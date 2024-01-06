Ансамбль Toshiba TV - неизменно высокое качество

ГОНКОНГ, 6 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Из одной телевизионной эры в другую – Toshiba TV постоянно развивает сферу домашних развлечений, имея в своем арсенале разнообразный модельный ряд телевизоров.

X9900 OLED – звезда в линейке Toshiba TV – обладает экраном с самоподсветкой, которая обеспечивает живой цветовой спектр для получения кристально четких изображений, тщательнейшим образом сформированных оптимизатором изображения на основе ИИ AI Picture Optimizer.

В дополнение к потрясающим визуальных характеристикам X9900 имеет мощную аудиосистему 3.1.2 с передовой технологией звука, идущего от изображения на экране, и передней акустической системой. Этот аудиовизуальный ансамбль окутывает зрителя мощным, заполняющим всю комнату звуком, передавая в равной степени самые громкие звуки и самый тихий шепот с непревзойденной четкостью.

Высокотехнологичный X9900 OLED создает незабываемый эффект кинотеатра и компьютерной игры, работая на процессоре REGZA Engine OLED со встроенным искусственным интеллектом.

Тем временем в семействе Toshiba TV появилось новое высокотехнологичное дополнение: Z870 Mini-LED TV оснащен дисплеем 4K UHD и работает на процессоре REGZA Engine ZRi для оптимизации яркости и контрастности. Поддерживая форматы HDR10+ и Dolby Vision, данная модель телевизора действительно воплощает на экране видение режиссера. Он также оснащен системой пространственного звука ZR 2.1.2 Surround Sound System для четкого аудиоряда с иммерсивным эффектом.

Еще одной заслуживающей особого внимания моделью является M650, который сочетает в себе технологию Mini-LED 4K с такими функциями как Dolby Vision для более точной и реалистичной передачи цвета. Он также оснащен системой REGZA 3D Surround и сабвуфером для кристально чистого звука – все на базе процессора REGZA Engine ZR.

Toshiba TV имеет широкий модельный ряд телевизоров с разными размерами экрана и смарт-функциями. Каждая серия телевизоров вне зависимости от частотного диапазона, например, Toshiba TV C350 4K TV или M550 средней ценовой категории, выполняет свою функцию без ущерба для высококачественного изображения и звука для систем домашних кинотеатров.

Инновационные решения занимают центральное место в неуклонном стремлении Toshiba TV к истинному мастерству создания продуктов высшего класса, которые завоевывают сердца современного зрителя.

О бренде Toshiba TV

История производства телевизоров Toshiba TV насчитывает более 70 лет. Сильная ДНК изобретений и инновационных идей позволила Toshiba TV создать большое количество телевизоров, определенные функции которых были реализованы впервые в мире. Благодаря высокому качеству изображения Toshiba TV многие люди получают незабываемые впечатления и осваивают новые стили просмотра.

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