«УКРАИНА И Я» РЕШАЕТ ПОМОЧЬ УКРАИНСКИМ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ
Jul 25, 2022, 10:29 ET
27 июля мероприятие по продаже NFT, организованное Всемирным советом женщин, объединит благотворительность и мощь блокчейн-технологии
КИЕВ, Украина, 25 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- 27 июля 2022 года Всемирный совет женщин (WCCW) объявил о начале в 0:00 киевского времени благотворительного мероприятия под названием «Украина и я». По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в 2022 году российское вторжение в Украину привело к огромным жертвам, разрушениям и перемещению населения, в результате более 3,4 миллиона украинцев, 90% из которых составляли женщины и дети, бежали в соседние страны. Поэтому цель мероприятия WCCW, которое состоится 27 июля, заключается в том, чтобы помочь восстановить стабильность и оказать существенную помощь украинским женщинам и детям-беженцам, страдающим от большой опасности насилия и жестокого обращения, а также лишения прав человека.
«Украина и я» приветствует всех, кто желает разработать NFT-токены в связи с российским вторжением в Украину. WCCW приветствует все формы произведений NFT, чтобы помочь людям осознать величайший в этом веке гуманитарный кризис в Европе. Группе профессиональных художников уже было предложено создать ряд NFT-токенов, и всем благотворителям предлагается приступить к внесению пожертвований. В этом мероприятии, которое пройдет 27 июля, будут собраны потенциальные работы, проведено онлайн-голосование и, наконец, благотворительный аукцион. Кроме того, компания WCCW организовала значительный вклад со стороны благотворителей, и выручка от аукциона будет способствовать общественному благополучию и проведению онлайн и офлайн кампаний.
«Мы опасаемся, что вскоре мир устанет слышать о гибели и разрушениях в Украине. Но для нас это не заканчивается», — твердо заявила Катерина Ющенко, бывшая первая леди Украины. «Я хотел бы поддержать эту инициативу, чтобы помочь женщинам и детям, их образованию, размещению и оказать им любую помощь в обеспечении их благополучия в настоящее время и в будущем»,— заявил сопредседатель Совета по взаимодействию, бывший премьер-министр Ирландии и председатель WCCW Берти Ахерн (Bertie Ahern).
1 марта 2022 года Европейский парламент призвал Комиссию, государства-члены и учреждения ООН предложить гуманитарную помощь украинскому гражданскому населению. Более сотни бывших глав государств из Совета по взаимодействию и WCCW прилагают все усилия для спасения украинского народа от этой беспощадной войны.
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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1865303/Kateryna_Yushchenko_lady_Ukraine__Photo_Getty_Images.jpg
SOURCE World Council of Careers for Women
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