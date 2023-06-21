Телевизор Toshiba X9900L с превосходным аудиовизуальным воспроизведением

ГОНКОНГ, 22 июня 2023 г. /PRNewswire/-- Состоявшаяся недавно презентация нового ультрасовременного телевизора Toshiba TV X9900L OLED продемонстрировала его технологическое мастерство и эстетический дизайн. Компания Toshiba TV объявила о начале ретро-кампании #TheMemories, посвященной воспоминаниям о прошлом, которая вызвала интерес мирового масштаба.

Кампания нацелена на сочетание простоты и очарования прошедшей эпохи с динамическими новшествами современного телевидения. Начало кампании ознаменовалось волной ностальгии, вызванной серией викторин, посвященных 90-м годам, на социальных платформах Toshiba TV.

Кампания #theMemories и Toshiba TV X9900L были высоко оценены подписчиками и клиентами, которые назвали слияние прошлого и современного изумительной и превосходной инициативой Toshiba TV. Такое описание очень подходит для телевизора Toshiba TV X9900L, выпуск которого стал главным событием кампании. Его ретро дизайн сочетается с инновационными разработками в сфере психоакустики, гарантирующими непревзойденное качество аудиовизуального восприятия. Клиенты оценили их как "повышение яркости ярких цветов" и "высочайшее качество звучания".

Разработанная компанией Toshiba TV технология трехмерного звука REGZA 3.1.2 обеспечивает объемный звук в модели X9900L, в результате чего зритель занимает центральное место в звуковом действии фильма, видеоигры или музыки.

Благодаря технологии картографирования Tru Color, обеспечивающей повышенную динамичность и глубину изображения, воспроизведение деталей стало ещё четче. Модель REGZA Engine OLED входит в число эксклюзивных предложений X9900L, каждый пиксель её экрана самостоятельно излучает свет, что обеспечивает непревзойденную контрастность и точность цветопередачи.

Телевизор X9900L OLED является еще одним доказательством неизменной приверженности компании Toshiba концепции интеграции дизайна, технологий и производительности для обеспечения непревзойденного качества просмотра. Важно отметить, что телевизор Toshiba X9900L воплощает в себе дух ретро-кампанию #theMemories, устанавливая новые стандарты для домашних развлекательных систем.

Информация о компании Toshiba TV

Toshiba TV имеет 71-летнюю историю в производстве телевизоров. Благодаря такому богатому наследию и новаторским идеям, компания Toshiba TV первая выпускала телевизоров с передовыми технологиями. Благодаря высокому качеству изображения компания Toshiba TV подарила незабываемые впечатления и новые возможности просмотра многим людям во всем мире.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2107427/image_5022994_32695242.jpg

SOURCE Toshiba TV