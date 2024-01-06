Ансамбль Toshiba TV - неизменно высокое качество

News provided by

Toshiba TV

06 Jan, 2024, 11:56 ET

ГОНКОНГ, 6 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Из одной телевизионной эры в другую – Toshiba TV постоянно развивает сферу домашних развлечений, имея в своем арсенале разнообразный модельный ряд телевизоров.

X9900 OLED – звезда в линейке Toshiba TV – обладает экраном с самоподсветкой, которая обеспечивает живой цветовой спектр для получения кристально четких изображений, тщательнейшим образом сформированных оптимизатором изображения на основе ИИ AI Picture Optimizer.

В дополнение к потрясающим визуальных характеристикам X9900 имеет мощную аудиосистему 3.1.2 с передовой технологией звука, идущего от изображения на экране, и передней акустической системой. Этот аудиовизуальный ансамбль окутывает зрителя мощным, заполняющим всю комнату звуком, передавая в равной степени самые громкие звуки и самый тихий шепот с непревзойденной четкостью.

Высокотехнологичный X9900 OLED создает незабываемый эффект кинотеатра и компьютерной игры, работая на процессоре REGZA Engine OLED со встроенным искусственным интеллектом.

Тем временем в семействе Toshiba TV появилось новое высокотехнологичное дополнение: Z870 Mini-LED TV оснащен дисплеем 4K UHD и работает на процессоре REGZA Engine ZRi для оптимизации яркости и контрастности. Поддерживая форматы HDR10+ и Dolby Vision, данная модель телевизора действительно воплощает на экране видение режиссера. Он также оснащен системой пространственного звука ZR 2.1.2 Surround Sound System для четкого аудиоряда с иммерсивным эффектом.

Еще одной заслуживающей особого внимания моделью является M650, который сочетает в себе технологию Mini-LED 4K с такими функциями как Dolby Vision для более точной и реалистичной передачи цвета. Он также оснащен системой REGZA 3D Surround и сабвуфером для кристально чистого звука – все на базе процессора REGZA Engine ZR.

Toshiba TV имеет широкий модельный ряд телевизоров с разными размерами экрана и смарт-функциями. Каждая серия телевизоров вне зависимости от частотного диапазона, например, Toshiba TV C350 4K TV или M550 средней ценовой категории, выполняет свою функцию без ущерба для высококачественного изображения и звука для систем домашних кинотеатров.

Инновационные решения занимают центральное место в неуклонном стремлении Toshiba TV к истинному мастерству создания продуктов высшего класса, которые завоевывают сердца современного зрителя.

О бренде Toshiba TV 

История производства телевизоров Toshiba TV насчитывает более 70 лет. Сильная ДНК изобретений и инновационных идей позволила Toshiba TV создать большое количество телевизоров, определенные функции которых были реализованы впервые в мире. Благодаря высокому качеству изображения Toshiba TV многие люди получают незабываемые впечатления и осваивают новые стили просмотра.

Более подробно в наших соцсетях Toshiba TV на Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

Also from this source

Televízna zostava Toshiba TV: Kontinuita dokonalosti

Od jednej televíznej éry k druhej spoločnosť Toshiba TV neustále rozvíja domácu zábavu svojimi rozmanitými sériami televízorov. Model X9900 OLED je...

Das Ensemble von Toshiba TV: Ein Kontinuum der Exzellenz

Von einer Fernsehära zur nächsten entwickelt Toshiba TV die Heimunterhaltung mit seinen vielfältigen TV-Reihen konsequent weiter. Das X9900 OLED ist...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Computer & Electronics

Image1

Television

Image1

Entertainment

Image1

Consumer Electronics

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.