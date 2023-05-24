Директор TOJOY Гэ Цзюнь выступил на 3-м Саммите: Платформы будут масштабировать рост фирм

News provided by

TOJOY SHARED HOLDING GROUP

24 May, 2023, 11:15 ET

Генеральный директор TOJOY Гэ Цзюнь выступил на 3-м Саммите по вопросам развития в Цзянсу: Платформы большого обмена будут масштабировать рост предприятий

ПЕКИН, 24 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- 20 мая в Нанкине стартовал 3-й саммит по вопросам развития провинции Цзянсу, организованный правительством провинции Цзянсу. Генеральный директор TOJOY Гэ Джун был приглашен в качестве одного из восьми ведущих спикеров в различных областях, чтобы выступить с программной речью на церемонии открытия.

Continue Reading
TOJOY CEO Ge Jun delivered a keynote speech at the 3rd Jiangsu Development Summit
TOJOY CEO Ge Jun delivered a keynote speech at the 3rd Jiangsu Development Summit
Ge Jun believed that platforms of great sharing will scale enterprise growth
Ge Jun believed that platforms of great sharing will scale enterprise growth

За неделю до саммита Ге Джун на панели дебатов глобальных лидеров ежегодной инвестиционной встречи (AIM) в Абу-Даби призвал глобальных инвесторов, политиков и предпринимателей участвовать в промышленном сотрудничестве через платформы для ускорения развивающихся предприятий. Во время мероприятия TOJOY Shared Holding Group также был представлен к награде "Unicorns Social Impact Award".

В своей вступительной речи на саммите Ге отметила, что быстрое экономическое развитие провинции Цзянсу всегда было связано с согласованием инновационного развития мировой экономики. Пандемия привела к смещению парадигмы глобального экономического развития в сторону новаторских прорывов, экологически чистой и низкоуглеродной экономики, а также биологического здоровья. В рамках инициативы "Сделано в Цзянсу" провинция вывела свою отраслевую цепь на более высокий уровень за счет научно-исследовательских и инновационных технологий, что соответствует приоритетам и приоритетам глобального экономического развития.

До прихода в TOJOY Гэ Джун занимал должность глобального вице-президента Intel, Apple и Nvidia и долгое время уделял внимание технологическим инновациям глобальных предприятий.

По словам Гэ, 28 предприятий из «Глобального списка единорогов на 2023 год» зарегистрированы в Цзянсу, а 20 из «Hurun Future Unicorns in the World 2023» имеют штаб-квартиры в Цзянсу. Надежная отраслевая инфраструктура и политика поддержки сделали Цзянсу плодородными землями для зарождения единорогов.

Ге пояснил, что по состоянию на конец 2022 года на долю частного сектора приходилось около 75% роста ВВП в провинции Цзянсу. Частные предприятия составляют основу экономики Цзянсу, а наиболее динамичными компонентами являются более 4 миллионов малых и средних предприятий. "Экономическое развитие Цзянсу в значительной степени зависит от активизации развития малых и средних предприятий" – заявил Ге.

Что касается продвижения научно-технических инноваций, модернизации промышленности, экономических преобразований и занятости, то Ге отметил, что платформы широкого обмена могут играть жизненно важную роль, а также обладает потенциалом для масштабирования и ускорения инновационного развития провинции Цзянсу. Будучи практикующим и сторонником теории Great Sharing Economy (GSE), Ге твердо убежден в том, что наступит новая эра постепенного бизнес роста с широким распределением ресурсов, а платформы для широкого обмена, несомненно, обеспечат постепенный бизнес рост и социальные ценности предприятий.

TOJOY – глобальная платформа расширения возможностей предприятий, управляемая большими данными миллионов предпринимателей, а число зарегистрированных владельцев малого и среднего бизнеса превысило 3 миллионов. Ге отметил, что TOJOY планирует создать платформу в провинции Цзянсу для обмена инновационными услугами и отраслями. Объединив ресурсы как внутри страны, так и за рубежом, платформа ускорит развитие инновационных предприятий, а также качественное развитие провинции Цзянсу и региона дельты реки Янцзы в целом.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2084247/TOJOY_CEO_Ge_Jun_delivered_a_keynote_speech_3rd_Jiangsu__1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2084182/image_846138_28049226.jpg

SOURCE TOJOY SHARED HOLDING GROUP

Also from this source

Dyrektor generalny TOJOY Ge Jun wygłosił przemówienie na 3. szczycie rozwoju Jiangsu: platformy wielkiej wymiany przyczynią się do wzrostu przedsiębiorstw

El consejero delegado de TOJOY, Ge Jun, se dirigió a la 3ra Cumbre de Desarrollo de Jiangsu

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.