia i przyszłości. Twórcy, Foster Gamble i Kimberly Carter Gamble, przygotowali 8 sierpnia 2020 r. potężny zwiastun do sequela, który odpowiada na pytanie „co jeszcze musi się wydarzyć na ziemi" z „THRIVE II: This Is What It Takes".

„THRIVE II: This Is What It Takes" sprowadza widzów za kulisy z ludźmi i innowacjami, które mają moc przekształcania każdego życia. Jest to podróż po całym świecie, podczas której badane są najbardziej obiecujące rozwiązania w zakresie energii, zdrowia, świadomości i samoorganizacji bez przymusu, a jednocześnie wyjaśniane są podstawy nauki, zasady i strategie, które umożliwiają takie rozwiązania. Inspirujące transpolityczne, oddolne i zdecentralizowane rozwiązania THRIVE II oferuje praktyczne narzędzia do odzyskania władzy nad naszym życiem, przedsięwzięcie bardziej znaczące z powodu niepowodzeń rządów i autorytatywnych instytucji w obliczu pandemii i niepokojów społecznych ogarniających cały świat. Film ukaże się 26 września 2020 r. w 15 językach na świecie rozczarowanym statusem quo i głodnym nadziei, ugruntowanym w rozwiązaniach.

Po premierze pierwszego filmu, ponad tysiąc innowatorów z całego świata zwróciło się do zespołu ThriveOn, chcąc podzielić się swoimi wynalazkami i dołączyć do ruchu.

„Wielu obawiało się, że ich wynalazki są tak trudne do osiągnięcia statusu quo, że już zostały lub mogą zostać stłumione - powiedział Foster Gamble. - Inspirująca reakcja skłoniła Kimberly i mnie do podróży po Afryce, Chinach, Tajlandii, Egipcie, Europie, Kostaryce, Meksyku i całych Stanach Zjednoczonych wraz z zespołem inżynierów, lekarzy i innych ekspertów w celu zweryfikowania różnych przełomowych rozwiązań".

Tym interakcjom z globalnymi innowatorami towarzyszą komentarze w kamerach czołowych naukowców i filozofów, takich jak Nassim Haramein, Gregg Braden, dr Kelly Brogan, Bruce Lipton, Larken Rose i inni.

W tej nowej erze, w której stare systemy rzadko pracują dla kogokolwiek innego, jak tylko dla elity finansowej, która je utrwala, „THRIVE II: This is what it takese" oferuje realne rozwiązania, zakulisowe odsłonięcie śmiałych przełomowych innowacji, dające nowe paradygmaty dla stworzenia świata, w którym każdy ma szansę na rozwój.

ThriveOn

ThriveOn ma na celu edukowanie, wzmacnianie i rozpalanie ludzkiego potencjału, aby przywrócić całokształt naturalnych systemów, dopasowując się do jednolitego pola i wzajemnie do siebie, aby stworzyć dobrze się rozwijający świat.

