Компания Toshiba TV попадает точно в цель с потрясающей моделью M550L

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Toshiba TV

Nov 21, 2022, 08:00 ET

ГОНКОНГ, 21 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Toshiba TV объявлена официальным поставщиком телевизоров для Чемпионата мира по футболу ФИФА в Катаре 2022 года. Телевизор Toshiba TV M550L, входящий во внушительную коллекцию продукции компании и готовящийся к запуску на рынке, недаром занимает важное место в списке ожидаемых продуктов.

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Модель M550L с улучшенным дисплеем и другими большими функциональными возможностями задает высокие стандарты телевизионных технологий и олицетворяет стремление Toshiba TV к высокому качеству продукции. Элегантная, тонкая, с красивым безрамочным экраном, модель M550L обещает сделать легко пленительное заявление с первого взгляда.

Усовершенствованный визуальный функционал Toshiba TV M550L обеспечивает самое яркое, четкое и красочное изображение, превращая время у телевизора в праздник ощущений. Встроенная технология квантовых точек Quantum Dot обеспечивает оптимальный просмотр с использованием более миллиарда цветовых удивительно ярких оттенков. Функция полноматричной локальной регулировки яркости обеспечивает насыщенность и глубину темных сцен на M550L, повышая контрастность и детализацию затененных участков. Профессиональный движок REGZA Engine 4k Pro передает каждый кадр на дисплеях M550L в пиковом качестве.

Превосходное изображение M550L достигнуто без ущерба для качества звучания. Благодаря великолепным передовым технологиям Dolby Atmos и REGZA Power Audio PRO модель Toshiba TV M550L погружает зрителей в каждый звук, исходящий от ее бас-вуферов, и передает каждую деталь звука с непревзойденной четкостью кинематографического качества.

Верх производительности Toshiba TV M550L демонстрирует превосходная операционная система VIDAA TV с рядом интеллектуальных и удобных функций, обеспечивающих превосходное качество и удобство работы.

Модель Toshiba TV M550L, сочетающая в себе яркую красоту с эффектным реалистичным изображением и фирменным звуком, пробирающим до самого сердца, идеально подходит для тех, кто знает цену превосходным домашним медиа-системам.

В преддверии захватывающего футбольного турнира, до которого остались считанные дни, телевизоры Toshiba демонстрируют свои лучшие качества, получив статус официальных телевизоров Чемпионата мира по футболу в Катаре FIFA World Cup Qatar 2022™. Универсальная модель M550L с ее изысканным дизайном обеспечит идеальный просмотр для любителей футбола, друзей и семьи.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1951130/image_1.jpg

SOURCE Toshiba TV

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