Директор TOJOY Гэ Цзюнь выступил на 3-м Саммите: Платформы будут масштабировать рост фирм

Генеральный директор TOJOY Гэ Цзюнь выступил на 3-м Саммите по вопросам развития в Цзянсу: Платформы большого обмена будут масштабировать рост предприятий

ПЕКИН, 24 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- 20 мая в Нанкине стартовал 3-й саммит по вопросам развития провинции Цзянсу, организованный правительством провинции Цзянсу. Генеральный директор TOJOY Гэ Джун был приглашен в качестве одного из восьми ведущих спикеров в различных областях, чтобы выступить с программной речью на церемонии открытия.

TOJOY CEO Ge Jun delivered a keynote speech at the 3rd Jiangsu Development Summit Ge Jun believed that platforms of great sharing will scale enterprise growth

За неделю до саммита Ге Джун на панели дебатов глобальных лидеров ежегодной инвестиционной встречи (AIM) в Абу-Даби призвал глобальных инвесторов, политиков и предпринимателей участвовать в промышленном сотрудничестве через платформы для ускорения развивающихся предприятий. Во время мероприятия TOJOY Shared Holding Group также был представлен к награде "Unicorns Social Impact Award".

В своей вступительной речи на саммите Ге отметила, что быстрое экономическое развитие провинции Цзянсу всегда было связано с согласованием инновационного развития мировой экономики. Пандемия привела к смещению парадигмы глобального экономического развития в сторону новаторских прорывов, экологически чистой и низкоуглеродной экономики, а также биологического здоровья. В рамках инициативы "Сделано в Цзянсу" провинция вывела свою отраслевую цепь на более высокий уровень за счет научно-исследовательских и инновационных технологий, что соответствует приоритетам и приоритетам глобального экономического развития.

До прихода в TOJOY Гэ Джун занимал должность глобального вице-президента Intel, Apple и Nvidia и долгое время уделял внимание технологическим инновациям глобальных предприятий.

По словам Гэ, 28 предприятий из «Глобального списка единорогов на 2023 год» зарегистрированы в Цзянсу, а 20 из «Hurun Future Unicorns in the World 2023» имеют штаб-квартиры в Цзянсу. Надежная отраслевая инфраструктура и политика поддержки сделали Цзянсу плодородными землями для зарождения единорогов.

Ге пояснил, что по состоянию на конец 2022 года на долю частного сектора приходилось около 75% роста ВВП в провинции Цзянсу. Частные предприятия составляют основу экономики Цзянсу, а наиболее динамичными компонентами являются более 4 миллионов малых и средних предприятий. "Экономическое развитие Цзянсу в значительной степени зависит от активизации развития малых и средних предприятий" – заявил Ге.

Что касается продвижения научно-технических инноваций, модернизации промышленности, экономических преобразований и занятости, то Ге отметил, что платформы широкого обмена могут играть жизненно важную роль, а также обладает потенциалом для масштабирования и ускорения инновационного развития провинции Цзянсу. Будучи практикующим и сторонником теории Great Sharing Economy (GSE), Ге твердо убежден в том, что наступит новая эра постепенного бизнес роста с широким распределением ресурсов, а платформы для широкого обмена, несомненно, обеспечат постепенный бизнес рост и социальные ценности предприятий.

TOJOY – глобальная платформа расширения возможностей предприятий, управляемая большими данными миллионов предпринимателей, а число зарегистрированных владельцев малого и среднего бизнеса превысило 3 миллионов. Ге отметил, что TOJOY планирует создать платформу в провинции Цзянсу для обмена инновационными услугами и отраслями. Объединив ресурсы как внутри страны, так и за рубежом, платформа ускорит развитие инновационных предприятий, а также качественное развитие провинции Цзянсу и региона дельты реки Янцзы в целом.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2084247/TOJOY_CEO_Ge_Jun_delivered_a_keynote_speech_3rd_Jiangsu__1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2084182/image_846138_28049226.jpg

SOURCE TOJOY SHARED HOLDING GROUP