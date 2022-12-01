Компания Vantage представила платформу социальной торговли для интерактивного трейдинга

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Vantage

Dec 01, 2022, 04:05 ET

Приложение Vantage также доступно на большем количестве моделей телефонов

ПОРТ-ВИЛА (Вануату), 1 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Vantage (также Vantage Markets), брокерская компания, работающая с множеством инвестиционных инструментов, запустила платформу социальной торговли в приложении Vantage, превратив его в универсальное приложение, поддерживающее как обычную, так и социальную торговлю.

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Lian Jie, Assistant App Marketing Director, Vantage
Lian Jie, Assistant App Marketing Director, Vantage
Vantage introduces Social Trading to make trading more interactive
Vantage introduces Social Trading to make trading more interactive

Социальная торговля — это инновационная функция, которая превращает торговлю в социальное явление. Опытные трейдеры могут делиться своими стратегиями, предоставляя свои сигналы. Начинающие трейдеры могут следить за многочисленными сигналами, получать информацию от опытных инвесторов и строить свои торговые стратегии на основе чужих сделок.

Приложение Vantage дает доступ к более чем 1000 инструментов, включая торговлю контрактами на разницу цен на валютном рынке, сырьевыми товарами, индексами, энергоносителями, акциями, биржевыми инвестиционными фондами и облигациями.

Оно имеет интуитивно понятную систему навигации и предоставляет широкий спектр графиков, технических инструментов, типов ордеров, персонализированных отчетов и оповещений. Приложение Vantage, доступное на 14 языках, также предоставляет анализ рынка и рыночные новости на базе данных порталов Trading Central и FX Street.

В связи с растущим спросом на мобильную торговлю на рынках, ориентированных на мобильные устройства, приложение Vantage теперь поддерживается на устройствах OPPO, VIVO, Huawei, Xiaomi и Samsung, а также на устройствах на базе iOS и Android.

Помощник директора по маркетингу приложений компании Vantage Лиан Цзе (Lian Jie) объясняет, как новая функция произвела революцию в традиционной отрасли контрактов на разницу цен: «По мере того, как наши активные инвесторы становятся все моложе, наши клиенты все охотнее изучают и внедряют инновационные методы торговли, такие как социальная торговля, выходящие за рамки традиционных методов торговли. Мы в компании Vantage понимаем, что технологии и инновации не знают границ, поэтому использовали все возможности технологий в нашем приложении Vantage, чтобы удовлетворить потребности нового поколения и обеспечить беспрепятственную и удобную работу для всех наших клиентов».

Информация о компании Vantage

Компания Vantage (Vantage Global Limited, зарегистрирована Комиссией по финансовым услугам Вануату под номером 700271) — международная брокерская компания, работающая с множеством торговых инструментов и предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли контрактами на разницу цен на валютном рынке, сырьевыми товарами, индексами, акциями, биржевыми инвестиционными фондами и облигациями.

Компания Vantage работает на рынке уже более 13 лет и имеет в штате более тысячи сотрудников в 30 с лишним офисах по всему миру.

Компания Vantage — это больше, чем просто брокер. Компания предлагает надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга, а также удобную торговую платформу, позволяющую клиентам извлекать максимальную выгоду из торговых возможностей. Скачайте приложение Vantage в App Store или Google Play.

торгуйте с умом вместе с @vantage 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1957611/image_1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1957892/image_2.jpg
Лотогип — https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage

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