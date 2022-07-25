«УКРАИНА И Я» РЕШАЕТ ПОМОЧЬ УКРАИНСКИМ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ

«Украина и я» приветствует всех, кто желает разработать NFT-токены в связи с российским вторжением в Украину. WCCW приветствует все формы произведений NFT, чтобы помочь людям осознать величайший в этом веке гуманитарный кризис в Европе. Группе профессиональных художников уже было предложено создать ряд NFT-токенов, и всем благотворителям предлагается приступить к внесению пожертвований. В этом мероприятии, которое пройдет 27 июля, будут собраны потенциальные работы, проведено онлайн-голосование и, наконец, благотворительный аукцион. Кроме того, компания WCCW организовала значительный вклад со стороны благотворителей, и выручка от аукциона будет способствовать общественному благополучию и проведению онлайн и офлайн кампаний.

«Мы опасаемся, что вскоре мир устанет слышать о гибели и разрушениях в Украине. Но для нас это не заканчивается», — твердо заявила Катерина Ющенко, бывшая первая леди Украины. «Я хотел бы поддержать эту инициативу, чтобы помочь женщинам и детям, их образованию, размещению и оказать им любую помощь в обеспечении их благополучия в настоящее время и в будущем»,— заявил сопредседатель Совета по взаимодействию, бывший премьер-министр Ирландии и председатель WCCW Берти Ахерн (Bertie Ahern).

1 марта 2022 года Европейский парламент призвал Комиссию, государства-члены и учреждения ООН предложить гуманитарную помощь украинскому гражданскому населению. Более сотни бывших глав государств из Совета по взаимодействию и WCCW прилагают все усилия для спасения украинского народа от этой беспощадной войны.

Для получения более подробной информации подпишитесь на нас в соцсетях:

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1865302/image_5024356_32043757.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1865303/Kateryna_Yushchenko_lady_Ukraine__Photo_Getty_Images.jpg

SOURCE World Council of Careers for Women